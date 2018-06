​Business report: Cele mai mare zece pensii civile din România, cuprinse între 33.000 de lei şi 56.800 lei brut lunar; Soluția la traficul infernal din București implică transformarea unui monument istoric; Cea mai așteptată autostradă pentru bucureșteni

Cea mai mare pensie civilă din ţara noastră depăşeşte 56.800 de lei brut lunar şi este încasată de un magistrat pensionar, aşa cum Economica.net a arătat ieri. Următoarele poziţii în clasamentul celor mai mari zece pensii civile din România sunt ocupate de un pensionar din aviaţia civilă şi de opt pensionari din magistratură, arată datele Casei Naţionale de Pensii Publice, comunicate în exclusivitate pentru Economica.net . Cea mai mare pensie încasată de un civil acum în România depăşeşte 56.800 de lei brut şi este plătită unui magistrat pensionar, potrivit datelor pe care Casa Naţională de Pensii Publice le-a comunicat pentru Economica.net. A doua cea mai mare pensie civilă plătită acum în România e în valoare de 39.144 lei brut în luna aprilie şi este încasată de un profesionist pensionat din aviaţia civilă.Reconstruirea Gării de Nord, monument istoric și principala stație de tren a României, și conectarea acesteia cu Gara Basarab, Gara Obor, Gara Progresul și Gara Titan, reprezintă o soluție la îndemână pentru problema traficului de mașini care sugrumă Bucureștiul, spun arhitecții. Un proiect de modernizare şi extindere a reţelei de linie ferată există încă din 2012, dar până acum nu s-a luat nicio măsură de implementare a acestuia. Reţeaua feroviară constituie un potenţial încă neutilizat pentru dezvoltarea Bucureştiului în sine şi a relaţiilor sale cu lumea, se arată în raportul pe 2018 al Ordinului Arhitecţilor Bucureşti. Gara de Nord din Bucureşti utilizează modelul gărilor terminus, în care transportul feroviar ajunge până aproape de centrul oraşului, fără însă a-l străpunge. La aproape 150 de ani de la construcţie, Gara de Nord este subcapacitată pentru deschiderea teritorială pe care o are. Posibilitatea demolării şi reconstrucţiei unei gări noi pe acelaşi amplasament este restricţionată de statutul său de monument istoric, primit şi ca urmare a arhitecturii şi ingineriei moderniste, scrie Capital În cursa pentru comercializarea spațiu­lui, prima evidență s-a conturat deja – traficul începe să se cam întețească pe orbita joasă a Pământului. Și cum în spațiu este mai dificil să amplasezi semafoare care să țină lucrurile sub control, o companie din California are soluția pentru a evita coliziuni în lanț. Pe măsură ce spațiul tinde să devină tot mai accesibil din punct de vedere financiar, companii private sau entități din zona academică și miliară, cu toții au ochii ațintiți pe cer. Nu este încă limpede cum vor coexista toate noile gadgeturi orbitale ce urmează să fie lansate și care vor survola planeta cu aproape 27.000 de km pe oră printre tonele de deșeuri rămase de la aventurile spațiale anterioare. Aerospace Corp., un centru federal de cercetare, are o soluție pentru a decongestiona traficul orbital. Atașarea unui trans­ponder GPS pe fiecare vehicul lansat, pentru a putea fi urmărit, identificat și mo­ni­torizat permanent, chiar și când satelitul încetează să mai funcționeze, relatează NewMoney. Canada şi Mexic au reacţionat joi, după ce Washingtonul a impus tarife pentru importurile de oţel şi aluminiu, în timp ce Uniunea Europeană a pregătit propriul răspuns, realimentând temerile investitorilor legate de declanşarea unui război comercial, transmite Reuters. Ministerul german al Economiei a declarat vineri că Uniunea Europeană şi-ar putea coordona răspunsul împreună cu Canada şi Mexic. Măsurile, anunţate pentru prima oară de preşedintele american Donald Trump în luna martie, au fost criticate de parlamentari republicani şi de principalul grup de lobby de afaceri din SUA şi au tensionat pieţele financiare. Indicele Dow Jones a scăzut joi cu 1%, iar S&P 500 cu 0,69% Acşiunile Boeing au coborât cu 1,7%, iar cele ale Caterpillar cu 2,3%. Acţiunile europene au deschis însă în creştere. Tarifele de 25% pentru importurile de oţel şi de 10% pentru cele de aluminiu au intrat în vigoare la 04:00 GMT. ”Suntem interesaţi să continuăm negocierile, cu Canada şi Mexic pe de o parte şi cu Comisia Europeană pe de altă parte, pentru că sunt şi alte probleme care trebuie rezolvate”, a declarat secretarul american pentru Comerţ, Wilbur Ross, potrivit Adevărul Ministrul Transporturilor, Lucian Șova și directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga au inspectat lucrările de construcție a ultimilor 3,5 km din autostrada București-Ploiești. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova este nemulţumit de mobilizarea constructorului ultimilor 3,5 km din autostrada Bucureşti-Ploieşti. "Mă refer la A3, zona de joncţiune cu Şoseaua Petricani, unde nu se întâmplă nimic. Mai rămâne doar să luăm funcţionarii de la Ministerul Transporturilor să lege fier beton acolo. Nu se lucrează deloc acolo, nu au oameni. Iar antreprenorul, Aktor, nu înaintează deloc”, a menţionat Lucian Şova. Construcţia autostrăzii Bucureşti – Braşov, tronson Bucureşti – Ploieşti, sector km 0+000 – km 3+325 costă aproximativ 130 milioane lei, proiectantul lucrării este Via Design SRL SC, consultat firma Consitrans SRL, iar asocierea Aktor se ocupă de construcţia celoe 3,5 km de autostradă la şase benzi, anunță Capital Ultima sesiune de tranzacționare din luna mai de la BVB a fost marcată de o lichiditate sporită, antrenată aparent de investitorii instituționali nerezidenți. Indicele BET a avut o mișcare bruscă spre închidere, cauzată de un ordin de peste 1 milion de acțiuni Banca Transilvania care a spulberat „ask”-urile. Săptămâna de tranzacționare a fost scurtă la Bursa de Valori București, cu doar 3 ședințe intercalate între vacanța de Rusalii și ziua liberă de 1 Iunie, însă etapa a fost agitată, declinului exacerbat către minimele locale din februarie adăugându-i-se o sesiune de joi cu fluctuații puternice, pe fondul unor volume sporite. Piața este marcată de o nervozitate antrenată de necunoscutul privind soarta fondurilor de pensii administrate privat cu contribuții obligatorii de la așa-numitul Pilon II, un impuls suplimentar pentru volatilitate venind din piețele financiare internaționale, conform Profit