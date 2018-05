Business report: Toti vecinii Romaniei isi fac planuri cu gazele romanesti din Marea Neagra. Care sunt mizele; Razboiul lemnelor de foc. Cine are interesul sa se modifice Codul Silvic; Romania a urcat o treapta, ajungand pe locul 49 in clasamentul celor mai competitive economii din lume

Toti vecinii Romaniei isi fac planuri cu gazele romanesti din Marea Neagra. Care sunt mizele In conditiile in care nu s-a anuntat inca decizia de exploatare comerciala iar legea offshore, vitala pentru viitorul exploatarilor din Marea Neagra, nu a fost inca promulgata, toate tarile din jurul Romaniei isi fac socoteli si demareaza proiecte pentru a ajunge la ele gazele care vor fi extrase din platoul continental romanesc. Pe fondul tensiunilor politice grave din ultimii ani, gazul rusesc de care are nevoie Europa va ocoli Ucraina, tara traditionala de tranzit. Rusia dezvolta acum mai multe proiecte de gazoducte, Turk Stream si Nord Stream 2. Prin aceste doua proiecte, rusii vor sa asigure aprovizionarea cu gaze naturale, la volume din ce in ce mai mari, a Europei, evitand Ucraina. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina (spre vest si spre sud), ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, si gazoductul Nord Stream, scrie In conditiile in care nu s-a anuntat inca decizia de exploatare comerciala iar legea offshore, vitala pentru viitorul exploatarilor din Marea Neagra, nu a fost inca promulgata, toate tarile din jurul Romaniei isi fac socoteli si demareaza proiecte pentru a ajunge la ele gazele care vor fi extrase din platoul continental romanesc. Pe fondul tensiunilor politice grave din ultimii ani, gazul rusesc de care are nevoie Europa va ocoli Ucraina, tara traditionala de tranzit. Rusia dezvolta acum mai multe proiecte de gazoducte, Turk Stream si Nord Stream 2. Prin aceste doua proiecte, rusii vor sa asigure aprovizionarea cu gaze naturale, la volume din ce in ce mai mari, a Europei, evitand Ucraina. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina (spre vest si spre sud), ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, si gazoductul Nord Stream, scrie Economica.





Ca in toate tarile civilizate, Codul Silvic ar trebui sa impace, si in Romania, interese divergente: cele de protejare a mediului, de asigurare a materiei prime pentru industrie, dar si de furnizare de lemn de foc pentru acea mare parte a populatiei Romaniei care nu detine alt mijloc de incalzire. Legea 46 / 2008 (Codul Silvic) a suferit mai multe modificari, iar cea mai recenta i-a fost adusa prin Legea 175, din iulie 2017. Potrivit unor estimari neoficiale, acest articol 59 a pus la dispozitia micilor consumatori o cantitate de circa patru milioane de metri cubi de lemn de foc, suficienta pentru a asigura consumul gospodaresc si pentru a stabiliza astfel pretul, care in acest moment depaseste 700 de lei pe metru cub. Aceasta reglementare oficiala a dat o lovitura mafiei lemnelor de foc, care isi pierde o parte din clienti. Simultan, prevederile noii variante a articolului 59 au provocat nemultumiri si firmelor exploatatoare, precum si marilor procesatori de lemn, care s-au vazut lipsiti de o cantitate insemnata de resursa primara care putea fi transformata in diverse produse din lemn, mai ales in placi aglomerate, sau putea fi arsa in centrale de cogenerare pentru a obtine energie electrica, potrivit Romania Libera.





Romania a urcat o treapta in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2018, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). In 2018, topul celor mai competitive cinci economii din lume a ramas identic cu cel din 2017, dar ordinea este modificata. Statele Unite au revenit pe primul loc, urmate de Hong Kong, Singapore, Olanda si Elvetia. Rezultate mixte se regasesc in Europa de Est, unde situatia majoritatii economiilor s-a imbunatatit. In acest grup se afla Lituania (32), Polonia (34), Slovenia (37), Ungaria (47), Bulgaria (48) si Romania (49). Cel mai mult au avansat Polonia, Slovenia si Ungaria, patru, sase si, respectiv cinci pozitii, arata Economica.





Sub promisiunea reducerii birocratiei si a eficientei sporite in procedura achizitiilor publice, Guvernul a aprobat joi o Ordonanta de Urgenta care aduce modificari esentiale in domeniu. Plafoane peste care este obligatorie publicarea unui anunt Potrivit documentului aprobat de guvern, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice: 24.977.096 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari; 648.288 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii; 994.942 lei, pentru contractele de achizitii publice/acordurile-cadru de produse si de servicii atribuite de consiliul judetean, primarie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de institutiile publice aflate in subordinea acestora; 3.376.500 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, scrie Curs de Guvernare.





Romania are una dintre cele mai dinamice piete de telecomunicatii, iar asta se vede inclusiv in cresterea veniturilor in acest sector. "In 2017, veniturile totale au fost de 15,6 miliarde de lei, ceea ce inseamna 1,8% din PIB-ul Romaniei. Ca reglementator al acestui sector, aflat in continua expansiune, suntem constienti ca trebuie sa ne concentram mai mult ca oricand asupra misiunii noastre principale - aceea ca romanii sa aiba acces la cele mai noi si fiabile tehnologii si servicii, la cel mai bun pret", a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM. Conform datelor raportate de furnizorii de pe piata comunicatiilor electronice din Romania, veniturile totale obtinute din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice au insumat 15,6 miliarde lei in anul 2017, in crestere cu 6% fata de anul 2016. Exprimate in euro, veniturile totale au fost de aproximativ 3,4 miliarde euro, avand o crestere anuala de 4%, relateaza Capital.





Romania s-a situat in 2017 pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste ponderea contractelor de munca cu timp partial sau temporare, cu doar 1,2% din total, cu consecinte directe asupra flexibilitatii pe piata muncii. Imediat deasupra noastra figureaza, potrivit datelor publicate de Eurostat, grupul BELL, constituit din tarile baltice si Bulgaria (Lituania 1,7%, Letonia 3,0%, Estonia 3,1% si vecina de la sud de Dunare 4,4%). De retinut, valoarea inregistrata pentru barbati este clar mai mare decat cea consemnata pentru femei (1,4% fata de doar 0,9%), situatie regasita pe intinsul Uniunii doar in acelasi grup BELL si, marginal (22,3% fata de 21,7%) in Portugalia. Germania (12,9%) si Austria (9,2%) au avut exact aceleasi procentaje de angajare temporara sau cu timp de lucru partial si la barbati si la femei, informeaza Curs de Guvernare.





Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, la Craiova, ca in perioada urmatoare firmele care vor investi in zonele cu o rata a somajului peste media pe tara, vor beneficia de ajutor de stat. Ministrul Muncii a mai spus ca daca pana acum cativa ani Romania se lauda cu faptul ca are o administratie care se ocupa de investitori, cu un mediul fiscal prietenos si cu forta de munca ieftina, Guvernul nu doreste ca forta de munca sa mai fie ieftina. Fostul primar al Craiovei a subliniat ca municipalitatea se poate lauda cu faptul ca are cele mai bune facilitati fiscale pentru investitori, scrie Capital.