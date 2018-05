Business report: Cel mai bine platiti angajati in 2018 vor fi cei din Bucuresti, Cluj, Timis si Ilfov; Independenta alimentara: Efectivele de animale ale Romaniei scad de la an la an si inflameaza deficitul extern; Birocratia intarzie implementarea proiectelor

Angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov vor avea in 2018 cele mai mari castiguri salariale medii nete lunare din toata tara, potrivit "Proiectiei principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2021", publicata de Comisia Nationala de Prognoza. La polul opus sunt cei din judetele Bistrita-Nasaud, Ialomita si Harghita. Astfel, in Bucuresti, castigul mediu net lunar va ajunge, in 2018, la 3.658 lei per salariat, in Cluj - la 3118 lei per salariat, in Timis - la 2.992 lei pentru un salariat, iar in Ilfov - la 2853 lei per salariat. Salariatii cel mai slab platiti in acest an vor fi cei din Bistrita-Nasaud, cu un castig salarial mediu net lunar de 2094 lei per salariat, Ialomita - cu 2047 lei per salariat si Harghita - cu 2019 lei per salariat, scrie Economica. Reducerea puternica a efectivelor de animale dupa anul 1989 a afectat zootehnia romaneasca iar procesul continua si acum, potrivit datelor publicate de INS referitoare la efectivele de animale existente la data de 1 decembrie 2017. Scaderile masive s-au produs la bovine si porcine (aproape 70% in ambele cazuri), in timp ce la pasari (-43%) si la ovine plus caprine (-34%) situatia este ceva mai putin grava. De notat ca diminuarea efectivelor de animale a continuat si anul trecut la trei din cele patru categorii mentionate. Cea mai mare (-6,4%) s-a inregistrat la porcine, ceea ce explica deficitul din ce in ce mai pronuntat inregistrat in comertul exterior cu carne de porc, in timp ce, in urma cu trei decenii, pe baza unor unitati mari de productie, eram exportatori pe acest segment important in consumul de produse alimentare, arata Curs de Guvernare. Fie ca vrem, fie ca nu, si indiferent de domeniul in care intentionam sa dezvoltam proiecte, birocratia ne da mari batai de cap. Reprezentanti din ministere si oameni de afaceri deopotriva se lovesc tot timpul de birocratie. Unul dintre domeniile care au crescut peste asteptari, in ultimul timp, a fost agricultura. In ciuda unor mici piedici menite sa intarzie unele proiecte, asa cum este partea birocratica, acest domeniu s-a miscat alert, fiind puse pe picioare mai multe proiecte. Mai mult, cand vine vorba de implementarea unor proiecte, in general sunt implicate mai multe institutii, asa cum Ministerul Mediului se ocupa de partea de avize si acorduri, informeaza Capital. CFR Marfa nu a respectat masurile de plata esalonata a datoriilor de 862 de milioane de lei, astfel ca CFR SA ii pune sechestru pe conturi, potrivit reprezentantilor companiei de infrastructura. Masura, care este aplicata lunar de CFR SA, a afectat insa luna aceasta plata salariilor celor peste 7.000 de angajati ai CFR Marfa si ai filialelor acesteia. Pe 15 mai, ei au primit doar jumatate din suma datorata. Dupa deblocarea situatiei, pe 17, mai au primit si diferenta de bani. "In situatia in care operatorii de transport feroviar nu respecta termenele contractuale si inregistreaza intarzieri de plata a tarifului de utilizare al infrastructurii feroviare, conform prevederilor legale, CFR SA notifica oficial operatorul respectiv cu privire la plata creantelor acumulate", explica reprezentantii CFR SA, potrivit Economica. Romania a importat, in primul trimestru din 2018, o cantitate de titei de 2,117 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 467.300 tep (28,3%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 827.800 tep, fiind cu 3,6% (30.500 tep) mai mica fata de cea din anul precedent, informeaza Agerpres. Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, se estimeaza o injumatatire a productiei interne de titei, la aproximativ 2 milioane tone in 2030. Cresterea dependentei de importuri nu poate fi evitata pe termen mediu si lung decat prin incurajarea activitatii de explorare si productie, respectiv prin cresterea eficientei in consumul de carburanti petrolieri, se mentioneaza in document, relateaza Romania Libera. Guvernul ar avea in vedere suspendarea contributiei la fondurile private de pensii obligatorii (Pilonul 2 al sistemului) pana la sfarsitul anului, potrivit unui document guvernamental publicat de Mediafax. Vicepremierul Viorel Stefan declara sambata, la Antena 3: "Nu exista nicio discutie, nicio evaluare in acest sens. Este exclus sa modificam ceva la Pilonul II. Daca nu exista niciun demers in acest sens, exclud posibilitatea ca in acest an sa fie vreo modificare". Totusi: Un proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate in sistem privat figureaza pe lista Secretariatului General al Guvernului, publicata de Mediafax- puncul 9 al unui document intitulat "Programul legislativ al guvernului Romaniei pentru anul 2018 (mai - decembrie)", arata Curs de Guvernare. Grupul Rompetrol, a doua companie petroliera din Romania, dar cu prezenta pe mai multe piete externe, a inregistrat, in primul trimestru al anului, afaceri mai mari in Europa decat in Romania, gratie cresterii accentuate a exporturilor. Asadar, in primele trei luni ale anului, Rompetrol a facut afaceri mai mari in restul Europei decat in Romania, situatie care nu se inregistra in aceeasi perioada a anului trecut (1,27 miliarde de lei in Romania fata de 1,01 miliarde in Europa). Situatia se explica prin cresterea exporturilor, in special de carburanti, in conditiile in care Rompetrol opereaza in Romania rafinaria Petromidia, cea mai mare din tara, cu o capacitate de peste 5 milioane de tone, scrie Economica.