Business report: Zi decisiva pentru miliardele din Marea Neagra. Legea Offshore, la un pas de a primi unda verde; Scenariul ungar - cum ar deveni Pilonul II optional; Adio credite! Majoritatea romanilor vor fi respinsi de banci

Zi decisiva pentru miliardele din Marea Neagra. Legea Offshore, la un pas de a primi unda verde Proiectul de Lege referitor la reglementarea operatiunilor petroliere din perimetrele offshore, act asteptat de principalii investitori in demararea etapei de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra, va fi discutat maine in Comisia de Industrii si Servicii, avand mari sanse sa fie adoptata in plenul Camerei Deputatilor in aceasta sesiune parlamentara, a declarat, Iulian Iancu, presedintele Comisiei de Industrii, in cadrul unei coferinte sustinta la FOREN. Intrebat de Capital, daca din punct de vedere procedural proiectul Legii Offshore mai poate fi aprobat in decursul acestei luni, pana la inchiderea sesiunii parlamentare actuale, Iulian Iancu a spus ca proiectul are mari sanse sa fie votat in actuala sesiune parlamentara, daca maine va trece de Comisia pe care o conduce, scrie Proiectul de Lege referitor la reglementarea operatiunilor petroliere din perimetrele offshore, act asteptat de principalii investitori in demararea etapei de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra, va fi discutat maine in Comisia de Industrii si Servicii, avand mari sanse sa fie adoptata in plenul Camerei Deputatilor in aceasta sesiune parlamentara, a declarat, Iulian Iancu, presedintele Comisiei de Industrii, in cadrul unei coferinte sustinta la FOREN. Intrebat de Capital, daca din punct de vedere procedural proiectul Legii Offshore mai poate fi aprobat in decursul acestei luni, pana la inchiderea sesiunii parlamentare actuale, Iulian Iancu a spus ca proiectul are mari sanse sa fie votat in actuala sesiune parlamentara, daca maine va trece de Comisia pe care o conduce, scrie Capital.





Scenariul ungar - cum ar deveni Pilonul II optional Argumentele prin care Guvernul va incerca sa-i determine pe romani sa opteze pentru pensiile de stat raman in continuare un mister, oficialii nevoind sa divulge mecanismul prin care vor convinge mai mult de 7 milioane de contributori la Pilonul II de pensii private sa opteze pentru Pilonul I. Ultima aparitie publica a ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, nu a lamurit acest subiect, ceea ce ar putea confirma cele mai crunte temeri: folosirea modelului ungar. Aflata la Romania Tv, domnia sa a spus doar ca transferul contributiilor de la angajator la angajat a redus deficitul la fondul de pensii cu 56,4%, fata de 50% cat a estimat cand a propus ca salariatii sa-si plateasca singuri contributiile catre stat. "Am estimat ca vom reduce total deficitul la fondul de pensii", a spus Vasilescu, refuzand sa precizeze prin ce masura, cuprinsa in noua lege a pensiilor, va fi acoperita gaura din fondul pensiilor de stat, informeaza Argumentele prin care Guvernul va incerca sa-i determine pe romani sa opteze pentru pensiile de stat raman in continuare un mister, oficialii nevoind sa divulge mecanismul prin care vor convinge mai mult de 7 milioane de contributori la Pilonul II de pensii private sa opteze pentru Pilonul I. Ultima aparitie publica a ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, nu a lamurit acest subiect, ceea ce ar putea confirma cele mai crunte temeri: folosirea modelului ungar. Aflata la Romania Tv, domnia sa a spus doar ca transferul contributiilor de la angajator la angajat a redus deficitul la fondul de pensii cu 56,4%, fata de 50% cat a estimat cand a propus ca salariatii sa-si plateasca singuri contributiile catre stat. "Am estimat ca vom reduce total deficitul la fondul de pensii", a spus Vasilescu, refuzand sa precizeze prin ce masura, cuprinsa in noua lege a pensiilor, va fi acoperita gaura din fondul pensiilor de stat, informeaza Adevarul.





Adio credite! Majoritatea romanilor vor fi respinsi de banci Banca Nationala a Romaniei mai face un pas catre limitarea creditarii pentru persoanele fizice, masura intrata in analiza specialistilor inca de acum aproape un an, cand piata bancara a inceput sa dea semne de supraincalzire. Un proiect de regulament al BNR propune ca gradul maxim de indatorare, adica raportul dintre veniturile clientilor si rata lunara a creditului ce urmeaza sa fie luat, sa fie plafonat, pe un model aplicat inainte de 2007. Aceasta inseamna ca o buna parte a romanilor care astazi se califica pentru a lua un imprumut, vor ramane pe dinafara, dupa adoptarea regulamentului. Potrivit unei anexe din proiectul de regulament, gradul maxim de indatorare la credite de consum in lei este de 30% in cazul imprumuturilor cu dobanda fixa si doar 25% pentru cele cu dobanda variabila, relateaza Banca Nationala a Romaniei mai face un pas catre limitarea creditarii pentru persoanele fizice, masura intrata in analiza specialistilor inca de acum aproape un an, cand piata bancara a inceput sa dea semne de supraincalzire. Un proiect de regulament al BNR propune ca gradul maxim de indatorare, adica raportul dintre veniturile clientilor si rata lunara a creditului ce urmeaza sa fie luat, sa fie plafonat, pe un model aplicat inainte de 2007. Aceasta inseamna ca o buna parte a romanilor care astazi se califica pentru a lua un imprumut, vor ramane pe dinafara, dupa adoptarea regulamentului. Potrivit unei anexe din proiectul de regulament, gradul maxim de indatorare la credite de consum in lei este de 30% in cazul imprumuturilor cu dobanda fixa si doar 25% pentru cele cu dobanda variabila, relateaza Capital.





Romania, in coada clasamentului investitiilor directe externe din Europa Romania se afla pe locul 13 in topul primelor 15 tari europene in functie de proiectele de investitii directe externe (FDI), fiind depasita doar de Serbia si Ungaria, arata un studiu publicat luni de IBM si Ernst & Young (EY), transmite Bloomberg. Statele din Europa Centrala si de Est (CEE) ar putea fi victimele propriului lor succes, conform raportului bazat pe un studiu realizat in randul a 502 companii si a datelor de la EY si IMB. Desi puterea lor de atractie inca este robusta, convergenta principalelor economii din Europa Centrala cu statele din Europa Occidentala pare sa-i faca pe investitori mai atenti. De asemenea, investitorii reactioneaza la semnalele privind schimbarile politice din unele tari, care sunt vulnerabile la populism, se arata in raport, precizeaza Romania se afla pe locul 13 in topul primelor 15 tari europene in functie de proiectele de investitii directe externe (FDI), fiind depasita doar de Serbia si Ungaria, arata un studiu publicat luni de IBM si Ernst & Young (EY), transmite Bloomberg. Statele din Europa Centrala si de Est (CEE) ar putea fi victimele propriului lor succes, conform raportului bazat pe un studiu realizat in randul a 502 companii si a datelor de la EY si IMB. Desi puterea lor de atractie inca este robusta, convergenta principalelor economii din Europa Centrala cu statele din Europa Occidentala pare sa-i faca pe investitori mai atenti. De asemenea, investitorii reactioneaza la semnalele privind schimbarile politice din unele tari, care sunt vulnerabile la populism, se arata in raport, precizeaza Romania Libera.





Vine reglementarea sau chiar interzicerea masinilor cu volan pe dreapta. Fac 200 de victime anual Consiliului Interministerial de Siguranta Rutiera din cadrul ARR a avut o intalnire in data de 6 iunie 2018 cu reprezentantii RAR, APIA, ASF si cei ai Directiei Politia Circulatiei din cadrul Politiei Romane, Tema principala a fost promovarea unui eventual proiect de lege care sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta in Romania, sau/si identificarea unor solutii care sa conduca la diminuarea numarului accidentelor produse de acestea pe teritoriul tarii. In ultimul an, numarul acestora a crescut alarmant.Dat fiind faptul ca exista un precedent si ca, la Curtea Europeana de Justitie, Lituania, Letonia si Polonia, tari care au vrut sa interzica circulatia autovehiculelor cu volan pe dreapta pe teritoriul tarilor lor, au primit aviz nefavorabil, Consiliului Interministerial de Siguranta Rutiera din cadrul Autoritatii Rutiere Romane a organizat in data de 6 iunie 2018 o prima intalnire cu toate institutiile implicate si cei doi deputati, Beatrice Tudor si Gabriel Petrea, care isi doresc sa promoveze legea de interzicere a circulatiei autovehiculelor cu volan pe dreapta pe teritoriul Romaniei, arata Consiliului Interministerial de Siguranta Rutiera din cadrul ARR a avut o intalnire in data de 6 iunie 2018 cu reprezentantii RAR, APIA, ASF si cei ai Directiei Politia Circulatiei din cadrul Politiei Romane, Tema principala a fost promovarea unui eventual proiect de lege care sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta in Romania, sau/si identificarea unor solutii care sa conduca la diminuarea numarului accidentelor produse de acestea pe teritoriul tarii. In ultimul an, numarul acestora a crescut alarmant.Dat fiind faptul ca exista un precedent si ca, la Curtea Europeana de Justitie, Lituania, Letonia si Polonia, tari care au vrut sa interzica circulatia autovehiculelor cu volan pe dreapta pe teritoriul tarilor lor, au primit aviz nefavorabil, Consiliului Interministerial de Siguranta Rutiera din cadrul Autoritatii Rutiere Romane a organizat in data de 6 iunie 2018 o prima intalnire cu toate institutiile implicate si cei doi deputati, Beatrice Tudor si Gabriel Petrea, care isi doresc sa promoveze legea de interzicere a circulatiei autovehiculelor cu volan pe dreapta pe teritoriul Romaniei, arata Economica.





Porturile din Marea Neagra cauta solutii pentru a readuce nave de croaziera Prin terminalul de pasageri al Portului Constanta bate vantul de cativa ani. Construit pentru a putea primi 100.000 de turisti pe an, e folosit acum la circa 1% din capacitate, in conditiile in care, anul trecut, aici au acostat numai 13 nave de mici dimensiuni. Dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si dupa tensiunile politice din Turcia, care au culminat cu miscari de strada si oameni ucisi in confruntari, Marea Neagra nu a mai fost deloc o atractie pentru companiile care opereaza nave de croaziera. Desi Romania este o tara sigura si stabila, este tratata la pachet cu statele riverane, pentru ca nu suntem o destinatie atat de interesanta pentru ca navele sa treaca Bosforul numai pentru a poposi, pentru cateva ore, in Portul Constanta. Cu gandul la declinul dramatic al numarului de nave de pasageri care sosesc in porturile din Marea Neagra, mai multi directori de porturi s-au intalnit pentru a incerca sa rezolve problema. Au facut-o sub umbrela MedCruise, o asociatie in care Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta este membru deplin si cotizant din anul 2007, precizeaza Prin terminalul de pasageri al Portului Constanta bate vantul de cativa ani. Construit pentru a putea primi 100.000 de turisti pe an, e folosit acum la circa 1% din capacitate, in conditiile in care, anul trecut, aici au acostat numai 13 nave de mici dimensiuni. Dupa anexarea Crimeii de catre Rusia si dupa tensiunile politice din Turcia, care au culminat cu miscari de strada si oameni ucisi in confruntari, Marea Neagra nu a mai fost deloc o atractie pentru companiile care opereaza nave de croaziera. Desi Romania este o tara sigura si stabila, este tratata la pachet cu statele riverane, pentru ca nu suntem o destinatie atat de interesanta pentru ca navele sa treaca Bosforul numai pentru a poposi, pentru cateva ore, in Portul Constanta. Cu gandul la declinul dramatic al numarului de nave de pasageri care sosesc in porturile din Marea Neagra, mai multi directori de porturi s-au intalnit pentru a incerca sa rezolve problema. Au facut-o sub umbrela MedCruise, o asociatie in care Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta este membru deplin si cotizant din anul 2007, precizeaza Romania Libera.