Business report: Lista autostrăzilor din 2018; Adio aer condiţionat. RATB a anulat licitaţii de 30 milioane de euro; Harta salariilor pe regiuni: Unde se câștigă cel mai bine în România

Conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a întocmit o situaţie privind recepţia autostrăzilor în acest an. Potrivit unui document întocmit de conducerea CNAIR - Direcţia Dezvoltare Autostrăzi şi Drumuri Expres, nouă loturi de autostradă se vor recepţiona în acest an. În luna iulie, loturile 3 şi 4 din autostrada Sebeş-Turda sunt primele secţiuni de şosea la patru benzi, în lungime totală de circa 28,7 km,inaugurate în acest an, potrivit Capital. RATB a anulat luna trecută două licitaţii pentru echiparea cu aer condiţionat a 199 de tramvaie. Acestea au fost pornite pe 13 aprilie şi includeau contracte estimate la 13 milioane de euro, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Bugetul stabilit a fost însă prea mic, spun surse din piaţă, care explică astfel eşecul atribuirii contractelor ce vizau montarea AC pe tramvaie V3A, Bucur LF şi V3A-M. RATB a mai anulat şi în decembrie alte două licitaţii pornite încă din octombrie pentru modernizarea cu aer condiţionat a 80 de tramvaie, cu o valoare cumulată de 17 de milioane de euro. În acest caz, RATB a refuzat să atribuie contractele din motive tehnice, potrivit Economica. Salariul minim brut din România este, în prezent, echivalentul a 416 euro, al treilea cel mai mic din Uniunea Europeană, conform unui studiu al KPMG, devansând Lituania, unde este 400 de euro, şi Bulgaria, 261 euro. Țara noastră a urcat o poziţie faţă de anul trecut după ce Guvernul a decis trecerea contribuţiilor angajatorului în sarcina angajatului, ceea ce a dus la o majorare artificială a veniturilor. În condiţiile în care se aplică o cotă efectivă de impozitare de 44%, salariul minim net rămâne al doilea în UE, cu 243 euro, depăşind doar Bulgaria, unde este 202 euro, potrivit Capital. Deși sunt la originea multor accidente rutiere, circulația mașinilor cu volan pe dreapta este greu de interzis. Aceasta deoarece Curtea European de Justiție vede interzicerea acestora drept o amenințare la libera circulație.Grupul de lucru ar trebui să decidă dacă soluţia cea mai bună pentru România este interzicerea totală a circulaţiei unor astfel de vehicule sau dacă există anumite măsuri care pot fi luate de şoferi pentru a reduce inccidenţa accidentelor produse de aceste maşini din vina şoferilor care le conduc, potrivit Digi24. Parlamentul urmează să discute luna aceasta modificarea unui articol din Codul Silvic care asigură populaţiei lemn de foc ieftin. Motivul principal invocat de PSD este că oamenii nu ar fi interesaţi să cumpere de la Romsilva lemn cu aproximativ 160 lei/mc şi, prin urmare, blochează depozitele regiei autonome. Sistemul funcţionează şi există patru situaţii: oamenii fie nu au de unde cumpăra lemnul de foc ieftin; fie nu ştiu că există această posibilitate; îl cumpără fără probleme; sau nu au nevoie de el, potrivit G4media. Pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în industria bunurilor de capital (+18,0%), industria bunurilor intermediare (+14,2%), industria energetică (+13,9%), industria bunurilor de uz curent (+8,5%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7,7%). Cifra de afaceri din industrie, în luna aprilie 2018, faţă de luna aprilie 2017, a crescut pe ansamblu cu 14,8%, ca urmare a creşterii din industria prelucrătoare (+15,0%) şi industria extractivă (+6,8%), potrivit Romania Libera. . Mai mulţi bani pentru încurajarea fermelor de familie şi plafonarea subvenţiilor pentru agricultorii mari. Sunt doar câteva din propunerile din exerciţiul financiar 2021-2027 privind fondurile pentru agricultură. Deocamdată, la stadiul de propunere, documentul este criticat de fermierii români. Plafonarea subvenţiilor înseamnă stoparea investiţiilor în fermele mari, este argumentul lor. Schimbări importante sunt și în ceea ce privește alocarea fondurilor, care va fi strâns legată de respectarea statului de drept, potrivit Digi24.