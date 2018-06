Business report: Două autostrăzi care ar duce la o creştere economică explozivă; Cele mai mare zece pensii civile din România, cuprinse între 33.000 de lei şi 56.800 lei brut lunar; A fost adoptată legislaţia europeană privind „muncitorii detaşaţi“

Zonele centrale şi vestice din interiorul Arcului Carpatic sunt, în general, cele mai atractive pentru companiile care au legături comerciale cu Europa Occidentală şi care caută spaţii industriale şi logistice, arată un studiu al Colliers International. Totuşi, posibilii angajaţi se află în alte zone ale ţării, iar România se confruntă şi cu o mobilitate internă destul de redusă a forţei de muncă. Doar judeţele Iaşi şi Suceava au împreună a şaptea parte din totalul persoanelor angajabile la nivel naţional, din calculele brokerului imobiliar, potrivit Capital. . Președintele american Donald Trump pune în aplicare amenințările: UE nu va mai fi exceptată de la taxele vamale pentru oțel și aluminiu. UE a negociat. Niciun Tweet și nicio declarație - președintele SUA, Donald Trump, l-a lăsat pe ministrului Comerțului, Wilbur Ross, să comunice vestea. Pornind de vineri, se vor percepe taxe vamale de 25% pentru importurile de oțel din UE și de 10% pentru cele de aluminiu. Statele Unite au decis să nu prelungească exceptarea temporară acordată UE până joi la miezul nopții. Exceptarea acestor taxe a fost anulată și pentru Mexic și Canada. Europenii nu sunt surprinși. Cu toate că au încercat până în ultimul moment să evite un conflict comercial cu SUA. Din păcate, au eșuat, potrivit Deutsche Welle. Cea mai mare pensie civilă din ţara noastră depăşeşte 56.800 de lei brut lunar şi este încasată de un magistrat pensionar, aşa cum Economica.net a arătat ieri. Următoarele poziţii în clasamentul celor mai mari zece pensii civile din România sunt ocupate de un pensionar din aviaţia civilă şi de opt pensionari din magistratură, arată datele Casei Naţionale de Pensii Publice.În topul celor mai mari pensii civile plătite în luna aprilie în ţara noastră urmează opt magistraţi, aşa cum puteţi vedea in extenso în tabelul de mai jos. Cele mai mari zece pensii civile plătite în aprilie în România sunt pensii de serviciu, deci pensii speciale Economica.net. Graba, încăpățânarea, luarea de decizii peste capul managerilor sau abordarea reactivă sunt printre erorile foarte des întâlnite. Ele au la bază o serie de mituri în care cred, din păcate, cei mai mulți din oamenii de afaceri autohtoni. Principala problemă o reprezintă antreprenorii în sine. Mulţi dintre ei sunt încăpăţânaţi şi au cultură de business şi competenţe manageriale reduse. „Antreprenorii români, aproape fără excepţie, acţionează reactiv şi nu strategic. Acesta este principalul motiv pentru care - după mulţi ani de dezvoltare reactivă a afacerii - intră în blocaj. Cresc, cresc, cresc, se extind, transformându-se într-o caracatiţă imensă, moment în care este nevoie de o strategie: ce facem cu atâtea picioare?“, explică Aliz Kosza, potrivit Capital Parlamentul European a adoptat cu 456 voturi „pentru“, 147 „împotrivă“ şi 49 de abţineri, una dintre cele mai aşteptate legislaţii cu relevanţă şi aplicabilitate europeană, îndelung aşteptată şi foarte dur negociată, inclusiv cu intervenţia multor şefi de state şi guverne. O precizare importantă, legată de definiţia exactă a „muncitorului detaşat“. Spre deosebire de cei „plecaţi la noroc sau la pont“ care activează pe piaţa neagră a muncii, muncitorii detaşaţi sunt ajunşi şi activează perfect legal în Statele Membre din UE, pe o perioadă determinată, fiind recrutaţi de o companie specializată care are în sarcină negocierea de contracte, condiţii de muncă, plăţi de salarii, taxe, impozite, asigurări sociale, cazare, transport etc, potrivit Adevarul. Capacitatea rezervată la Tuzla, locul în care vor intra în ţară gazele scoase de ExxonMobil şi Petrom, dacă vor fi extrase, este de 121 de miliarde de metri cubi, în condiţiile în care, din ce s-a spus până acum, rezervele Neptun Deep ar fi de 84 de miliarde. Cererile angajante primite de Transgaz pentru rezervarea de capacitate a conductei prin care gazele din Marea Neagră ajung pe uscat, în punctul de măsurare Tuzla, se ridică la 1,278 miliarde MWh de gaze, pentru perioada 2021-2036. Convertit în metri cubi, această cantitate de energie înseamnă un volum de circa 121 de miliarde de metri cubi, capacitate totală pentru care s-au primit solicitări angajante de rezervare, potrivit Economica.net . Președintele Donald Trump a decis, joi, să impună taxe suplimentare la importurile de oțel și de aluminiu din UE, Canada și Mexic, trei dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Statelor Unite, anunță CNN. Impozitele suplimentare decise de SUA sunt de 25% la importul de oțel și 10% la importul de aluminiu, noile tarife urmând să fie aplicate în noaptea de joi spre vineri, a anunțat secretarul pentru Comerț, Wilbur Ross. Liderii europeni nu au întârziat să condamne decizia Casei Albe de a menține supratarifele asupra importurilor de oțel și aluminiu din UE și au reînnoit la rândul lor represaliile comunitare la adresa exporturilor americane în UE, potrivit Curs de guvernare.