Business report: Încă o linie de metrou în Bucureşti; Pentru 90% dintre români, salariul „mediu” din statisticile oficiale este un vis; Veste bună pentru românii cu credite în lei

Peste 20 de companii importante din Japonia vor participa la misiunea economică de la Bucureşti, principalele zone de interes pentru investitorii japonezi fiind tehnologia informaţiei, proiecte de tip smart-city, dar şi magistrala M6 a metroului bucureştean. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Ştefan-Radu Oprea a avut o întrevedere cu Yasukazu Irino, vice-preşedinte executiv al Japan External Trade Organization - JETRO. Yasukazu Irino a transmis că aproximativ 20 de companii importante din Japonia vor fi prezente la misiunea economică din noiembrie, iar printre principalele zone de interes este şi magistrala M6 a metroului din Bucureşti, potrivit Capital. Cifrele Institutului de Statistică ne fac să ne simțim bine. Ultimele date spun că salariul ”mediu” nominal brut a fost în aprilie de 4.512 lei adică 980 de euro. În realitate însă 92% dintre români primesc sub această sumă arată un studiu difuzat miercuri de PIAROM. Aproape jumătate nu au nici salariul minim pe economie. Aproximativ 46% dintre angajaţii din România sunt plătiţi cu salariul minim pe economie, iar cei care câştigă peste 700 de euro reprezintă doar 16% din total, se arată într-un studiu, potrivit Digi24. Fiecare consumator de energie din România susține, plătind factura lunară la electricitate, termocentralele în cogenerare. Contribuția individuală este marcată distinct în factură, la fel ca aceea pentru industria regenerabilelor, certificate verzi. Banii merg pentru susţinerea centralelor electrotermice care produc simultan energie electrică şi termică, în condiţii de eficienţă agreate de ANRE. 44 de astfel de centrale din România au beneficiat de acest bonus, plătit de toţi consumatorii. Reducerea taxei pentru cogenerare nu reprezintă un câștig însemnat pentru consumatori, sub 1 leu, la un consum mediu lunar de 150 kWh, în schimb este o lovitură puternică pentru termocentralele beneficiare, potrivit Romania Libera Industria transporturilor din România trece printr-un moment favorabil generat de evoluția economică a întregii țări. Conform Ministerul Finanțelor Publice, afacerile celor mai puternice zece companii din domeniu au depășit 3,7 miliarde de lei, în creștere cu 13,5% față de anul anterior. Există în acest moment mai mult de 35.000 de firme şi PFA-uri care operează peste 180.000 de vehicule, angajând aproximativ 360.000 de şoferi profesionişti, dar mai puţin de 100 de firme au mai mult de 100 de camioane. În România, industria transportatorilor este estimată, conform Euler Hermes, la 5 - 6 miliarde de euro, reprezentand 5% din Produsul Intern Brut, potrivit Capital. Indicele preţurilor producţiei industriale (IPPI) a urcat în luna mai 2018 la 5,24%, evoluţie fulminantă de la nivelul de -2,69% la care s-a aflat în urmă cu numai doi ani. Or, industria este cea care dă tonul în întreaga economie. Avertizam în urmă cu trei luni, când nivelul „inflaţiei industriale” urcase la „doar” 3,88%, că efectele se vor propaga în decurs de câteva luni în întreaga economie. Acum, spre deosebire de situaţia din februarie, creşterea IPPI a trecut preponderent dinspre piaţa externă spre piaţa internă (de la 3,49% la intern şi 4,55% la extern s-a ajuns la 5,32% la intern şi „doar” 5,13% la extern), potrivit Curs de guvernare. Cei care au credite în lei primesc, în sfârşit, o veste bună. Indicele ROBOR nu are cum să crească peste 3,5 la sută. O spune guvernatorul Mugur Isărescu care a anunţat miercuri şi decizia privind dobânda-cheie. Banca Naţională a decis să menţină dobânda sa de politică monetară la 2,5 la sută pe an. În ultima lună, indicele ROBOR la 3 luni a crescut de la 2,85 la peste 3,30 la sută, potrivit Stirile ProTv. Un colonel şi nouă chestori pensionaţi încasează cele mai mari zece pensii de serviciu în MAI. Toţi au avut funcţii de conducere în MAI, au spus pentru Economica.net oficialii Ministerului de Interne. “Beneficiarii celor mai mari zece pensii în plată la nivelul Casei de pensii sectoriale a MAI în luna aprilie a anului 2018 au deţinut, la ultima încadrare pe funcţie, grade profesionale de chestor (chestor de poliţie, chestor şef de poliţie, chestor principal de poliţie sau chestor general - nouă persoane) şi colonel, toţi având funcţii de conducere în Ministerul Afacerilor Interne", au explicat oficialii MAI potrivit Economica.