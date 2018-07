Business report: Fabrica de 1 miliard de euro din România. Este singura din Europa. Ce vrea să facă Guvernul; De ce se înghesuie dezvoltatorii imobiliari să investească în proiecte scumpe în nordul Bucureștiului; Cum să controlezi totul în casă cu ajutorul telefonului

La începutul lui 2018 am trecut la o boxă inteligentă. Prea vorbea lumea despre așa ceva, prea am fost cucerit de-un astfel de gadget într-un magazin cu electronice. Am făcut pasul, am cumpărat o boxă Google mini și acum pot spune „Hey, Google” și să cer o anumită melodie. Uneori, poate chiar și să redea ce-mi place, cerând doar „nice music”. O alegere bună este și un model de la Sonos, cu mențiunea că folosește Alexa pe post de asistent digital, nu Google Assistant, scrie Playtech.ro.