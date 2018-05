Business report: In ultimii doi ani, creditul ipotecar in euro a fost mai ieftin decat cel in lei. Diferentele de curs sunt anihilate de cresterea ROBOR; Daea vrea sa refaca sistemul national de irigatii de dinainte de '89

Petrolul a trecut pragul de 80 de dolari, din cauza tensiunilor privind Iranul. Reactia pietelor financiare Pretul petrolului de tip Brent a depasit, joi, pragul de 80 de dolari / baril, pentru prima data din noiembrie 2014 incoace, din cauza ingrijorarii reinnoite ca exporturile iraniene ar putea scadea ca urmare a sanctiunilor americane. Si petrolul de tip West Texas Intermediate (WTI) trecuse, luni 7 mai, de un prag psihologic, cotand peste 70 de dolari /bbl. Cotatia petrolului Brent a urcat pana la 80,18 dolari / bbl, iar cotatia WTI a ajuns la 72,16 dolari / bbl, pe parcursul zilei de joi 17 mai. Cotatia Brent s-a retras apoi pana la 78,25 dolari / bbl, potrivit Reuters (intr-o tona de petrol incap circa 7 barili). Principala cauza este decizia Casei Albe de a retrage SUA din acordul nuclear multipartit cu Iranul si de a impune sanctiuni impotriva acestuia, care ar putea limita exporturile de petrol brut iranian, arata Pretul petrolului de tip Brent a depasit, joi, pragul de 80 de dolari / baril, pentru prima data din noiembrie 2014 incoace, din cauza ingrijorarii reinnoite ca exporturile iraniene ar putea scadea ca urmare a sanctiunilor americane. Si petrolul de tip West Texas Intermediate (WTI) trecuse, luni 7 mai, de un prag psihologic, cotand peste 70 de dolari /bbl. Cotatia petrolului Brent a urcat pana la 80,18 dolari / bbl, iar cotatia WTI a ajuns la 72,16 dolari / bbl, pe parcursul zilei de joi 17 mai. Cotatia Brent s-a retras apoi pana la 78,25 dolari / bbl, potrivit Reuters (intr-o tona de petrol incap circa 7 barili). Principala cauza este decizia Casei Albe de a retrage SUA din acordul nuclear multipartit cu Iranul si de a impune sanctiuni impotriva acestuia, care ar putea limita exporturile de petrol brut iranian, arata Curs de Guvernare.





In ultimii doi ani, creditul ipotecar in euro a fost mai ieftin decat cel in lei. Diferentele de curs sunt anihilate de cresterea ROBOR Creditul in euro a fost eradicat, dar multe imprumuturi sunt totusi in derulare pentru urmatorii 10-15 sau chiar 20 de ani. Creditul in lei este promovat acerb de aproximativ 10 ani. Si totusi, ce a adus bun acest credit in lei? A eliminat riscul de curs valutar si l-a introdus pe cel de dobanda. Care dintre cele doua riscuri este mai avantajos, sau dimpotriva, pentru clientii persoane fizice? Comparatia dintre rata unui credit in valuta echivalent lei sau a unuia in lei pur si simplu arata ca euro ramane in continuare mai ieftin, fie doar si numai prin Euriborul negativ. Astfel, daca luam un credit de 70.000 de euro si unul similar dar in echivalent lei, pe 360 de luni, vom constata ca imprumutul mai ieftin este cel in euro, nu cel in lei, precizeaza Creditul in euro a fost eradicat, dar multe imprumuturi sunt totusi in derulare pentru urmatorii 10-15 sau chiar 20 de ani. Creditul in lei este promovat acerb de aproximativ 10 ani. Si totusi, ce a adus bun acest credit in lei? A eliminat riscul de curs valutar si l-a introdus pe cel de dobanda. Care dintre cele doua riscuri este mai avantajos, sau dimpotriva, pentru clientii persoane fizice? Comparatia dintre rata unui credit in valuta echivalent lei sau a unuia in lei pur si simplu arata ca euro ramane in continuare mai ieftin, fie doar si numai prin Euriborul negativ. Astfel, daca luam un credit de 70.000 de euro si unul similar dar in echivalent lei, pe 360 de luni, vom constata ca imprumutul mai ieftin este cel in euro, nu cel in lei, precizeaza Economica.





Daea vrea sa refaca sistemul national de irigatii de dinainte de '89 Ministrul Agriculturii a anuntat ca se lucreaza intens la cea mai mare investitie din ultimii ani: refacerea sistemului national de irigatii. Conform calendarului propus, pana in 2020 vor fi irigate peste doua milioane de teren agricol. Petre Daea a precizat ca s-a lucrat toata iarna in statiile de irigare la refacerea statiilor de pompare a apei, dar si in ateliere, la constructia de agregate care au fost montate imediat ce vremea a permis acest lucru. Totodata, s-a lucrat in camp, la curatarea canalelor de aductiune. "In data de 15 mai s-a introdus apa in canalele reabilitate. Lucram in prezent si cu pompe la irigatii si cu agregate la desecari, pentru ca in anumite zone trebuie sa eliminam apa in exces de pe terenurile agricole. ANIF a lucrat cu 380 de agregate la desecari, in acest an. Avem un program de sustinere gratuita a fermierilor, respectiv ducem apa gratuit la statiile de pompare, cu bani de la buget", a spus Daea, potrivit Ministrul Agriculturii a anuntat ca se lucreaza intens la cea mai mare investitie din ultimii ani: refacerea sistemului national de irigatii. Conform calendarului propus, pana in 2020 vor fi irigate peste doua milioane de teren agricol. Petre Daea a precizat ca s-a lucrat toata iarna in statiile de irigare la refacerea statiilor de pompare a apei, dar si in ateliere, la constructia de agregate care au fost montate imediat ce vremea a permis acest lucru. Totodata, s-a lucrat in camp, la curatarea canalelor de aductiune. "In data de 15 mai s-a introdus apa in canalele reabilitate. Lucram in prezent si cu pompe la irigatii si cu agregate la desecari, pentru ca in anumite zone trebuie sa eliminam apa in exces de pe terenurile agricole. ANIF a lucrat cu 380 de agregate la desecari, in acest an. Avem un program de sustinere gratuita a fermierilor, respectiv ducem apa gratuit la statiile de pompare, cu bani de la buget", a spus Daea, potrivit Romania Libera.





Rompetrol, care detine singura petrochimie din Romania, va reporni instalatia de polietilena de inalta densitate Rompetrol, singura companie din Romania care opereaza instalatii petrochimice, anunta repornirea instalatiei de polietilena de inalta densitate (HDPE) de pe platforma rafinariei Petromidia. Compania va continua si in acest an investitiile in petrochimia de la Midia. Instalatia HDPE ar urma sa fie repornita pana la jumatatea acestui an, potrivit termenelor estimate de companie. La Petromidia functioneaza singura unitate petrochimica din tara, activitatea fiind reluata aici in 2014. Alaturi de instalatia HDPE, care va fi repornita, pe platforma rafinariei mai functioneaza instalatia de polipropilena (PP), care functioneaza 100% cu materie prima produsa in rafinarie si instalata de polietilena de joasa densitate (HDPE), care functioneaza cu etilena din import, relateaza Rompetrol, singura companie din Romania care opereaza instalatii petrochimice, anunta repornirea instalatiei de polietilena de inalta densitate (HDPE) de pe platforma rafinariei Petromidia. Compania va continua si in acest an investitiile in petrochimia de la Midia. Instalatia HDPE ar urma sa fie repornita pana la jumatatea acestui an, potrivit termenelor estimate de companie. La Petromidia functioneaza singura unitate petrochimica din tara, activitatea fiind reluata aici in 2014. Alaturi de instalatia HDPE, care va fi repornita, pe platforma rafinariei mai functioneaza instalatia de polipropilena (PP), care functioneaza 100% cu materie prima produsa in rafinarie si instalata de polietilena de joasa densitate (HDPE), care functioneaza cu etilena din import, relateaza Economica.





Ministrul Agriculturii a prezentat situatia la zi a suprafetelor insamantate Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca suprafata totala insamantata pana in prezent este de circa 6 milioane de hectare si ca structura culturilor va putea fi prezentata complet in 15 iulie. El a anuntat ca orzoaica a fost insamantata integral pe o suprafata de 83.140 ha, mai mult cu 1.000 ha decat in program. Rapita de primavara, a carei insamantare a inceput mai tarziu, este la 17%. "Unde baltirile au redus din suprafata rapitei de primavara a fost insamantat grau de primavara, care a ajuns astfel la 150%", a declarat Daea in cadrul conferintei Capital "Agricultura 2018". Insamantarea ovazului a ajuns la 96% si va ramane la acest nivel, pentru ca s-a incheiat perioada de insamantare, fiind acoperita o suprafata de circa 128.000 ha, potrivit acestuia. Cultura de orez, care este la inceput, a ajuns la un grad de 15%. Soia este la 90%. Floarea soarelui a depasit un milion de hectare insamantate. Sorgul este la 89% si porumbul la 96%, pe o suprafata de 2,4 mil. hectare, scrie Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca suprafata totala insamantata pana in prezent este de circa 6 milioane de hectare si ca structura culturilor va putea fi prezentata complet in 15 iulie. El a anuntat ca orzoaica a fost insamantata integral pe o suprafata de 83.140 ha, mai mult cu 1.000 ha decat in program. Rapita de primavara, a carei insamantare a inceput mai tarziu, este la 17%. "Unde baltirile au redus din suprafata rapitei de primavara a fost insamantat grau de primavara, care a ajuns astfel la 150%", a declarat Daea in cadrul conferintei Capital "Agricultura 2018". Insamantarea ovazului a ajuns la 96% si va ramane la acest nivel, pentru ca s-a incheiat perioada de insamantare, fiind acoperita o suprafata de circa 128.000 ha, potrivit acestuia. Cultura de orez, care este la inceput, a ajuns la un grad de 15%. Soia este la 90%. Floarea soarelui a depasit un milion de hectare insamantate. Sorgul este la 89% si porumbul la 96%, pe o suprafata de 2,4 mil. hectare, scrie Capital.





Aproximativ 65% dintre clientii companiilor de inchirieri auto locale sunt romani stabiliti in strainatate Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clientii companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara tarii si se reintorc pentru a-si petrece concediul de vara in Romania. Conform unor date statistice romanii inchiriaza masini pentru o durata medie cuprinsa intre 7 si 14 zile, iar in topul preferintelor se afla marcile Dacia, Renault si Volkswagen, in special datorita raportului convenabil intre calitate si pret. Pretul mediu de inchiriere al unui autovehicul pentru o perioada medie porneste de la 15 euro pe zi. Daca pleaca in concediu pentru 10 zile, o familie cu 5 membri va plati in total pentru inchirierea unei masini aproximativ 150 de euro, adica echivalentul a 30 de euro pentru fiecare persoana. Astfel, chiar daca adaugam si suma alocata biletelor de avion, costul total al deplasarii din vestul Europei este mult mai mic fata de calatoria cu autoturismul personal pana la destinatia finala, Romania, potrivit Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clientii companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara tarii si se reintorc pentru a-si petrece concediul de vara in Romania. Conform unor date statistice romanii inchiriaza masini pentru o durata medie cuprinsa intre 7 si 14 zile, iar in topul preferintelor se afla marcile Dacia, Renault si Volkswagen, in special datorita raportului convenabil intre calitate si pret. Pretul mediu de inchiriere al unui autovehicul pentru o perioada medie porneste de la 15 euro pe zi. Daca pleaca in concediu pentru 10 zile, o familie cu 5 membri va plati in total pentru inchirierea unei masini aproximativ 150 de euro, adica echivalentul a 30 de euro pentru fiecare persoana. Astfel, chiar daca adaugam si suma alocata biletelor de avion, costul total al deplasarii din vestul Europei este mult mai mic fata de calatoria cu autoturismul personal pana la destinatia finala, Romania, potrivit Auto Bild.