Business report: Cum s-a dus de râpă cea mai tare afacere cu pepeni din sudul Moldovei; Încasările din TVA le concurează pe cele din 2017. Explicaţia ANAF: a picat Paştele altfel; Liberalizarea nu prea prinde la români

După ce în 1995 în localitatea gălăţeană Cudalbi s-a cultivat cu pepeni o suprafaţă record de 4.500 de hectare, acum se mai pun doar 300 de hectare. Sătenii spun că li s-a domolit entuziasmul pentru că importurile le-au tăiat drastic din profit, mai ales la primii pepeni din an, când preţurile erau altădată foarte mari. Până acum vreo două decenii „cudălbean” nu avea, ca acum, doar semnificaţia de locuitor al satului Cudalbi din judeţul Galaţi. De fapt, când rosteai cuvântul „cudălbean”, toată lumea se gîndea la un soi de supra-calificare. Nu de alta, dar încă de prin anii ’70 ai secolului XX, cei din Cudalbi reuşiseră să se impună drept cultivatorii şi negustorii supremi ai României în materie de pepeni, potrivit Adevarul. Deși a trecut un an și jumătate de la liberalizarea completă a pieței de energie, consumatorii casnici rămân în continuare captivi pe piața reglementată.Atraşi de ofertele mai bune din piaţa concurenţială, la modul accelerat, consumatorii casnici au început să se mute din segmentul reglementat, care are preţul din factură fixat de către stat, către o piaţă unde preţul fluctuează şi este negociat cu unul dintre cei peste 100 de furnzori. Cu toate acestea, până la sfârşitul lunii ianuarie anul curent, doar un milion de consumatori casnici de energie au optat pentru piaţa concurenţială, potrivit Capital. Economia României a dat de la începutul anului semne că strânge cureaua în mod accelerat. Indiciul au fost încasările statului din TVA, al căror avans faţă de anul trecut se micşora cu fiecare lună. ANAF aştepta ca Paştele să întoarcă tendinţa, ceea ce s-a şi întâmplat, pentru moment. n ianuarie 2018, sumele strânse din TVA erau cu 7,8% mai mari faţă de ianuarie 2017. Avansul s-a păstrat şi în februarie. După primul trimestru, brusc, acest avans a scăzut la numai 2,2%, ajungând în execuţia bugetară din aprilie la numai 1,1%, potrivit Economica. Bugetul general consolidat a încheiat primele cinci luni din 2018 cu un deficit de -0,88% din PIB estimat pentru anul în curs, valoare de peste trei ori mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent (-0,27% din PIB la finele lunii mai 2017). În termeni nominali, este vorba despre ceva mai mult de opt miliarde de lei la un PIB de circa 930 miliarde lei.Problema este că ecartul, apărut clar localizat în a doua lună a anului, nu a fost recuperat iar şansele scad îngrijorător, mai ales că de la 1 iulie vom trece la majorarea cu 10% a valorii punctului de pensie, potrivit Curs de guvernare.



De la organizări de spectacole la școli de talente și de la magazine de haine la industria ușoară - VIP-urile autohtone își înmulțesc banii investind în tot soiul de afaceri. Unele cu mai mult succes decât altele. Deşi nu se pot compara nici ca nivel de popularitate şi nici în ceea ce priveşte veniturile, o bună parte din VIP-urile din România încearcă şi ele să-şi folosească imaginea pentru a câştiga mai mulţi bani. Iar cele din zona muzicii par a fi printre cele mai întreprinzătoare. Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, deţine 70% din casa de discuri Ha Ha Ha Production SRL, care a avut în 2017 o cifră de afaceri de 7,7 milioane de lei, un profit net de aproape jumătate de milion de lei şi 17 angajaţi, potrivit Capital. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, afirmă că aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problemă de securitate, susţinând că este necesară menţinerea presiunilor asupra României pentru ca ţara noastră să înceapă extracţia de gaze naturale din Marea Neagră. Oficialul ungar a făcut aceste afirmaţii cu ocazia unei vizite la Washington, în cursul căreia este programat să se întâlnească cu Rick Perry, secretarul american al Energiei, dar şi cu reprezentanţi ai unor companii din domeniul energiei, potrivit Gandul.



Banca Naţională a României (BNR) a anunţat joi un curs de referinţă de 4,6569 lei/euro, în creştere cu 0,07% faţă de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro a scăzut la 4,6537 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,9999 lei la 4,0267 lei. Cursul francului elveţian a crescut de la 4,0325 lei la 4,0354 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 161,8319 lei la 162,0023 lei, potrivit Romania Libera.

Pădurile noastre sunt pline de afine gustoase în această perioadă, însă puţine fructe vor ajunge şi pe tarabe. Cele mai multe sunt cumpărate de străini, în timp ce în magazine îşi fac loc importurile. La noi, culegătorii sunt greu de găsit deşi ei pot câştiga până la 250 de lei pe zi. Alternanța ploaie-soare din ultimele luni le-a făcut bine afinelor. La Direcţia Silvică Maramureș, de exemplu, s-au adunat deja peste 30 de tone de afine, iar până la finalul sezonului cantitatea se va dubla, potrivit Stirile ProTv. AFI Europe România a finalizat achiziţia unui teren cu o suprafaţă de aproximativ 43.000 mp, în apropierea complexului de birouri AFI Park 1-5 şi a mall-ului AFI Cotroceni, printr-o tranzacţie în valoare de 23 de milioane de euro, arată un comunicat transmis joi de reprezentanţii investitorului. „Achiziţia ne va permite să ne dezvoltăm proiectele din Bucureşti, parte din demersurile noastre de a ne extinde operaţiunile pe piaţa de clădiri de birouri, de retail şi rezidenţială. Primul pas post-achiziţie va consta în identificarea celei mai bune utilizări a terenului, pe care putem construi până la 100.000 mp”, a declarat Doron Klein, CEO AFI Europe România, potrivit Gandul.