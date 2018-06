Business report: Premieră absolută la ASF: apare prima formă de control dedicată exclusiv consumatorilor; Un mare stat UE, afectat de sărăcie. Sute de mii de români trăiesc acolo; Noile criterii după care Fiscul clasifică și verifică firmele

Cea mai nouă Direcţie din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară primeşte atribuţii complet noi, prin modificarea regulamentului de funcţionare a instituţiei. Practic, apare, în premieră, o nouă formă de control, de această dată dedicată exclusive protecţiei consumatorului şi nu stabilităţii financiare a sectorului asigurărilor. Mai concret, în cadrul Direcţiei va fi organizată o structură de control care va putea merge să verifice companii de asigurare dintr-o perspectivă din care ASF nu avea dreptul să o facă până acum, potrivit Capital. Numărul persoanelor care trăiesc în condiţii de sărăcie în Italia a ajuns în 2017 la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, conform unui raport al Biroului de Statistică Italian (ISTAT). Peste 5,1 milioane de oameni din Italia trăiesc în „sărăcie absolută”, mai exact 8,4% din populaţie, deşi Italia se află în al patrulea an consecutiv de creştere economică. În anul 2016, doar 7,9% dintre cetăţeni se încadrau în categoria „sărăciei absolute”, potrivit Gandul. Poşta Română pregăteşte o aplicaţie pentru plăţi online. Astfel că, se pregăteşte o aplicaţie prin care să faciliteze pe propriul site plăţile online de taxe, impozite, amenzi şi alte contribuţii. În acest sens, operatorul poştal naţional a iniţiat deja demersuri către ANAF pentru a afla conturile în care vor trebui virate sumele încasate. Ministerul Finanţelor a solicitat de asemenea constituirea unui grup de lucru comun pentru legiferarea unui sistem de transmitere electronică a mandatelor poştale, potrivit Ziarul de Iasi. Statul român vrea să se asigure că firmele care vor extrage gaze din Marea Neagră vor folosi firme autohtone şi angajaţi români şi, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii şi Servicii vor să introducă penalităţi usturatoatre pentru companiile petroliere dacă nu vor face acest lucru în anii în care vor exploata resurse din Marea Neagră. În proiectul legii, există trei articole care fac referire la această chestiune. Primul spune că firmele străine cu care companiile petroliere vor încheia contracte pentru a extrage gazele sunt obligate să înfiinţeze şi să menţină, pe toata durata contractului, o filială sau sucursală cu sediul în România, potrivit Economica. Serviciul datoriei publice guvernamentale pe anul 2019 va depăşi cu siguranţă nivelul din 2018, potrivit proiecţiei făcute de Ministerul Finanţelor pe baza datoriei deja contractate şi a cursurilor de schimb la data de 31.03.2018. El ar urma să fie de 53.635,5 milioane lei faţă de 53.580,5 milioane lei în acest an şi față de mai puţin de 50 de miliarde de lei în 2017. Nivelul ratelor de capital va creşte de la 42.456,3 milioane lei la 43.599,0 milioane lei, în timp ce banii achitaţi în contul dobânzilor şi comisioanelor aferente datoriei apar în scădere, de la 11.124,2 milioane lei la 10.036,5 milioane lei, potrivit Curs de guvernare. După 3 luni de neplată, restanțele sunt înscrise în cartea funciară, iar apartamentele datornicilor nu vor mai putea fi vândute de aceştia până nu acoperă sumele neplătite. Potrivit legii în vigoare, un administrator de bloc îi poate constrânge teoretic şi acum pe râu platnici să-şi achite datoriile. După 90 de zile de întârzieri, aceştia pot fi acţionaţi în instanţă şi siliţi să plătească. În realitate, însă, administratorii vorbesc de proprietari care nu au plătit un an de zile fără să păţească nimic, potrivit Stirile ProTv. Companiile bun platnice vor fi tratate preferențial de ANAF. Astfel, în loc de mărime, persoanele juridice vor fi clasificate în funcție de riscul fiscal. Facilităţi fiscale precum amânarea plăţii TVA la vamă sau stabilirea unei eşalonări proprii, în funcţie de capacitatea de rambursare, în cazul în care există dificultăţi la plata taxelor şi a impozitelor, sunt câteva din posibilele avantaje de care vor putea beneficia o serie de companii după ce vor fi evaluate şi reclasificate de ANAF. Mai exact, noile criterii de încadrare se referă la comportamentul fiscal al companiei. Astfel, cele trei noi clasificări vor fi: risc fiscal scăzut, mediu şi ridicat, potrivit Capital. Județul Cluj înregistra la sfârşitul lunii aprilie 248.835 de salariați, cu 10.316 persoane în plus față de aceeași lună a anului trecut. Câştigul salarial mediu nominal brut realizat în luna aprilie 2018 a fost de 4.901 lei şi cel net de 2.975 lei. Câştigul salarial mediu net din luna aprilie 2018 a fost cu 13,3% mai mare faţă de aceeaşi lună din anul 2017, mai arată datele statistice. E în scădere șomajul și a crescut numărul pensionarilor. Mai precis: numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2018 a fost de 5.796 persoane, iar rata şomajului, calculată faţă de populaţia activă, reprezintă 1,6%, potrivit Actual de Cluj.



Modernizarea transportului public implică şi reorganizarea sistemului de taxare, care trebuie să răspundă nevoilor de deplasare şi cerinţelor călătorilor, dar şi aşteptărilor operatorului de transport. Flexibilizarea ofertei aduce avantaje de ambele părţi şi echilibru în relaţia dintre clienţi şi companie. Adoptarea conceptelor de abonament unic şi zonare tarifară este un pas important către o mai bună gestionare a serviciului de transport public: vor putea fi reconfigurate traseele, iar parcul de vehicule va fi utilizat eficient, fără a afecta mobilitatea călătorilor, potrivit Ziarul de Iasi.