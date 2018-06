Business report: Primăria Capitalei pregătește majorarea tarifelor de parcare. Cât va costa parcarea în centru; La manșa unei afaceri românești în plină ascensiune; Bani de la Primăria Capitalei pentru cuplurile care aniversează 25, 50 şi 75 de ani de căsătorie

Tarifele de parcare aplicabile pentru Zona 0 a Capitalei ar putea fi de 10 lei/oră, cu TVA, tarif unic, de luni până duminică, sumă ce permite doar utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea acestuia. Parcarea este limitată la o durată de maximum două ore, iar după expirare se va aplica o suprataxare cu dublul tarifului iniţial. Tariful va fi de 10 lei pe oră, plus TVA, 24 de ore din 24, 30 de zile pe lună, pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive. Pentru riverani, tariful ar fi de 120 de lei pe lună, cu TVA, potrivit Romania Libera.

Gheorghe Răcaru şi-a dedicat toată viaţa aviaţiei. Deşi a ajuns din întâmplare într-un domeniu cu atâtea emoţii şi provocări, nu are niciun regret. Ba, mai mult, susţine că, dacă ar fi să o ia de la capăt, nu ar schimba nimic. După terminarea liceului, şi-a depus dosarul la Comerţ Exterior. Dacă nu ar fi intrat, îşi propusese să urmeze silvicultura. „Îmi plăcea libertatea“, explică Gheorghe Răcaru. A văzut însă un anunţ cu admiterea la Școala de Ofiţeri de Aviaţie şi şi-a schimbat planul de zbor, potrivit Capital

Familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie urmează să primească o diplomă de onoare şi un premiu de valoare de 1.000 de lei, conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit proiectului, pentru familiile care împlinesc 50 de an de căsătorie valoarea premiului va fi de 1.500 de lei, iar pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie, 3.000 de lei, potrivit Stirile ProTv.

Procedura de restituire a fostelor taxe auto prevede ca proprietarii de maşini care au plătit aceste sume în perioadele în care s-au aplicat mai au la dispoziţie doar trei luni pentru a cere banii înapoi. Termenul de 31 august 2018 este prevăzut de OUG nr. 52/2017. Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (OUG nr. 52/2017 – n. red.), indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018”, scrie în actul normativ emis de Executiv, potrivit Gazeta de Sud

Deşi datoria externă pe termen mediu şi lung (DETML) a scăzut sistematic în ultimii patru ani prin raportare la PIB, suma plătită pentru această datorie a continuat să crească, inclusiv ca procentaj din PIB. Media ratei dobânzilor la creditele angajate de stat pe termen lung utilizată pentru scopuri de convergenţă pe primele patru luni din 2018 a creditelor angajate de stat pe termen lung a urcat la 4,43%/pe an, în timp ce pe primele patru luni din 2017 a fost de 3,87%, valoare semnificativ mai redusă, potrivit Curs de guvernare

. Licitaţia lansată de Romtehnica pentru cumpărarea a 286 de autoturisme de teren blindate de tip uşor pentru MApN, contract estimat la 367,4 milioane de lei, fără TVA, este anulată definitiv. Licitaţia a ridicat o serie de semne de întrebare din punctul de vedere al companiilor participante. Concret, la licitaţie a participat iniţial şi o firmă care nu are legătură cu fabricarea blindatelor, Teamnet Engineering, una dintre firmele din grupul IT Teamnet (companie IT fondată de Sebastian Ghiţă), potrivit Adevarul.