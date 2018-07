Business report: Culisele războiului vamal transatlantic. Ce propun americanii, cum răspund europenii; Isărescu dă o palmă discretă Guvernului PSD: Stimulii fiscali nu pot continua la infinit. "Mai devreme sau mai târziu, lovesc cu putere de foc"; Avertisment Bloomberg: Patru mari riscuri după zece ani de la criza din 2008

Potrivit diplomaţilor citaţi de Financial Times, Comisia Europeană „studiază dacă ar fi fezabil să se negocieze un acord cu alţi mari exportatori de automobile, precum SUA, Coreea de Sud şi Japonia“. Un astfel de acord ar răspunde criticilor formulate de Donald Trump, potrivit căruia sectorul auto american este tratat în mod incorect şi de asemenea ar reduce costul exporturilor pentru sectoarele auto ale altor state participante. „În conformitate cu acest acord, participanţii ar reduce tarifele până la nivele convenite pentru un set specific de produse, un concept cunoscut în comerţul internaţional sub denumirea de "acord plurilateral“ care permite statelor să încheie acorduri cu privire la tarife fără a include toate ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, subliniază Financial Times, citat de Adevărul.