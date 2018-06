​Business report: Guvernanții nu au absorbit niciun euro din fondurile UE pentru ocuparea tinerilor; Zboruri directe către America; Băncile – la credite te-ndoaie, la depozite te-nmoaie 

România nu a absorbit până acum niciun cent din cele 302 milioane de euro alocate țării noastre prin Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor, în exercițiul financiar 2014-2020, se arată într-un comunicat al europarlamentarului Siegfried Mureșan. „Vorbim, așadar, de o rată de absorbție de 0% a fondurilor destinate ocupării tinerilor, deși au trecut 4 ani și jumătate de la lansarea noului cadru financiar multianual”, afirmă sursa citată. În opinia sa, crearea de locuri de muncă pentru tineri este la coada listei de priorități pentru guvernul PSD-ALDE, potrivit Romania Libera. . Compania Air Canada începe operarea curselor directe București –Montreal respectiv București-Toronto și retur. Practic, după o pauză de 10 ani, de la Otopeni se va zbura fără escală spre America de Nord, călătoria fiind de până la 10 ore.Din cele două oraşe până la New York, durata unui zbor este de aprox. o oră şi jumătate, conform romania-actualitati.ro. Air Canada va opera pe rutele Bucureşti – Toronto şi Bucureşti – Montreal, patru curse săptămânale dus-întors cu aeronave Boeing 767, potrivit Capital. Germanii de la Daimler au ales tot Ungaria pentru a construi noua fabrică de pe teritoriul Europei. Divizia premium a constructorului - Mercedes-Benz - a început construcţia celei de-a doua uzine din ţara vecină, o investiţie care se ridică la 1 miliard de euro, amplasată la aproximativ 90 de kilometri de capitala Budapesta.Guvernul ungar sprijină investiţia germanilor cu o subvenţie de 38, 5 milioane de euro. De asemenea, 50% din producţia va fi asigurată de funrizorii autohtoni, potrivit Digi24. International Council on Clean Transportation (ICCT), organizaţie non-profit a publicat un nou studiu care arată că până şi cele mai noi maşini cu motoare diesel nu reuşesc să îndeplinească standardele actuale de depoluare. Realizatorii studiului susţin că au testat mai mult de 700.000 de vehicule şi 4.850 de modele comercialiate în toată Europa într-un efort de a oferi consumatorilor şi autorităţilor informaţii exacte despre emisiile de oxizi de azot (Nox) ale motoarelor diesel. Rezultatele au fost „o confirmare frapantă a celor mai grave temeri legate de autovehiculele diesel", au declarat oficialii ICCT, potrivit Capital. Deputaţii din Comisia de Industrii şi Servicii condusă de Iulian Iancu au decis ca jumătate din certificatele verzi care trebuie cumpărate de furnizori să fie achiziţionate de pe bursa OPCOM, potrivit unor surse apropiate situaţiei. Prevederea ar urma să intre la vot final în Cameră.50% din cantitatea de certificate verzi care trebuie achiziţionată de furnizorii de energie electrică de la produducătorii din regenerabile va trebui achiziţionată de pe piaţa anonimă organizată de OPCOM, potrivit surselor noastre. Prevederea a fost discutată în ultima şedinţă a Comisiei, potrivit Economica. Dobânzile la credite scăzuseră semnificativ de la sfârșitul anului 2017 și până la finele lunii martie 2018, însă în ultima perioadă au început să crească rapid. Creșterea indicelui ROBOR a scumpit deja creditele în lei cu dobândă variabilă, astfel că la unele bănci mari, creditele acordate de respectivele instituții de împrumut au ajuns din nou să fie exprimate cu două cifre, la fel ca acum trei-patru ani, în special creditele auto și cele de nevoi personale. Și la creditele ipotecare și imobiliare au început să crească dobânzile vizibil. La sfârșitul lui 2017, dobânda medie pe toate băncile era de 9,8% pe an, iar până în martie 2018 scăzuse la 7,2%, însă acum au crescut din nou, potrivit Gazeta de Sud Societatea Fortus SA, care este deţinută de statul român, uimeşte cu ultima grilă de salarizare, după creşterile din 2017, când contribuţiile au trecut pe umerii angajatorilor. Deşi nu mai funcţionează de ani buni, o parte din cei 73 de angajaţi activi pe statusurile de plată sunt plătiţi şi cu 5.000 de lei pe lună, în mână. Este cazul directorului general Gheorghe Chişcă, care figurează cu un brut de 9.600 de lei, netul fiind calculat la 5.600 de lei pe lună. Înainte de a intra în insolvenţă Chişcă a avut o leafă de circa 10.000 de euro pe lună, potrivit Ziarul de Iasi.