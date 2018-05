Business report: Care este, de fapt, valoarea reală a unui bitcoin. Doi economiști americani dau un răspuns neașteptat; Românii au medic, dar se tratează singuri. Riscurile automedicației; Băncile practică acum cea mai mare marjă netă de dobândă din ultimii 12 ani

Marja netă de dobândă a ajuns la cel mai mare nivel din decembrie 2006 până în prezent, pe fondul majorării accelerate a dobânzii la creditele în sold faţă de ritmul de creştere al dobânzilor la depozite. În cazul raportului credite/depozite noi, marja de dobândă este şi mai ridicată pe fondul unei evoluţii negative a dobânzilor la depozite. Creditul în euro a ajuns la cea mai mică dobândă din istoria sa în România, 2,39%. Acestea sunt câteva aspecte pe care le arată Andrei Rădulescu, economist şef Banca Transilvasnia. Creditul neguvernamental a ajuns la un nivel record în martie, de 236,7 miliarde de lei, după a treia lună consecutivă de creştere, într-un ritm de 1,4%, conform datelor BNR. Creditul în monedă naţională a crescut cu 2,6% lună/lună la 150,6 miliarde lei, evoluție susținută de nivelul redus al costurilor reale de finanțare (accelerarea inflației a contrabalansat creșterea ratelor nominale de dobândă). Creditul acordat populației a urcat cu 3.5% lună/lună la 84,3 miliarde lei, iar componenta companii a consemnat un avans lunar de 1.4% la 66.3 miliarde lei, notează Economica Inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bucureşti au aplicat amenzi în valoare de 32.200 de lei unor operatori economici ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor animale şi non-animale în incinta Halelor Centrale Obor, potrivit unui comunicat ANSVSA. Potrivit sursei citate, în cursul dimineţii de 25 mai, au fost efectuate 16 controale specifice, fiind aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor legale, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare totală de 32.200 de lei. La acestea s-au adăugat două avertismente. "În urma controlului documentar şi expertizării sanitare veterinare a produselor alimentare, a fost retrasă/confiscată de la comercializare cantitatea de 788,19 kg de produse de origine animală (SNCU) şi dirijată spre neutralizare. De asemenea, pentru deficienţele constatate s-a dispus suspendarea temporară a activităţii pentru un număr de şapte operatori economici, fiind emise în acest sens ordonanţe de suspendare temporară a activităţii (OSA)", se precizează în comunicatul Autorităţii, potrivit Capital A fost nevoie de doi economiști, de o cină cu trei feluri de mâncare și de două sticle de vin pentru a calcula valoarea unui Bitcoin: 20 de dolari. Sunt însă și calcule făcute la rece care duc criptomoneda până la un mi­lion de do­lari. După ce au consumat cele două sticle de vin, valoarea unui bitcoin era de 200 de dolari. Abia a doua zi, cei doi economiști și-au dat seama că puseseră din greșeală un zero în plus. Așadar, au stabilit că 20 de dolari era de fapt prețul corect pentru moneda virtuală care anul trecut ajun­sese să valoreze 1.200 de dolari, pentru ca în decembrie să ajungă la un record de 20.000 de dolari, iar acum să se sta­bili­zeze la o valoare de 8.000 de do­lari. Chiar și așa, Bitcoin continuă să fie su­praevaluat, spun ei, cu aproape 40.000%. Cei doi au botezat această teorie Côtes du Rhône, după vinul băut la respectiva cină. „Vinul este cel mai bun și așa ne vin cele mai bune idei“, spune Savvas Savouri, partener în cadrul fondului de hedge londonez. În respectiva seară, a îm­părtășit idei și bunul vin franțuzesc cu Richard Jackman, profesor în cadrul Școlii Londoneze de Economie, relatează NewMoney. Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) recomandă autorităţilor să recalibreze programul „Prima Casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condiţiilor de accesare. În cea de-a doua sa şedinţă din acest an, CNSM a discutat, printre altele, despre provocările potenţiale privind programul Prima Casă, În urma dezbaterilor, Comisia a probat o recomandare referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă”, „prin care se recomandă Guvernului să evalueze oportunitatea recalibrării programului „Prima Casă” din punct de vedere social, prin revizuirea condiţiilor de accesare a acestui program, cu menţinerea unui grad de îndatorare sustenabil”. De la lansarea programului “Prima casă”, în anul 2009, aproximativ 20.000 de cetăţeni români pe an au contractat credite imobiliare prin acest program, ceea ce înseamnă că până în prezent au beneficiat de acest program circa 230.000, conform Adevărul. Aproape un sfert dintre români asociază durerile în piept cu un atac de cord, iar aproape 60% se tratează cu analgezice și antibiotice atunci când au dureri dentare, arată un sondaj efectuat de Docbook, aplicație de programări online la medic. În ciuda faptului că peste 90% din respondenţi au declarat că au un medic de familie, o treime i-au trecut pragul doar când au fost bolnavi sau în urmă cu mai mult de un an. De altfel, acest lucru este un indicator al faptului că mulţi aleg să se trateze aşa cum consideră de cuviinţă pentru afecţiuni considerate uşoare, cum ar fi durerile de cap, durerile dentare sau stările generale de rău. Astfel, 73% au declarat că iau un analgezic dacă îi doare capul, chiar dacă durerea este acută şi durează de câteva zile. Din păcate însă, durerile de cap, deşi comune, nu trebuie tratate cu superficialitate, mai ales în cazul asocierii cu alte simptome sau în cazul permanentizării acestora, anunță Capital.