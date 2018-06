Business report: România, a treia ţară în Europa din perspectiva creşterii costurilor cu serviciile medicale maine; 48% din datoria României este deţinută de persoane din afara ţării; Străinii vor plăti ca să stea în Marea Britanie, după Brexit. Care sunt taxele

Aproximativ patru milioane de cetăţeni europeni trăiesc în Marea Britanie, unde beneficiază în prezent de o libertate de circulaţie care va lua sfârşit la încheierea perioadei de tranziţie de 21 de luni după Brexit, prevăzut pentru 29 martie 2019. Aceşti cetăţeni vor putea începe să se înregistreze 'din toamna acestui an', cu obiectivul ca procedura să fie deplin operaţională până la finalul lui martie 2019, a declarat ministrul de interne britanic Sajid Javid, în faţa Camerei Lorzilor (camera superioară a parlamentului britanic). În decembrie 2017, Londra şi Bruxelles-ul au încheiat un acord pentru a se garanta, după Brexit, păstrarea drepturilor acestor cetăţeni, ca şi ale britanicilor care trăiesc în restul Uniunii Europene, scrie Capital. ”Am decis să fim mult mai fermi și mai radicali. Maniera mea de a avea o abordare procedurală corectă, în Parlament, s-a dovedit greșită. În Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea cu procedură normală. Orice lege, de la legea fondului de investiții la legile justiției, e atacată, retrimisă, doar doar să nu se mai pună în practică, doar doar să dea guvernul jos”. Declarația îi aparține lui Liviu Dragnea, a fost făcută vineri seară, la ora 19,00 la Parlament, liderul PSD avându-i în spate pe participanții la Comitetul Executiv Național, întrunit să ia o decizie în privința liderului, după cea de-a doua condamnare penală a acestuia. Declarația adoptată de forul de conducere a partidului întărește declarația liderului: ”Realizarea tuturor demersurilor legale şi constituţionale pentru finalizarea şi accelerarea procedurilor privind adoptarea modificărilor la legile justiţiei şi a codurilor penale”, alături de susținerea guvernului ”pentru continuarea şi accelerarea realizării măsurilor prevăzute în programul de guvernare, anunță Curs de Guvernare Preţul mediu al benzinei vândută la pompele din România, era, la data de 18 iunie (ultimele date disponibile), de 5,7 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al pieţei carburanţilor din Uniunea Europană. Cu o săptămână în urmă, în 11 iunie, preţul benzinei era, în medie, de 5,8 lei pe litru, potrivit aceleiaşi surse, deci benzina s-a ieftinit cu zece bani pe litru în doar o săptămână. La motorină, cel mai vândut carburant din România, preţul mediu era 5,77 lei la data de 18 iunie, cu nouă bani pe litru mai puţin decât valoarea consemnată la data de 11 iunie (5,86 lei), potrivit aceleiaşi surse. Situaţia din România este uşor atipică faţă de cea din restul continentului, în condiţiile în care, după cum se ştie, companiile româneşti preferă să opereze majorările sau diminuările de de preţ de o manieră mai puţin brutală, fără a transfera în preţuri extremele cotaţiilor, pentru a nu crea variaţii bruşte de preţ la pompă, relatează Economica Inflaţia aferentă serviciilor medicale în 2017, calculat pe baza informaţiilor furnizate de asigurătorii locali indică faptul că, în România, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu faţă de media consemnată în Europa, conform studiului Medical Trends Around the World. "Sporirea investiţiilor în infrastructura medicală privată, avansul tehnologic alături de creşterea costurilor salariale în domeniul public au contribuit la atingerea nivelului actual al inflaţiei aferente serviciilor medicale. E nevoie ca angajatorii să-şi fundamenteze strategiile de HR pe analiza integrată a datelor relevante despre sănătatea angajaţilor, în scopul implementării unor programe de beneficii cât mai eficiente din perspectiva costurilor", spune Silvia Dumitrescu, manager, Mercer Marsh Benefits, România, citată de Capital 48,5% din datoria guvernamentală a României era deţinută anul trecut de nerezidenţi, în timp ce corporaţiile financiare deţineau 48,7% şi entităţile rezidente nefinanciare 2,7%, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). La sfârşitul trimestrului patru din 2017, datoria guvernamentală a României se situa la 300,7 miliarde de lei, sau 35% din PIB, în scădere cu 0,4 puncte procentuale de la 35,5% din PIB, în precedentele trei luni. Potrivit datelor Eurostat, într-o situaţie asemănătoare se află şi Germania, cu 49,5% din datoria guvernamentală deţinută anul trecut de nerezidenţi, în timp ce corporaţiile financiare deţineau 48,6% şi entităţile rezidente nefinanciare 1,9. La sfârşitul trimestrului patru din 2017, datoria guvernamentală a Germaniei reprezenta 64,1 % din PIB, conform Adevărul După mai multe amânări, Tarom a reuşit să vândă, după un an şi jumătate, celor doue aeronave Airbus A310, scose din flota companiei în toamna lui 2016 şi care generau pierderi de zeci de milioane de euro. Pierderi au generat şi în perioada în care acestea au fost conservate. Compania naţională a încasat 5,48 milioane de euro pentru cele două aeronave, dar şi pentru un motor şi diferite piese. Preţul obţinut de Tarom este dublu faţă de prima ofertă pe care o primisese, şi simbolic mai mare decât valoarea de evaluare a celor două avioane, dar şi a componentelor vândute la pachet, ne-au declarat reprezentanţi ai companiei. Doar avioanele au fost reevaluate, la finele lui 2017, la 1,67 milioane dolari, respectiv 1,63 milioane dolari, iar diferenţa până la preţul încasat de companiei o reprezintă de celelalte compontente vânduite, precum un motor şi alte componente, notează Economica