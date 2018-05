Business report: Adevărul despre scumpirea carburanților; Românii, cea mai mică proporţie de rău-platnici din UE la credite ipotecare şi chirii

De la începutul anului și până în la jumătatea lunii mai, benzina și motorina s-au scumpit cu 8%. În ultimele 12 luni, prețurile carburanților au crescut cu peste 20%, perioada în care cotația țițeiului s-a majorat cu 50%, până aproape de 80 de dolari/baril, preț care nu a mai fost înregistrat din noiembrie 2014. La jumătatea anului 2014, când se înregistra cea mai mare cotaţie a ţiţeiului din ultimii patru ani (114,8 dolari/baril – conform datelor centralizate de Bloomberg), şoferii din România plăteau pentru un litru de benzină 6,35 de lei, iar pentru motorină 6,31 lei/litru. Preţurile erau ridicate întrucât de la 1 aprilie 2014, guvernul de atunci, condus de Victor Ponta, tocmai introducea supraacciza la carburanţi (7 eurocenţi/litru), potrivit Capital. Insolvența Electrocentrale București (ELCEN), producătorul de agent termic pentru Capitală, rămâne sub semnul întrebării. Cu toate că licitația prin care a fost desemnată o casă fără proiecte precedente importante, să se ocupe de procedurile de insolvență ale ELCEN, a fost contestată, câștigătorul merge mai departe. Firma de insolvență, despre care se spune că ar fi deținută de un apropiat al fostului premier Mihai Tudose, nu are experiență notabilă în domeniu, potrivit Romania Libera. Dacă românii au făcut contracte de înzestrare militară doar cu scopul de a obține bunăvoința politică a unei capitale sau alteia, e momentul să se tragă învățămintele necesare. Recent, în presa franceză a răzbătut nemulțumirea companiei Airbus Helicopetrs, care așteaptă de doi ani o comandă din partea guvernului de la București. Încă de pe atunci s-a observat că pentru România nu este o afacere prea bună, căci la Ghimbav francezii ar fi urmat doar să asambleze aparatele, fără să producă la fața locului nimic. Dar factorul politic va fi acționat cu mare putere. Asupra României s-a exercitat presiunea concertată a Uniunii Europene, care promova ideea unei cooperări militare mai avansate între statele membre în contrapartidă la NATO, potrivit Deutsche Welle. Potrivit datele publicate de Eurostat, românii figurează doar pe locul 5 în UE la restanţele de plată acumulate la credite ipotecare, chirii, facturi de utilităţi şi închirieri (cu 19,7%), după greci, bulgari, ciprioţi şi croaţi, puţin peste unguri şi sloveni. Dacă se scot din calcul restanţele destul de frecvente la noi la plata utilităţilor, avem surpriza de a deveni cei mai buni platnici din Europa la credite ipotecare şi chirii ca pondere în totalul populaţiei, cu mai puţin de un procent de restanţieri în 2016 ( 0,9% !), la o medie UE de 3,4%, potrivit Curs de guvernare. Potrivit lui Josef Stredula, preşedintele celei mai mari confederaţii sindicale din Cehia, situaţia va mai dura câţiva ani, în condiţiile în care costurile cu mâna de lucru sunt mult mai mici decât cele din Vest. După mai mulţi ani de creşteri salariale limitate, în ultimul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a înregistrat o creştere nominală de 8% până la 31.646 coroane (1.430 dolari) comparativ cu ultimul trimestru din 2016 şi o creştere de 5,3% ajustată în funcţie de evoluţia inflaţiei. Această creştere va afecta toate aspectele începând de la standardele de viaţă, care în cazul cehilor sunt superioare celor ale altor state membre UE precum Grecia şi Portugalia, şi până la politica monetară, potrivit Capital. În afara comisioanelor stabilite de legea pensiilor private obligatorii Pilon II, de 2,5% pe an din totalul contribuţiilor plătite şi 0,05% pe lună din activul net total al fondului, pensia aferentă Pilonului II mai este grevată şi de alte taxe. La expirarea perioadei de contribuţii, în momentul acordării pensiei propriu-zise, statul percepe impozitul pe venit de 10% din întreaga sumă. Din fericire, din acest an, nu se mai percepe şi CASS. n ultimii 10 ani, unii dintre participanţii care au optat pentru Pilonul II de pensii private au atins vârsta pensionării şi a trebuit să-şi încaseze şi pensia privată obligatorie, chiar dacă deocamdată nu avem o lege de distribuţie a pensiilor private obligatorii Pilon II, potrivit Economica.