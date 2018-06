Business report: Semnal ingrijorator in economie: termenele de plata a facturilor cresc pana la 150 de zile si determina accelerarea insolventelor; Noi si Planul Juncker: Bulgaria - locul 3, Romania - locul 23. Cum stau ceilalti vecini; Topul pensiilor romanilor fara privilegii: cea mai mare pensie stabilita pe merit, peste 23.200 de lei brut lunar

Semnal ingrijorator in economie: termenele de plata a facturilor cresc pana la 150 de zile si determina accelerarea insolventelor Sunt cateva motive principale care au determinat cresterea numarului de insolvente comerciale in primele patru luni ale acestui an, semnalata de datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului. Din cauza accesului tot mai redus la creditul bancar, companiile au apelat la o alta forma de finantare numita creditul furnizor. Adica platesc facturile cu o intarziere de pana la 120-150 de zile fata de scadenta si castiga timp pentru a-si achita datoriile. Este insa o sabie cu doua taisuri, pentru ca nici ele nu mai incaseaza la timp banii pe care se bazau. Ceea ce le scade lichiditatile, in conditiile in care firmele romanesti sunt oricum slab capitalizate si se bazeaza mai mult pe capital atras de la banci si furnizori, in loc de aportul actionarilor, arata o analiza a Sunt cateva motive principale care au determinat cresterea numarului de insolvente comerciale in primele patru luni ale acestui an, semnalata de datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului. Din cauza accesului tot mai redus la creditul bancar, companiile au apelat la o alta forma de finantare numita creditul furnizor. Adica platesc facturile cu o intarziere de pana la 120-150 de zile fata de scadenta si castiga timp pentru a-si achita datoriile. Este insa o sabie cu doua taisuri, pentru ca nici ele nu mai incaseaza la timp banii pe care se bazau. Ceea ce le scade lichiditatile, in conditiile in care firmele romanesti sunt oricum slab capitalizate si se bazeaza mai mult pe capital atras de la banci si furnizori, in loc de aportul actionarilor, arata o analiza a G4Media.ro.





Noi si Planul Juncker: Bulgaria - locul 3, Romania - locul 23. Cum stau ceilalti vecini Valoarea si impactul economic al proiectelor romanesti de atragere a resurselor din asa numitul "Planul Junker" de investitii europene sunt mult inferioare, in comparatie cu cele ale proiectelor tarilor din Europa Centrala si de Est, potrivit rapoartelor Comisiei Europene din luna mai. Cel mai remarcabil proiect al Romaniei este unul care face parte dintr-unul mai larg, pan european: 40% din partea romaneasca a gazoductului BRUA. Presiunile Comisiei Europene vor fi contat semnificativ pentru ca Transgaz sa intocmeasca corect dosarul de solicitare. Tipul de crestere economica a Romaniei (PIB) din ultima vreme se dovedeste a fi subred si din perspectiva capacitatii de utilizare a resurselor puse la bataie de Planul Juncker si asigurate de Fondul European de Investitii Financiare (FEIS) si Banca Europeana de Investitii (BEI), precizeaza Curs de Guvernare.





Topul pensiilor romanilor fara privilegii: cea mai mare pensie stabilita pe merit, peste 23.200 de lei brut lunar Cea mai mare pensie incasata de un civil si stabilita doar in baza contributiilor virate pe parcursul vietii sale profesionale la sistemul asigurarilor sociale depaseste 23.200 de lei brut in luna aprilie, au spus pentru Economica.net oficialii Casei Nationale de Pensii Publice. Romanul platit cu cea mai mare pensie din tara, stabilita meritocratic, in functie de cit a cotizat, la fel ca pentru majoritatea dintre noi, obtine o pensie de peste doua ori mai mica decit magistratul cu cea mai mare pensie speciala platita in tara noastra unui civil. Casa Nationala de Pensii Publice a comunicat in exclusivitate pentru Economica.net care sunt cele mai mari zece pensii civile, stabilite doar in functie de contributiile de asigurari sociale virate in numele beneficiarilor, adica pensii obtinute pe merit si nu in virtutea unor privilegii, informeaza Economica.





Esecul Eurovision, in Consiliul de Administratie al TVR: "S-ar impune unele demisii si sanctiuni. Sa pornim de la evidenta ca nu a fost un succes", au spus unii membri Esecul Romaniei la Eurovision 2018, cand trupa The Humans n-a reusit sa ajunga in finala, a fost subiect de discutie in deschiderea sedintei Consiliului de Administratie (CA) al TVR, care a avut loc saptamana trecuta. Show-ul trupei romanesti n-a fost "la nivelul unei competitii internationale", "TVR nu a reactionat corespunzator acuzand exclusiv defectiunile sistemului de vot", "in urma rezultatului slab obtinut de delegatia Romaniei, s-ar impune unele demisii", au fost observatiile unora dintre membrii Consiliului de Admnistratie. Reamintim ca trupa Humans care a reprezentat Romania la Eurovision cu piesa "Goodbye" a ratat calificarea in finala Eurovision 2018. Imediat dupa esec, TVR a acuzat ca ar fi fost probleme cu sistemul de vot in tarile cu mari comunitati de romani, relateaza Pagina de Media.





Cresterea costul fortei de munca, tripla fata de avansul PIB Costul orar al fortei de munca crescut in trimestrul I 2018 cu 12,72% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit datelor anuntate de INS. Este un ritm in scadere de la cel de 14,29% consemnat in trimestrul precedent, in raport cu care majorarea a fost una relativ redusa ( doar +1,42%) dar peste pragul de 12% stabilit de cerintele europene de stabilitate macroeconomica. Mai mult, daca la finele anului trecut cresterea costului cu forta de munca a fost aproximativ dubla in raport cu avansul PIB (deocamdata estimat la 6,9%), in primul sfert din 2018 s-a ajuns la un raport triplu pe fondul reducerii ritmului de crestere economica la doar patru procente. Decorelarea dintre cei doi indicatori ridica deja semne de intrebare. Iar asta inainte de intrarea in vigoare a unor noi majorari de salarii in sectorul sanitar, devansate la nivelul grilei de crestere prevazute pentru anul 2022, scrie Curs de Guvernare.





PIB-ul zonelor sarace din UE, de 7 ori mai mic decat cel al regiunilor bogate Cele mai sarace regiuni din Uniunea Europeana, aflate in centrul, estul si sudul Europei, au un PIB pe cap de locuitor chiar si de sapte ori mai mic decat cele mai bogate regiuni europene, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale. Regiunile mai putin dezvoltate din Europa sunt formate din zone sarace cu locuitori cu venituri mici, din Europa Centrala si de Est, dintre care multe converg rapid, precum si din regiuni cu crestere lenta, din sudul Europei, care se confrunta, printre altele, cu stagnarea productivitatii si cu o reducere a numarului de locuri de munca, arata analistii Bancii Mondiale. Raportul releva ca UE ar trebui sa utilizeze politica de coeziune pentru a maximiza impactul asupra regiunilor mai putin dezvoltate, vizand in mod explicit potentialul fiecarei regiuni, mai degraba decat incurajarea convergentei interne a regiunilor, arata Romania Libera.