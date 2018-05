Business report: Criza de bani in grupul chinez care vrea Rompetrol: CEFC Shanghai a ratat plata unei datorii de 327 mil. dolari; Gazprom deruleaza o vasta campanie de explorare petroliera in vestul Romaniei; De ce au inceput strainii sa cumpere lanturi de farmacii si distribuitori de medicamente din Romania

Criza de bani in grupul chinez care vrea Rompetrol: CEFC Shanghai a ratat plata unei datorii de 327 mil. dolari CEFC Shanghai International Group Ltd a ratat plata unei datorii de 2,09 miliarde yuani (327 milioane de dolari), in contul unor obligatiuni corporatiste, care au ajuns luni la maturitate. CEFC Shanghai International este una din subsidiarele importante ale grupului chinez CEFC China Energy, care ar urma sa preia fostul grup Rompetrol, odata cu 51% din actiunile KazMunayGas International NV (KMGI). Este pentru prima data cand compania rateaza plata unor obligatiuni, iar anuntul vine pe fondul ingrijorarilor cu privire la capacitatea CEFC de a-si asigura serviciul datoriei, potrivit Reuters. De asemeni stirea amplifica si temerile suscitate de informatiile privin investigarea presedintelui CEFC China Energy, Ye Jianming, declansata de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice. CEFC Shanghai a informat ca intentioneaza sa ramburseze obligatiunile in urmatoarele sase luni, informeaza CEFC Shanghai International Group Ltd a ratat plata unei datorii de 2,09 miliarde yuani (327 milioane de dolari), in contul unor obligatiuni corporatiste, care au ajuns luni la maturitate. CEFC Shanghai International este una din subsidiarele importante ale grupului chinez CEFC China Energy, care ar urma sa preia fostul grup Rompetrol, odata cu 51% din actiunile KazMunayGas International NV (KMGI). Este pentru prima data cand compania rateaza plata unor obligatiuni, iar anuntul vine pe fondul ingrijorarilor cu privire la capacitatea CEFC de a-si asigura serviciul datoriei, potrivit Reuters. De asemeni stirea amplifica si temerile suscitate de informatiile privin investigarea presedintelui CEFC China Energy, Ye Jianming, declansata de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice. CEFC Shanghai a informat ca intentioneaza sa ramburseze obligatiunile in urmatoarele sase luni, informeaza Curs de Guvernare.





Gazprom deruleaza o vasta campanie de explorare petroliera in vestul Romaniei Rusii de la Gazprom, prin firma controlata de ei din Serbia, Nis, deruleaza o noua campanie de explorare in perimetrele din Vestul Romaniei, unde au gasit rezerve de hidrocarburi. Daca si noile foraje si achizitiile de date seismice vor confirma descoperirile, productia de petrol si gaze ar putea incepe peste doi ani. Compania East-West Petroleum care, impreuna cu firma sarba Nis, deruleaza prospectiuni in patru perimetre concesionate in vestul Romaniei, a anuntat programul de dezvoltare a acestor zacaminte. Potrivit datelor prezentate de compania occidentala, in cele patru perimetre vor fi sapate noi sonde si va fi demarata achizitia de date seismice care sa indice daca descoperiririle anterioare de hidrocarburi pot fi exploatate comercial, scrie Economica.





De ce au inceput strainii sa cumpere lanturi de farmacii si distribuitori de medicamente din Romania Cele doua tranzactii importante care au avut loc in retailul si distributia farma in ultima jumatate de an arata ca nimic nu scapa ochiului vigilent al marilor investitori straini. Mai ales cand este vorba de o "pastila" de peste trei miliarde de euro anual. Piata farmaceutica autohtona pare sa fi intrat in zodia efervescentei, iar principalul semnal a fost dat de schimbarea proprietarilor retelelor de farmacii Sensiblu si Help Net. Dar sa le luam pe rand. Grupul A&D Pharma, lider pe piata distributiei de medicamente prin distribuitorul Mediplus si ocupantul locului al doilea la capitolul retail, prin farmaciile Sensiblu si Punkt, a fost preluat de catre fondul de investitii ceh Penta Investments, intr-una dintre cele mai mari tranzactii ale lui 2017, estimata la circa 300 de milioane de euro. Recent, Ovidiu Buluc, proprietarul grupului Farmexim (care include distribuitorul Farmexim, farmaciile Help Net si distribuitorul de cosmetice Green Net), a decis sa bata palma cu grupul german Phoenix, unul dintre jucatorii de top la nivel european, intr-o tranzactie evaluata la o suta de milioane de euro, relateaza New Money.





Americanii de la Ford vor fabrica o noua masina la Craiova. Investitie suplimentara de 200 mil. euro si inca 1.500 de locuri de munca Ford a confirmat marti o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui nou vehicul la fabrica sa din Craiova, scrie News.ro. Noul model si data de start a productiei acestuia vor fi confirmate in apropierea momentului lansarii acestuia, potrivit companiei. Ford investeste in plus pana la 200 de milioane de euro la Craiova, astfel ca investitia totala, demarata in 2008, ajunge astfel la aproape 1,5 miliarde de euro. Totodata, vor fi create aproximativ 1500 de noi locuri de munca, totalul angajatilor fabricii din Craiova ajungand la 5.900. Uzina de asamblare a trecut recent prin imbunatatiri tehnice semnificative, mai mult de 550 de roboti fiind instalati pentru a spori eficienta si calitatea in sectiile de vopsitorie, montaj general si caroserie, potrivit Economica.





Schimbari radicale in constructii: Ghiseu unic pentru autorizatii si informatii trimise online Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are la dispozitie 2,5 mil. euro pentru a elabora un cod al constructiilor care prevede, printre altele, infiintarea unui ghiseu unic capabil sa elibereze toate avizele necesare unei constructii si posibilitatea schimbului electronic de informatii intre institutiile care avizeaza aceste lucrari. Proiectul trebuie implementat pana in 2020. Decizia vine in contextul in care, doar la nivelul Bucurestiului, care genereaza cele mai multe santiere din tara, una din sapte autorizatii de construite eliberate anual are termenul legal depasit. Chiar daca se respecta legea, durata de obtinere a documentului plaseaza Romania pe ultimele locuri din Europa, scrie Capital.





De ce nu mai este competitiva Romania in atragerea investitiilor straine, chiar daca a redus fiscalitatea Romania va putea miza tot mai putin pe fiscalitatea redusa pentru a atrage investitorii, in contextul in care competitia fiscala din interiorul Uniunii Europene a devenit tot mai dura, dovada ca opt state membre au redus cotele de impozit pe profiturile companiilor incepand din 2017, arata o analiza efectuata de firma de consultanta si audit Deloitte Romania, potrivit News.ro. Chiar si in noul context, cota de impozit pe profit din Romania continua sa fie printre cele mai mici din UE si se claseaza la acest capitol pozitia a sasea. Totusi, tari precum Ungaria si Bulgaria au cote semnificativ mai mici decat cele ale Romaniei, respectiv 9% si 10%, astfel ca Romania va trebui sa gaseasca noi metode de a deveni mai atractiva pentru investitori, mai arata analiza, arata New Money.