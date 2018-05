Business report: Romania "zboara" din lista proiectului pilot al UE de crestere a absorbtiei fondurilor europene; Cum a naruit criza visurile dezvoltatorilor imobiliari: de la cinci malluri pe aceeasi strada la paragina; Erdogan: Cuvinte mari - moneda slaba

Romania "zboara" din lista proiectului pilot al UE de crestere a absorbtiei fondurilor europene. Comisia va ajuta Bulgaria, Polonia, Croatia, Grecia si Spania Comisia Europeana (CE) a selectat cinci autoritati nationale sau regionale, din Grecia, Spania, Polonia, Bulgaria si Croatia, sa faca parte dintr-un proiect-pilot care vizeaza consolidarea guvernantei si a capacitatii administrative de a gestiona fonduri europene. Potrivit unei informari privind Cadrul Financiar Multianual 2007 - 2013, peste o treime din fondurile dezangajate in precedentul exercitiu financiar european sunt fonduri pierdute de Romania. Pare la fel de greu de explicat includerea Poloniei in lista, in conditiile in care aceeasi informare arata ca acest stat a pierdut doar 353.409 euro din fondurile repartizate, sau a Bulgariei, care are sume dezangajate de aproape 6 ori mai mici decat Romania, scrie Comisia Europeana (CE) a selectat cinci autoritati nationale sau regionale, din Grecia, Spania, Polonia, Bulgaria si Croatia, sa faca parte dintr-un proiect-pilot care vizeaza consolidarea guvernantei si a capacitatii administrative de a gestiona fonduri europene. Potrivit unei informari privind Cadrul Financiar Multianual 2007 - 2013, peste o treime din fondurile dezangajate in precedentul exercitiu financiar european sunt fonduri pierdute de Romania. Pare la fel de greu de explicat includerea Poloniei in lista, in conditiile in care aceeasi informare arata ca acest stat a pierdut doar 353.409 euro din fondurile repartizate, sau a Bulgariei, care are sume dezangajate de aproape 6 ori mai mici decat Romania, scrie Curs de Guvernare.





Cum a naruit criza visurile dezvoltatorilor imobiliari: de la cinci malluri pe aceeasi strada la paragina, centre inchise si terenuri vandute Romania parea un El Dorado inainte de criza pentru investitorii straini. Fonduri din Marea Britanie, Israel sau Austria au anuntat ca pun la bataie sute de milioane de euro pentru noi malluri in toata tara. Au cumparat terenuri, insa criza le-a taiat din ambitie, anii au trecut, iar pe terenuri au crescut buruienile. Treptat, dezvoltatorii au fost nevoiti sa renunte la malluri si sa vanda terenurile. Cel mai recent anunt vine din partea unuia dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari de pe plan local. La mai bine de zece ani de cand a cumparat un teren de opt hectare din Arad, AFI Europe a anuntat ca a fost semnat un acord pentru vanzarea activului. Pretul stabilit este de 17,2 milioane de euro, iar compania isi asuma o pierdere de evaluare de 1,6 milioane de euro. Cinci dezvoltatori imobiliari aveau cu totii un singur lucru in comun in Romania anului 2008: terenuri pe aceeasi strada - Calea Aurel Vlaicu, dintr-un oras de provincie: Arad. Planurile lor erau de a investi sute de milioane de euro in cinci malluri, relateaza Economica.





Erdogan: Cuvinte mari - moneda slaba Trebuie sa admitem ca Recep Tayyip Erdogan nu duce lipsa de idei stranii. La un miting electoral la sfarsitul saptamanii trecute, el le-a cerut cetatenilor turci sa-si schimbe economiile facute in dolari si euro in depozite in lira turceasca: "Fratii mei care aveti sub perna dolari si euro, mergeti si schimbati banii in lire. Impreuna vom depasi acest complot", le-a strigat el sustinatorilor sai din Erzurum. Apelul lui Erdogan a venit in contextul prabusirii dramatice a devizei nationale a Turciei. In ultimele sase luni, lira s-a devalorizat cu 20%. Erdogan nu crede ca ar exista motive economice pentru aceasta scadere, ci da vina pe un complot pus la cale chipurile de puteri financiare interne si externe. Pe langa apelul de salvare a lirei, Erdogan a mai anuntat la manifestarea electorala ca, dupa probabila sa realegere, intentioneaza sa preia controlul si la banca nationala a Turciei, institutie pana acum independenta, informeaza Deutsche Welle.





Nu, nu e penal: Metodele prin care managerii pusi politic submineaza constructia de autostrazi din Romania Romania a incheiat un acord cu Banca Mondiala pentru ca, in schimbul a 43 de milioane de euro, sa afle oficial si stiintific de ce nu reuseste sa contruiasca autostrazi. Nu stim ce va contine un astfel de raport: stim, insa, ce NU va contine: Raportul Nu va contine numele, functia, CNP-ul si adresa functionarilor si managerilor care, de 25 de ani, obstructioneaza sau submineaza pur si simplu crearea unei infrastructuri de transport. In esenta e vorba de calitatea umana si profesionala a decidentilor din domeniul transporturilor. Acesta este "nodul gordian" ce trebuie taiat daca ne dorim ca in aceasta viata sa putem circula in siguranta in Romania, arata Curs de Guvernare.





Sansele romanilor de a-si lua Prima Casa se reduc drastic Programul de garantii pentru credite Prima Casa a epuizat aproape jumatate din fondurile alocate pentru acest an in doar cinci luni de functionare. Beneficiarii garantiilor incep sa ia credite mai mari decat in anii trecuti, potrivit datelor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala recomanda Guvernului sa evalueze oportunitatea recalibrarii programului Prima Casa din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de accesare a acestui program, cu mentinerea unui grad de indatorare sustenabil. In acest an au fost acordate deja 9.400 de credite Prima Casa, iar circa 700 de solicitari de garantare sunt in curs de acordare. Plafonul distribuit la inceputul anului, in cuantum de 1,92 miliarde lei, a fost utilizat in proportie de 49,61%, reprezentand 954,39 milioane lei, scrie Capital.





Scumpire accelerata a carburantilor in ultima saptamana, in Romania Pe fondul cresterii cotatiilor la petrol, si preturile la carburanti din Romania au crescut accelerat in ultima saptamana. Preturile au crescut mai mult decat media europeana, dar raman mai mici. Pretul mediu al benzinei si motorinei din Romania a crescut cu pana la 16 bani pe litru intr-o saptamana, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 21 mai (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei de 95 era de 5,72 lei pe litru, iar al motorinei standard de 5,83 de lei pe litru. Cu o saptamana mai devreme, la data de 14 mai, conform aceleiasi surse, benzina costa, in medie, 5,58 lei litrul, iar motorina 5,67 lei pe litru. Asadar, rezulta o scumpire substantiala, de 14 bani pe litru la benzina si 16 bani pe litru la motorina, intr-o saptamana, potrivit Economica.