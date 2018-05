Business report: România are al treilea cel mai mic salariu minim din UE. Ce țară am depășit în ultimul an; CFR SA a lansat procedura simplificată online pentru serviciul de urmărire specială Pod Constanţa

La finalul anului trecut, mai erau branşate la sistemele de termoficare 1,18 milioane de locuinţe, dintre care jumătate în Bucureşti. Debranşările continua, dar există şi situaţii în care oamenii s-au rebranşat. În Bucureşti, debranşările au fost mai puţine decât rebranşările. La finalul anului trecut 1,18 milioane de apartamente din România, dintre care 562.000 în Bucureşti, mai erau branşate la sistemele centralizate de distribuţie a energiei termice, potrivit ultimelor date ale Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În semestrul al doilea al anului trecut, s-au debranşat circa 26.200 de apartamente, dar s-au şi rebranşat circa 2.100, scrie Economica „Deși internetul mobil asigură nevoia de a avea acces la informațiile online oricând și oriunde, internetul fix este cel care furnizează viteze suficient de mari pentru cantitățile uriașe de date descărcate sau încărcate în rețele. De aceea, numărul conexiunilor de internet fix care permit viteze de cel puţin 100Mbps a continuat să crească şi în anul 2017, ajungând la 3,2 milioane, ceea ce reprezintă 67% din totalul conexiunilor de internet fix din România”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. Conform statisticilor ANCOM, numărul total al conexiunilor la internet fix din România a ajuns la 4,8 milioane la finalul anului 2017, înregistrând o creştere anuală de 7%. Prin intermediul acestora, în 2017 s-a realizat un trafic total de 5,1 milioane de TB, în timp ce consumul mediu lunar per conexiune a fost de 92 GB, notează Capital. România este cea de-a treia ţară din Uniunea Europeană în topul celor mai mici salarii minime. Doar de Bulgaria şi Lituania ne depășesc în această privință, potrivit unei analize realizate de compania de consultanţă KPMG, citată de Agerpres. Salariul minim de 416 euro lunar pe care îl primesc românii este doar cu 16 euro mai mare decât cel din Lituania (400) și cu mai bine de 150 de euro mai mare față de cel câștigat de bulgari (261 de euro). Astfel, țara noastră oferă al treilea cel mai mic salariu minim dintre cele 20 de state membre ale Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Elveţiei care au un salariu minim stabilit la nivel naţional. La polul opus, cele mai mari salarii minime brute pe economie se înregistrează în Luxemburg (1.999 euro), Irlanda (1.834 euro) şi Germania (1.818 euro), potrivit NewMoney Exportul de bovine către Turcia a fost suspendat vineri de către ANSVSA, în urma unei notificări primite de la autorităţile din Turcia, care semnalează starea precară a sănătăţii acestora generate de stresul transportului şi a căldurii insuportabile la care sunt expuse, a informat Animals International, cerând înlocuirea exportului de animale vii cu carne congelată. „Având în vedere adresa primită din partea autorităţii veterinare centrale din Turcia, prin care ne-au comunicat faptul că au conststat deficienţe (neconcordanţe asupra sănătăţii animalelor şi a certificării) la exportul de bovine din România către Turcia, începând cu 18.05.2018, medicul veterinar zonal nu va mai certifica transporturi de bovine pentru export în Turcia. Transporturile de bovine, notificate de către agenţii economici până la această dată către DSVSA judeţeană, vor putea fi expediate", se arată în adresa autorităţii sanitar veterinare, semnată de directorul general Cristian Togan, relatează Adevărul Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA a lansat procedura simplificată online pentru serviciul de urmărire specială a comportării în exploatare a Podului Constanţa, valoarea totală estimată a contractului fiind de 478.203,44 lei, fără TVA. Potrivit unui comunicat al CFR SA, serviciul de urmărire specială constă în măsurarea, înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc măsura în care podul îşi menţine cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate, conform proiectului de urmărire specială. Durata de valabilitate a contractului este de 18 luni de la atribuire, iar criteriul de selecţie preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 4 iunie 2018, ora 15:00. Sursa de finanţare este asigurată din fonduri proprii, anunță Economica În ansamblu, numărul de utilizatori atacaţi cu documente Office infectate a crescut de peste 4 ori comparativ cu T1 2017. În numai trei luni, procentul acestora din totalul de exploit-uri folosite în atacuri, a ajuns să fie aproape 50%, ceea ce reprezintă dublul mediei deţinute de Microsoft Office pe parcursul anului 2017. Acestea sunt principalele concluzii ale raportului Kaspersky Lab pe T1 2018, despre evoluţia ameninţărilor IT. Atacurile bazate pe exploit-uri sunt considerate foarte puternice, pentru că nu este nevoie de interacţiuni suplimentare cu utilizatorul şi autorii pot să „livreze” discret codul periculos. Prin urmare, sunt foarte des folosite: atât de infractorii cibernetici în căutare de profit, cât şi de atacatori complecşi, sprijiniţi de state, conform Capital