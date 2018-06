Business report: Statul se împrumută tot mai mult şi mai scump; Roșii românești cultivate cu bani de la stat ajung hrană pentru păsări; Bugetul european contrariază țările din Est

. De la începutul anului, România a cheltuit mai mult cu aproximativ 2,5 milioane de lei pe zi din cauza majorării costurilor dobânzilor la împrumuturile statului. Cauzele acestui avans sunt inflația, creșterea ROBOR și necesarul mare de finanțare al statului, din cauza creșterii cheltuielilor, atrag atenția analiștii. Statul mai are de împrumutat aproximativ 44 de miliarde de lei pentru a acoperi necesarul brut de finanţare (creditele care ajung la scadenţă plus deficitul bugetar), potrivit calculelor Capital, realizate pe baza datelor de pe siteul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Capital. Diminuarea bugetului european este o sursă serioasă de îngrijorare pentru toate țările care sunt beneficiare nete. Se știe că România, alături de alte state din aceeași categorie, s-a oferit să-și sporească contribuțiile, dar în realitate cei chemați să decidă sunt contributorii principali, Germania și Franța. Prin plecarea Marii Britanii se pierd aproape 10 miliarde de euro pe an, încât negocierile care au avut loc au fost nevoite să țină seama de această realitate. Efectul este că pentru perioada 2021-2027, bugetul european va fi mai mic. Cât privește România urmările sunt sensibile, potrivit Deutsche Welle În termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a noii legi, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va stabili o modalitate alternativă de sprijin a producătorilor de energie din surse regenerabile, aşa numit-ul feed in tariff premium. Schema, care va trebuie avizată ulterior de Comisia Europeană, poate fi aleasă de orice investitor care a pus în funţiune unităţi de producţie până la finalul anului 2016. Dacă o va alege pe aceasta, va renunţa la actualul sistem de sprijin prin certificate verzi, potrivit Economica. Sute de kilograme de roşii au ajuns la gunoi în Dolj, iar astăzi tomatele se vindeau şi cu 20 de bani kilogramul. Paradoxal, este efectul produs chiar de programul de stimulare a producţiei de roşii implementat de Guvern care a dus la o supraproducţie de tomate, pentru care nu se găseşte piaţă de desfacere. În județul Dolj, 1.500 de producători au primit de la stat câte 3.000 de euro pentru fiecare hectar de roşii, potrivit Digi24. Potrivit Registrului de Plăţi al CNAIR, asocierea Strabag-Straco încasează 8,3 milioane lei pentru realizarea unui tronson din autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea. Chiar dacă proiectul este finalizat în proporţie de 65%, oficialii spun că cei 10,1 km de autostradă se vor finaliza în cursul lunii octombrie. Cei 10,1 km de autostradă costă 251,35 milioane lei, în prezent, constructorul are probleme cu relocarea reţelor de electricitate, potrivit Capital. . Anunțul a fost făcut de către ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, care a prezentat, recent, a doua etapă a proiectului „Reducerea eroziunii costiere”. Proiectul va costa peste 752 milioane de euro și va avea o garanție de 50 de ani. În prima etapă a proiectului s-au reabilitat cinci sectoare de plajă de pe litoral, unul în Mamaia, trei în Constanţa şi altul în Eforie Nord. Plajele respective au fost extinse cu 33 de hectare, valoarea investiţiei fiind de 170 de milioane de euro. „S-au făcut adrese, demersuri către Uniunea Europeană, prin care am detaliat acest subiect, iar începând din acest an s-a primit aprobarea ca pe aceste reabilitări de plaje să poată fi închiriate. Prin urmare s-au şi închiriat. Legea spune că aceste plaje se închiriază prin licitaţie”, a explicat ministrul, potrivit Romania Libera Bogdan Colceriu e co-fondator şi CEO la Frisbo, co-fondator al Trilulilu şi al librăriei online Okian şi e unul dintre fondatorii Risky Business, un fond care susţine startup-uri lansate în România. Anul trecut, Frisbo, primul furnizor de servicii complete de e-fulfillment din România, care preia depozitarea şi procesarea comenzilor magazinelor online, a primit o investiţie de 250.000 de euro de la un investitor clujean – Mircea Ilea. Cei de la Risky Business formează și echipa din spatele competiţiei Startup Avalanche, care şi-a desemnat câştigătorul în urmă cu o săptămână în cadrul conferinţei Techsylvania, potrivit Actual de Cluj.