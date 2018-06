Business report: Comercianții nu vor mai avea voie să vândă băuturi energizante copiilor sub 18 ani; Nouă din zece companii estimează o creştere a veniturilor de peste 6 %, în 2018; Statul inhibă plata cu cardul şi încurajează plăţile în numerar. Consecinţa previzibilă: înfloreşte evaziunea

Creşterea estimată a veniturilor pentru acest an depăşeşte semnificativ proiecţiile privind Produsul Intern Brut, în condiţiile în care Fondul Monetar Internaţional prognozează, în prezent, un salt de 3,9% a acestui indicator. Potrivit EY, 60% dintre companiile chestionate vizează creşteri ale veniturilor cuprinse între 6% şi 10%, comparativ cu 34% care declarau ambiţii de creştere similare, cu un an în urmă, potrivit Capital. O iniţiativă legislativă semnată de 62 de politicieni, printre care şi fostul ministru al Finanţelor, Varujan Vosganian, dar şi cel actual, Eugen Teorodovici, limitează plata cu cardul la comercianţi, dar şi suma care poate fi acordată drept avans clienţilor. Astfel, pragul minim al cifrei de afaceri de care se ţine cont la obligativitatea plăţii cu cardul este majorat de la 10.000 euro pe an, la 50.000 euro pe an, iar suma plătită drept avans de la 200 lei, cât era iniţial, la 100 lei, potrivit Adevarul. Potrivit proiectului de act normativ publicat de Minsiterul Sanatatii, comercianţii nu vor mai avea voie să vândă băuturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astăzi de Ministerul Sănătăţii (MS). Cine încalcă această lege primeşte amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei, realateaza Capital. Noua lege a energiei electrice şi gazelor naturale oferă posibilitatea autorităţilor de a aplica amenzi dure companiilor din sectorul de producţie şi furnizare a gazelor, care merg până la 10% din cifra de afaceri. Dacă nu vând/cumpără gaze de pe bursă, dacă nu şi fac investiţiile şi dacă nu constituie stocurile pentru iarnă! Ea se aplică pentru"neconstituirea stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licenţelor de furnizare/transport au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit conform reglementărilor în vigoare", după cum scrie în noua lege, potrivit Economica. Riscul de nerambursare a creditelor neguvernamentale este nou intrat pe tabloul riscurilor (sub această formă) şi direct la nivelul de risc sistemic ridicat, potrivit primului raport asupra stabilității financiare din aces an. Raportul actual include şi companiile în acest risc, faţă de raportul anterior, care identificase doar riscul „creşterii îndatorării populaţiei”. Tendinţa riscului de nerambursare a creditelor este în stagnare, în vreme ce riscul deteriorării încrederii investitorilor este în creștere, spre deosebire de raportul din decembrie 2017, când perspectiva acestui din urmă risc era de stagnare, potrivit Curs de guvernare. Românii sunt mai optimiști în ce privește situația economică a UE, 31% dintre ei considerând că se va îmbunătăți în următoarele 12 luni, peste media europeană de 21%. În schimb, doar 27% dintre români consideră că starea economiei naționale este una bună în prezent, față de o medie UE de 49%. De asemenea, românii au mai mare încredere în UE, respectiv 52% (față de doar 42% la nivel european), decât în instituțiile naționale, arată sondajul Eurobarometru, ediția de primăvară, publicat astazi, relateza Romania Libera. Creditele neperformante ale populaţiei au crescut cu 13% într-un an. Rata medie a unui credit Prima Casă a crescut cu 129 de lei. Deşi rata creditelor neperformante în România a scăzut la un nivel de 6,4%, cu mult sub cotele de alarmă stabilite de EBA, BNR anunţă prin raportul de stabilitate financiară din acest an că rata creditelor neperformante la nivelul populaţiei a avut o creştere de 13% în martie 2018 faţă de martie 2017. Creşterea neperformantelor este mascată de creşterea accelerată a creditării persoanelor fizice din 2017 şi primul trimestru din 2018. Rata medie a unui credit ipotecar a crescut cu 108 lei şi cu 128 de lei la un credit Prima Casă, din cauza creşterii ratei dobânzii pe interbancar, ROBOR, potrivit Economica.