Business report: Părinții ar putea fi exceptați de plata întreținerii pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani; Poliţiştii şi militarii ieşeni au pensii de patru ori mai mari faţă de ceilalţi cetăţeni;  În 2018 – nu se mai scumpeşte la fel de mult curentul, se „rezolvă” creşterea inflaţiei din gazele naturale

Copiii cu vârsta mai mică de șapte ani ar putea fi eliminați din rândul persoanelor pentru care se plătesc cheltuieli de întreținere, iar pentru cei de până la 14 ani, cheltuielile de întreținere s-ar putea reduce. Aceste măsuri apar într-un proiect de act normativ înregistrat de curând la Senat pentru dezbatere, potrivit Stirile ProTv. . Tariful mediu la curentul electric furnizat gospodăriilor populaţiei practicate în statele membre UE a scăzut în a doua jumătate a a anului 2017 cu 0,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În 2018, urmare a creşterii veniturilor şi a reorientării veniturilor populaţiei spre alte posturi de cheltuieli, ponderea energiei electrice consumate a scăzut uşor, la 5,68%, dar preţul curentului electric a pornit iar pe un trend care devansează creşterea economică în urmărirea creşterilor de salarii, potrivit Curs de guvernare.



Întrebată luni la Ploieşti despre proiectul taxei auto, Graţiela Gavrilescu a răspuns că nu mai prezintă "niciun fel de formulă până nu se fac studii în care să fie regăsite nivelul emisiilor". ”Nu am exact studii care să-mi demonstreze, şi studii nu făcute aleator în nu ştiu ce mare aglomerare, ci peste tot, în toată ţara, în care să ni se demonstreze care este nivelul de emisii, atât pe monoxid de carbon, pe CO2, pe pulberi în suspensie, nu o să mai prezint niciun fel de formulă pentru că asta înseamnă că nu suntem total ancoraţi în realitate", a afirmat Gavrilescu, potrivit Romania Libera. Foştii poliţişti ieşeni au o pensie medie de 4.800 de lei, iar militarii de 3.300 de lei. Pensia medie din judeţ este de circa 1.000 de lei. Potrivit cifrelor furnizate de Casele de Pensii ale mai multor ministere, cele mai mari pensii sunt virate în conturile magistraţilor, a aviatorilor, parlamentarilor, consilierilor de la Curtea de Conturi, militarilor şi poliţiştilor. Cu excepţia ultimelor două categorii, primele beneficiază de pensii şi indemnizaţii speciale. Poliţiştii şi militarii primesc pensii militare de stat, calculate însă tot după nişte legi speciale, potrivit Ziarul de Iasi. Maşinile second hand sunt ieftine, dar riscante. Multe dintre ele au trecut prin accidente grave sau au kilometrajul măsluit, atrag atenţia specialiştii. Situaţia e cu atât mai îngrijorătoare cu cât 3 din 4 maşini care circulă pe drumurile României sunt mai vechi de 10 ani. Dan Barbu, preşedintele Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente: „Maşinile în principiu sunt garantate de producător undeva la 8 ani, ce depăşeşte această perioadă clar că reprezintă un risc mai mare pe circulaţia pe drumurile publice”, potrivit Digi24. Comisia Europeană a publicat lista de penalități financiare aplicate statelor membre în urma verificărilor cheltuielilor făcute de acestea din bani europeni veniți prin Fondul european de garantare agricolă (FEGA), fondul din care se trag, printre altele, plățile directe. Astfel, din cei peste 1,7 miliarde de euro pe care țara noastră i-a încasat prin FEGA în exercițiul financiar 2017, va trebui să ramburseze 12,48 milioane de euro și aproximativ 491.000 lei, potrivit Economica. . Negocierile dintre actualii proprietari ai Râureni- familia Mutu, una dintre cele mai bogate familii din zona Vâlcea, prezentă în top 300 Capital cei mai bogaţi români- şi compania Tymbark au fost finalizate. Sursele Capital afirmă că tranzacţia va fi formalizată în perioada imediat următoare. Potrivit mai multor surse, discuţiile au început încă din toamna anului trecut, când polonezii au demarat procesul de due-diligence la fabrica din Râureni, deşi actualii proprietari declarau public că nu intenţionează vânzarea vreunui activ din grupul Annabella, pe care-l controlează, potrivit Capital. Costul orar al forţei de muncă crescut în trimestrul I 2018 cu 12,72% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, potrivit datelor anunţate de INS. Mai mult, dacă la finele anului trecut creşterea costului cu forţa de muncă a fost aproximativ dublă în raport cu avansul PIB (deocamdată estimat la 6,9%), în primul sfert din 2018 s-a ajuns la un raport triplu pe fondul reducerii ritmului de creştere economică la doar patru procente. Decorelarea dintre cei doi indicatori ridică deja semne de întrebare, potrivit Curs de guvernare. Dacia Duster și Ford Ecosport înregistrează cele mai mari creșteri ale înmatriculărilor din segmentul SUV-urilor mici. Analiștii LMC Automotive anunță și că „SUV-ul Ford având la bază modelul Fiesta, care va fi lansat probabil în 2020, va fi unul dintre cele mai importante vehicule din segment”.Înmatriculările de SUV-uri cu dimensiuni reduse cresc rapid în toate statele europene, iar analiştii LMC Automotive estimează o majorare a segmentului B-SUV până la 1,8 milioane de unităţi în acest an, de la 1,4 milioane în 2017. Pe lângă apetitul românilor pentru astfel de maşini este demn de luat în seamă şi faptul că ambele modele din categoria menţionată produse în România, înregistrează creşteri spectaculoase pe piaţa europeană, potrivit Capital.