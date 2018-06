Business report: Romania va exporta gaze naturale in Bulgaria si Republica Moldova; Maggie Kitshoff, Prime Kapital: La banii pe care clientii ii dau pe apartamente, ar trebui sa ceara mai mult; Patronat: Criza de muncitori este agravata de ajutoarele sociale. Producatorii cer Guvernului sa intervina

Romania va exporta gaze naturale in Bulgaria si Republica Moldova Ministerul Energiei a emis joi autorizatia de construire pentru consolidarea sistemului de transport intre Onesti (Bacau) si Isaccea (Tulcea) si inversarea fluxului de gaze pe conducta Isaccea-Negru Voda, proiect care va permite exportul de gaze din Romania spre Bulgaria. Proiectul pe care tocmai l-am autorizat va permite Romaniei sa alimenteze Bulgaria cu gaze naturale din productie proprie, dar si preluarea de catre Transgaz a gazelor din platoul continental al Marii Negre. Beneficiile proiectului se vor simti inclusiv in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze a diferitelor zone ale tarii mai ales pe timpul iernii cand, din cauza temperaturilor scazute, cresc foarte mult consumurile", a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, citat in comunicat. De asemenea, pe langa exportul spre Bulgaria, acest proiect va permite si dirijarea unor volume de gaze spre Republica Moldova, potrivit unui document postat pe site-ul Transgaz, operatorul sistemului national de transport, arata Ministerul Energiei a emis joi autorizatia de construire pentru consolidarea sistemului de transport intre Onesti (Bacau) si Isaccea (Tulcea) si inversarea fluxului de gaze pe conducta Isaccea-Negru Voda, proiect care va permite exportul de gaze din Romania spre Bulgaria. Proiectul pe care tocmai l-am autorizat va permite Romaniei sa alimenteze Bulgaria cu gaze naturale din productie proprie, dar si preluarea de catre Transgaz a gazelor din platoul continental al Marii Negre. Beneficiile proiectului se vor simti inclusiv in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze a diferitelor zone ale tarii mai ales pe timpul iernii cand, din cauza temperaturilor scazute, cresc foarte mult consumurile", a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, citat in comunicat. De asemenea, pe langa exportul spre Bulgaria, acest proiect va permite si dirijarea unor volume de gaze spre Republica Moldova, potrivit unui document postat pe site-ul Transgaz, operatorul sistemului national de transport, arata Romania Libera.





Maggie Kitshoff, Prime Kapital: La banii pe care clientii ii dau pe apartamente, ar trebui sa ceara mai mult Prime Kapital, companie fondata de Martin Slabbert si Victor Semionov, a anuntat primul proiect rezidential din Bucuresti. Pe un teren cumparat de la familia Becali, dezvoltatorul va ridica un ansamblu cu aproape 800 de locuinte. Ultimii ani au adus clar un dezghet pe piata rezidentiala si din ce in ce mai multi dezvolatori lanseaza si sapa fundatii la noi proiecte rezidetiale. Spre acest segment s-a orientat si Prime Kapital, sustinut de fondul de investitii sud-african MAS REI. Companiile vor sa vina cu noi standarde pe piata rezidentiala din Romania. Pe terenul de opt hectare, cumparat in urma cu doi ani de la familia Becali, in spatele Porsche Pipera, se vor construi aproape 800 de unitati locative, in doua faze, in proiectul Avalon Estate, precizeaza Prime Kapital, companie fondata de Martin Slabbert si Victor Semionov, a anuntat primul proiect rezidential din Bucuresti. Pe un teren cumparat de la familia Becali, dezvoltatorul va ridica un ansamblu cu aproape 800 de locuinte. Ultimii ani au adus clar un dezghet pe piata rezidentiala si din ce in ce mai multi dezvolatori lanseaza si sapa fundatii la noi proiecte rezidetiale. Spre acest segment s-a orientat si Prime Kapital, sustinut de fondul de investitii sud-african MAS REI. Companiile vor sa vina cu noi standarde pe piata rezidentiala din Romania. Pe terenul de opt hectare, cumparat in urma cu doi ani de la familia Becali, in spatele Porsche Pipera, se vor construi aproape 800 de unitati locative, in doua faze, in proiectul Avalon Estate, precizeaza Economica.





Patronat: Criza de muncitori este agravata de ajutoarele sociale. Producatorii cer Guvernului sa intervina Patronatul Producatorulor de BCA din Romania, PRO BCA, solicita Guvernului realizarea unei reforme profunde a sistemului de ajutoare sociale pentru a detensiona criza acuta de pe piata fortei de munca din Romania. Constructorii au anuntat recent ca Romania se va confrunta cu o criza profunda de muncitori peste 3-5 ani. "Desi toate asociatiile profesionale au solicitat Guvernului sa realizeze o reforma profunda a sistemului de ajutoare sociale, din pacate se pare ca nu exista niciun fel de vointa politica in directia stimularii includerii persoanelor active in campul muncii printr-o restructurare din temelii a sistemului de asistenta sociala", considera producatorii de BCA, potrivit Patronatul Producatorulor de BCA din Romania, PRO BCA, solicita Guvernului realizarea unei reforme profunde a sistemului de ajutoare sociale pentru a detensiona criza acuta de pe piata fortei de munca din Romania. Constructorii au anuntat recent ca Romania se va confrunta cu o criza profunda de muncitori peste 3-5 ani. "Desi toate asociatiile profesionale au solicitat Guvernului sa realizeze o reforma profunda a sistemului de ajutoare sociale, din pacate se pare ca nu exista niciun fel de vointa politica in directia stimularii includerii persoanelor active in campul muncii printr-o restructurare din temelii a sistemului de asistenta sociala", considera producatorii de BCA, potrivit Capital.





Ministrul Energiei: Doar 1% din energia consumata de Romania in transporturi e regenerabila; trebuie redus numarul masinilor vechi Ministrul Energiei, Anton Anton, spune ca in Romania doar unu la suta din energia consumata in domeniul transporturilor este regenerabila, iar acest procent "trage Romania in jos", oricare ar fi tinta stabilita la nivel european in privinta folosirii energiei de acest tip. In acest context, ministrul spune ca Romania are un numar prea mare de masini vechi si promite amenajarea, in urmatorii patru ani, a 200.00o de statii de incarcare a autovehiculelor electrice, potrivit News.ro. "Oricat ne-am stradui sa facem energie curata, daca nu ne batem cu transprotul, daca nu ne ocupam de transport (...) daca avem 1 la suta, 1 la suta asta ne trage in jos oricat s-ar pune tinta europeana" a afirmat Anton Anton. In acest context, ministrul Energiei a aratat ca "trecerea de la 1 la suta la 20-40 la suta la trasporturi insemana foarte multi bani pe care Romania in minutul asta nu-i are", relateaza Ministrul Energiei, Anton Anton, spune ca in Romania doar unu la suta din energia consumata in domeniul transporturilor este regenerabila, iar acest procent "trage Romania in jos", oricare ar fi tinta stabilita la nivel european in privinta folosirii energiei de acest tip. In acest context, ministrul spune ca Romania are un numar prea mare de masini vechi si promite amenajarea, in urmatorii patru ani, a 200.00o de statii de incarcare a autovehiculelor electrice, potrivit News.ro. "Oricat ne-am stradui sa facem energie curata, daca nu ne batem cu transprotul, daca nu ne ocupam de transport (...) daca avem 1 la suta, 1 la suta asta ne trage in jos oricat s-ar pune tinta europeana" a afirmat Anton Anton. In acest context, ministrul Energiei a aratat ca "trecerea de la 1 la suta la 20-40 la suta la trasporturi insemana foarte multi bani pe care Romania in minutul asta nu-i are", relateaza Economica.





Familiile cu copii: Romania in context european Ceva mai putin de 35% dintre cele circa 7,5 milioane de familii din Romania au avut copii in intretinere anul trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele ne plaseaza sub Polonia si Slovacia, dar peste Cehia, Ungaria si Bulgaria in aceasta privinta. In structura, dupa numarul de copii, predomina famiile cu un singur copil (53%), ceea ce ne plaseaza peste media UE (47%). Per total, exista in tara noastra 2.608,6 mii familii cu copii, dintre care 1.374 mii au un singur copil in intretinere, 944,2 mii doi copii iar 290,3 mii au trei copii sau mai mult. Procentajele pe toate aceste categorii sunt cel putin egale cu cele medii la nivelul UE, dar diferenta pozitiva scade odata cu numarul celor aflati in intretinere pana ce devine nula la familiile cu multi copii, informeaza Ceva mai putin de 35% dintre cele circa 7,5 milioane de familii din Romania au avut copii in intretinere anul trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele ne plaseaza sub Polonia si Slovacia, dar peste Cehia, Ungaria si Bulgaria in aceasta privinta. In structura, dupa numarul de copii, predomina famiile cu un singur copil (53%), ceea ce ne plaseaza peste media UE (47%). Per total, exista in tara noastra 2.608,6 mii familii cu copii, dintre care 1.374 mii au un singur copil in intretinere, 944,2 mii doi copii iar 290,3 mii au trei copii sau mai mult. Procentajele pe toate aceste categorii sunt cel putin egale cu cele medii la nivelul UE, dar diferenta pozitiva scade odata cu numarul celor aflati in intretinere pana ce devine nula la familiile cu multi copii, informeaza Curs de Guvernare.





Localitatile cu cea mai rapida crestere risca sa se blocheze Cand populatia se mareste de cinci-sase ori in mai putin de doua decenii, problemele sunt aproape inevitabile: infrastructura depasita, aglomeratie, poluare, servicii publice nesatisfacatoare. Intr-un singur an (de la 1 ianuarie 2017 la 1 ianuarie 2018), populatia comunei Floresti de langa Cluj s-a majorat cu peste 11%, de la 31.600 la 35.100 de persoane. In 2000, Florestiul avea putin peste 6.000 de locuitori, dar numarul acestora a crescut de aproape sase ori ca urmare a numeroaselor ansambluri rezidentiale construite in zona. "Problema este ca, in realitate, numarul locuitorilor este semnificativ mai mare, insa multi dintre ei nu si-au schimbat inca in mod oficial domiciliul. Unii din delasare, altii pentru ca mai au o alta proprietate in Cluj sau in alta parte, iar altii pentru ca vor sa beneficieze de anumite avantaje, cum ar fi un loc intr-o gradinita sau scoala din oras", spune un reprezentant al administratiei locale, potrivit Cand populatia se mareste de cinci-sase ori in mai putin de doua decenii, problemele sunt aproape inevitabile: infrastructura depasita, aglomeratie, poluare, servicii publice nesatisfacatoare. Intr-un singur an (de la 1 ianuarie 2017 la 1 ianuarie 2018), populatia comunei Floresti de langa Cluj s-a majorat cu peste 11%, de la 31.600 la 35.100 de persoane. In 2000, Florestiul avea putin peste 6.000 de locuitori, dar numarul acestora a crescut de aproape sase ori ca urmare a numeroaselor ansambluri rezidentiale construite in zona. "Problema este ca, in realitate, numarul locuitorilor este semnificativ mai mare, insa multi dintre ei nu si-au schimbat inca in mod oficial domiciliul. Unii din delasare, altii pentru ca mai au o alta proprietate in Cluj sau in alta parte, iar altii pentru ca vor sa beneficieze de anumite avantaje, cum ar fi un loc intr-o gradinita sau scoala din oras", spune un reprezentant al administratiei locale, potrivit Capital.





Administratorii independenti de firme romanesti - acceptati in Confederatia europeana de profil Asociatia Administratorilor Independenti (AAI) a fost acceptata ca membru cu drepturi depline in Confederatia Europeana a Asociatiilor Administratorilor (ecoDa), "un actor actor important in relatia cu organismele de reglementare europene relevante", spune un comunicat AAI. Aderarea este o recunoastere a profesionalismului administratorilor independenti de companii din Romania, grupati in AAI, in vreme ce, la Bucuresti, legiferarea Fondului Suveran ridica multe indoieli privind tocmai guvernanta corporativa a companiilor de stat care au fost incluse in portofoliul acestuia. Confederatia Europeana a Asociatiilor Administratorilor (ecoDa) este "platforma europeana promotoare de bune practici in domeniul guvernantei corporative, si, de asemenea, de reprezentare a membrilor consiliilor de administratie din companii", spune AAI, scrie Asociatia Administratorilor Independenti (AAI) a fost acceptata ca membru cu drepturi depline in Confederatia Europeana a Asociatiilor Administratorilor (ecoDa), "un actor actor important in relatia cu organismele de reglementare europene relevante", spune un comunicat AAI. Aderarea este o recunoastere a profesionalismului administratorilor independenti de companii din Romania, grupati in AAI, in vreme ce, la Bucuresti, legiferarea Fondului Suveran ridica multe indoieli privind tocmai guvernanta corporativa a companiilor de stat care au fost incluse in portofoliul acestuia. Confederatia Europeana a Asociatiilor Administratorilor (ecoDa) este "platforma europeana promotoare de bune practici in domeniul guvernantei corporative, si, de asemenea, de reprezentare a membrilor consiliilor de administratie din companii", spune AAI, scrie Curs de Guvernare.