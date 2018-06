Business report: Statele UE au aprobat in unanimitate: 2,8 miliarde de euro - tarife suplimentare pe importurile din SUA; Experimentul Romania: ori la bal ori la spital; Viteza melcului la autostrazi in ultima luna: jumatate din santiere au fost goale

Statele UE au aprobat in unanimitate: 2,8 miliarde de euro - tarife suplimentare pe importurile din SUA Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, planul de impunere a tarifelor vamale pe produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro, in replica la tarifele introduse de Washington pentru otelul si aluminiul provenit din UE, scrie Reuters. Masurile vor intra probabil in vigoare cel tarziu la incpeutul lunii iulie, dupa ce vor fi aprobate de Comisia Europeana in sedinta din 20 iunie. Comisia a propus introducerea unor tarife de 25% pe produse americane precum juice de portocale, bourbon, blugi si motociclete, ca raspuns la ceea ce considera masuri ilegale ale Statelor Unite, care afecteaza exporturi europene in valoare de 6,4 miliarde de euro. Pe de alta parte, Comisia Europeana a lansat si o actiune legala la Organizatia Mondiala a Comertului, impotriva tarifelor americane, scrie Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, planul de impunere a tarifelor vamale pe produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro, in replica la tarifele introduse de Washington pentru otelul si aluminiul provenit din UE, scrie Reuters. Masurile vor intra probabil in vigoare cel tarziu la incpeutul lunii iulie, dupa ce vor fi aprobate de Comisia Europeana in sedinta din 20 iunie. Comisia a propus introducerea unor tarife de 25% pe produse americane precum juice de portocale, bourbon, blugi si motociclete, ca raspuns la ceea ce considera masuri ilegale ale Statelor Unite, care afecteaza exporturi europene in valoare de 6,4 miliarde de euro. Pe de alta parte, Comisia Europeana a lansat si o actiune legala la Organizatia Mondiala a Comertului, impotriva tarifelor americane, scrie Curs de Guvernare.





Experimentul Romania: ori la bal ori la spital In aprilie 2018, romanii angajati la stat aveau salarii cu 22% mai mari decat in aprilie 2017. Ca efect, consumul a ajuns la ceruri, iar Produsul Intern Brut a crescut mai repede decat in orice alta tara din Europa. O singura intrebare ramane: cat mai tine? Stanga da si dreapta taie, spune o vorba. Dar cat poate sa dea stanga fara sa strice definitiv echilibrul unei economii? Este o intrebare al carei raspuns il vom afla in viitorul nu foarte indepartat pentru ca Romania a devenit un veritabil camp de experimente pentru ceea ce, in termenii comunicarii online, se numeste #wageledgrowth. Ii putem spune stimularea cererii prin cresteri salariale sau, cu vorbe mai dure, pomana pentru populatie. Salariile in Romania au crescut cu peste 20% intr-un singur an, iar marii comercianti, dezvoltatorii, constructorii si agentiile de turism nu mai fac fata cererii, precizeaza In aprilie 2018, romanii angajati la stat aveau salarii cu 22% mai mari decat in aprilie 2017. Ca efect, consumul a ajuns la ceruri, iar Produsul Intern Brut a crescut mai repede decat in orice alta tara din Europa. O singura intrebare ramane: cat mai tine? Stanga da si dreapta taie, spune o vorba. Dar cat poate sa dea stanga fara sa strice definitiv echilibrul unei economii? Este o intrebare al carei raspuns il vom afla in viitorul nu foarte indepartat pentru ca Romania a devenit un veritabil camp de experimente pentru ceea ce, in termenii comunicarii online, se numeste #wageledgrowth. Ii putem spune stimularea cererii prin cresteri salariale sau, cu vorbe mai dure, pomana pentru populatie. Salariile in Romania au crescut cu peste 20% intr-un singur an, iar marii comercianti, dezvoltatorii, constructorii si agentiile de turism nu mai fac fata cererii, precizeaza Capital.





Viteza melcului la autostrazi in ultima luna: jumatate din santiere au fost goale, nemtii de la Geiger au avut cel mai bun progres Pe sase dintre cele 13 santiere de autostrazi nu a fost raportat niciun progres in ultima luna, desi ne aflam in plin sezon al constructiilor. Pe celelalte unde s-a lucrat, nemtii de la Geiger au facut din nou rocada cu italienii de la Tirrena, revenind pe primul loc in topul constructorilor cu cel mai mare avans. Ocupantii locului 2 in clasamentul precedent, nemtii de la Geiger au revenit acum pe prima pozitie, cu un progres de 7 puncte procentuale. Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Ogra - Campia Turzii a ajuns in iunie la 70%, fata de 63% in luna anterioara. Italienii de la Tirrena au cazut pe locul al doilea, cu un progres de doar 4,3 puncte procentuale la Nodul Gilau. Lucrarile care ar trebui finalizate in aceasta vara sunt realizate in proportie de 33,10%, relateaza Pe sase dintre cele 13 santiere de autostrazi nu a fost raportat niciun progres in ultima luna, desi ne aflam in plin sezon al constructiilor. Pe celelalte unde s-a lucrat, nemtii de la Geiger au facut din nou rocada cu italienii de la Tirrena, revenind pe primul loc in topul constructorilor cu cel mai mare avans. Ocupantii locului 2 in clasamentul precedent, nemtii de la Geiger au revenit acum pe prima pozitie, cu un progres de 7 puncte procentuale. Gradul de executie a lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Ogra - Campia Turzii a ajuns in iunie la 70%, fata de 63% in luna anterioara. Italienii de la Tirrena au cazut pe locul al doilea, cu un progres de doar 4,3 puncte procentuale la Nodul Gilau. Lucrarile care ar trebui finalizate in aceasta vara sunt realizate in proportie de 33,10%, relateaza Economica.





Finantarea pentru consolidarea frontierelor si migratie se tripleaza in noul buget UE: fond nou pentru gestionarea integrata a granitelor Comisia Europeana propune ca bugetul pentru migratie si gestionarea frontierelor sa creasca de aproape trei ori in perioada 2021 - 2027 - de la 13 miliarde euro, la 34,9 miliarde euro. Sumele vor fi folosite, printre altele, pentru constituirea unui fond destinat gestionarii integrate a frontierelor - statele membre vor putea achizitiona din fonduri europene echipamente moderne pentru dotarea vamilor. "Profitand de pe urma invatamintelor desprinse din experienta trecuta si constienti de faptul ca migratia va ramane o provocare si in perioada urmatoare, propunem o crestere fara precedent a finantarii. Consolidarea frontierelor comune ale UE, in special cu ajutorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, va continua sa fie o prioritate importanta pentru noi", a declarat marti primvicepresedintele CE, Frans Timmermans, citat intr-un comunicat al Comisiei, potrivit Comisia Europeana propune ca bugetul pentru migratie si gestionarea frontierelor sa creasca de aproape trei ori in perioada 2021 - 2027 - de la 13 miliarde euro, la 34,9 miliarde euro. Sumele vor fi folosite, printre altele, pentru constituirea unui fond destinat gestionarii integrate a frontierelor - statele membre vor putea achizitiona din fonduri europene echipamente moderne pentru dotarea vamilor. "Profitand de pe urma invatamintelor desprinse din experienta trecuta si constienti de faptul ca migratia va ramane o provocare si in perioada urmatoare, propunem o crestere fara precedent a finantarii. Consolidarea frontierelor comune ale UE, in special cu ajutorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, va continua sa fie o prioritate importanta pentru noi", a declarat marti primvicepresedintele CE, Frans Timmermans, citat intr-un comunicat al Comisiei, potrivit Curs de Guvernare.





Afacerea "FIFA World Cup 2018", joc la ruleta ruseasca Fotbalul este o afacere a carei reteta financiara poate face diferenta, ca si un gol marcat intr-o partida eliminatorie, intre succes si dezastru. Campionatul Mondial de Fotbal a inceput cu surle si trambite, dar efectele evenimentului care costa 11,2 mld. euro ar putea fi o piatra de moara agatata de gatul economiei ruse. In state precum Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, un Campionat Mondial de fotbal poate genera cresteri economice majore si venituri impresionante. Asta pentru ca stadioanele cu dimensiuni croite pe masura impusa de FIFA exista deja, deci investitiile sunt facute doar in modernizari, dar, mai ales, pentru ca intregul fenomen denumit "fotbal" din aceste state este gandit de la zero pentru a genera profit. In schimb, in tari precum ultimele gazde ale competitiei - Brazilia (2014) si Africa de Sud in (2010) - si acum in Rusia, lipsa infrastructurii, coruptia si fotbalul fara un model financiar bine pus la punct poate duce la un rezultat economic dezastruos, precizeaza Fotbalul este o afacere a carei reteta financiara poate face diferenta, ca si un gol marcat intr-o partida eliminatorie, intre succes si dezastru. Campionatul Mondial de Fotbal a inceput cu surle si trambite, dar efectele evenimentului care costa 11,2 mld. euro ar putea fi o piatra de moara agatata de gatul economiei ruse. In state precum Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, un Campionat Mondial de fotbal poate genera cresteri economice majore si venituri impresionante. Asta pentru ca stadioanele cu dimensiuni croite pe masura impusa de FIFA exista deja, deci investitiile sunt facute doar in modernizari, dar, mai ales, pentru ca intregul fenomen denumit "fotbal" din aceste state este gandit de la zero pentru a genera profit. In schimb, in tari precum ultimele gazde ale competitiei - Brazilia (2014) si Africa de Sud in (2010) - si acum in Rusia, lipsa infrastructurii, coruptia si fotbalul fara un model financiar bine pus la punct poate duce la un rezultat economic dezastruos, precizeaza Capital.





Benzinariile Gazprom din Romania, afaceri mai mari, dar si pierderi mai mari in 2017. Nu au avut niciodata profit Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom din Romania. Nis Petrol SRL a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri neta de 314 milioane de lei, dar a raportat pierderi de 26,2 milioane de lei, potrivit rezultatelor de la Finante. Fata de anul anterior, cifra de afaceri neta a crescut cu 42% (de la 221 de milioane ) iar pierderile au crescut si ele cu circa 25% (de la 20,9 milioane in 2016). La finalul lui 2017, compania avea capitaluri proprii negative de 197 de milioane de lei, iar datoriile se ridica la 523 de milioane de lei. Nis Petrol, sucursala a companiei petroliere sarbe Nis, controlata la randul ei de gigantul rus Gazprom, opereaza o retea de 18 statii de alimentare cu carburanti in Romania, majoritatea aflate in Transilvania. Este acelasi numar ca anul trecut, arata Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom din Romania. Nis Petrol SRL a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri neta de 314 milioane de lei, dar a raportat pierderi de 26,2 milioane de lei, potrivit rezultatelor de la Finante. Fata de anul anterior, cifra de afaceri neta a crescut cu 42% (de la 221 de milioane ) iar pierderile au crescut si ele cu circa 25% (de la 20,9 milioane in 2016). La finalul lui 2017, compania avea capitaluri proprii negative de 197 de milioane de lei, iar datoriile se ridica la 523 de milioane de lei. Nis Petrol, sucursala a companiei petroliere sarbe Nis, controlata la randul ei de gigantul rus Gazprom, opereaza o retea de 18 statii de alimentare cu carburanti in Romania, majoritatea aflate in Transilvania. Este acelasi numar ca anul trecut, arata Economica.