Business report: Românii sunt primii în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte procentul celor care deţin propria locuinţă; România plătește jumătate de miliard de dolari ca să afle că trebuie să consolideze clădirile cu bulină și să oprească defrișările; Cartierele din Bucureşti unde preţurile apartamentelor au scăzut în ultimul an

Aproximativ 96% dintre români erau în 2016 proprietarii caselor în care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din rândul statelor membre ale Uniunii Europene, în timp ce în Germania puţin peste jumătate (52%) dintre cetăţeni deţineau propria lor locuinţă, arată datele publicate de Eurostat. La nivelul UE, procentul cetăţenilor care deţin propria locuinţă s-a menţinut stabil, la aproximativ 70%, în perioada 2010-2016. În rândul statelor membre, cel mai ridicat procent al cetăţenilor care deţineau în 2016 propria locuinţă se observa în România (96%), Croaţia şi Lituania (ambele cu 90%), la polul opus fiind Germania (52%), Austria (55%), Danemarca (62%) şi Marea Britanie (63%), potrivit Economica. În acest an, salariatul bucureştean mediu va câştiga peste 3.650 de lei pe lună, iar angajaţii firmelor şi instituţiilor din Cluj peste 3.100 de lei lunar. Aproape 3.000 de lei vor încasa cei din Timiş, în timp ce în Ilfov leafa medie netă se va situa la circa 2.850 de lei. De altfel, cu foarte mici excepţii, toate judeţele din sudul şi estul ţării vor rămâne cu salarii medii sub 2.300 de lei anul acesta. „Media e trasă în sus de numeroşii angajaţi din IT, de manageri şi de bugetarii care au ajuns să ia, în multe cazuri, mai mulţi bani decât se câştigă la privat, potrivit Capital. Banca Mondială a aprobat în ultima sa ședință de board un nou proiect cu România, care vizează ”consolidarea în mod eficace a cadrul instituțional și legal al României pentru gestionarea impactului fizic, social și fiscal al dezastrelor naturale și al schimbărilor climatice”. Costul proiectului total al proiectului este de 493 milioane dolari, dintre care 28 de milioane reprezintă contribuția directă a României, restul de 465 milioane fiind asigurați de un credit oferit de bancă. În esență, România cheltuie aproape jumătate de miliard de dolari să afle ce trebuie făcut ca să reducă riscurile producerii de dezastre naturale, potrivit Curs de guvernare Creşterea economică se va limita, în acest an, la 3,9%, de la 6,9% în 2017, în vreme ce inflaţia poate atinge 5,6%. Ce se va întâmpla, prin urmare, dacă anul acesta creşterea va fi, dimpotrivă, sub cea anticipată? Se va întâmpla că guvernul va fi nevoit să taie din nou din cheltuieli. Pentru că şi-a construit bugetul pe un deficit bugetar (diferenţa dintre venituri şi cheltuieli) la limita de 3% din PIB, o limită pe care s-a angajat, faţă de UE, să o respecte. Dacă se ajunge aici, România va intra în ceea ce se cheamă ”procedură de deficit excesiv” şi, oricum, va fi obligată să facă ajustări de cheltuieli, sub ameninţarea sancţiunilor, potrivit Gandul România riscă să piardă exporturi în Statele Unite cifrate la 120.000 de tone de oțel și 4.000 de tone de aluminiu, potrivit datelor furnizate pentru g4media.ro de către oficialii Societății Române de Metalurgie. Valoarea acestor exporturi totalizează 175 milioane euro, spune Ianc Petru, preşedintele Societăţii Române de Metalurgie. Statele Unite au impus taxe de 25% şi, respectiv, 10% producătorilor de oţel şi aluminiu din Uniunea Europeană, potrivit Digi24. Preţul mediu cerut de proprietari pentru un apartament cu două camere a fost în luna iunie de 61.843 de euro, valoare similară cu cea înregistrată în urmă cu un an, arată datele Anunţul.ro. Deşi sunt cartiere bucureştene unde preţurile cerute înregistrează creşteri, sunt şi zone unde preţurile au coborât. Cea mai mare scădere de preţ din ultimele 12 lnni a fost înregistrată în cartierul Tineretului - Timpuri Noi, acolo unde preţul mediu cerut a fost în iunie de 79.986 de euro, în scădere cu 8,24% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit Economica. . Unul dintre amendamentele votate miercuri în Camera Deputaţilor şi trimise spre promulgare preşedintelui României priveşte recalcularea din oficiu a aproximativ 100.000 de pensii, de care beneficiază persoane care s-au pensionat în perioada 1990 – 2011. Procesul de recalculare va începe la 1 octombrie a.c. Declaraţia a fost făcută de deputatul PSD Ilie Toma, unul dintre iniţiatorii proiectului de act normativ pentru modificarea Legii pensiilor publice. Potrivit acestuia, aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat în grupele I şi II de muncă, şi care au ieşit la pensie în perioada 1990 - 1 ianuarie 2011, vor beneficia, la nivel naţional, de recalcularea din oficiu a pensiilor şi de o majorare a veniturilor în urma acestui proces, potrivit Adevarul. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Turismului, Cristina Tărteaţă, spune că nu s-a pus accent pe promovarea online, iar acest lucru a fost o greşeală, oficialii instituţiei urmând să corecteze acest lucru. Ea a afirmat că ministerul nu a pus până acum accent pe promovarea online, dar că acest lucru se va schimba. “Nu s-a pus mare accent pe promovarea online şi într-adevăr a fost o greşeală. Noi încercăm să corectăm acest lucru, avem în plan câteva proiecte vizând promovarea online alături evident şi de broşurile despre care unii dintre noi cred că sunt poate mai vechi şi nu se mai poartă broşurile. În funcţie de specificul pieţei pe care mergem şi de specificul turistului căruia ne adresăm sunt ţări care încă ne cer broşuri. O să vă dau exemplu Germania”, a spus secretarul de stat, potrivit Romania Libera. Avocații, notarii, contabilii, practicienii în insolvență, evaluatorii autorizați, auditorii financiari, consultanții fiscali, medicii, farmaciștii, medicii veterinari, jurnaliștii sunt printre cei mai cunoscuți liber profesioniști. Putem vorbi de peste 350 de mii de oameni care practică profesii liberale în România, o clasă de mijloc deloc de neglijat. Din punct de vedere al organizării, multe dintre aceste profesii au legi speciale de funcționare cu modalități de organizare diferite (ex. notarii, avocații, contabilii, evaluatorii etc) în timp ce altele își desfășoară activitateafără existența unor asemenea legi (jurnaliștii, topografii autorizați) fiind organizate în conformitate cu legea asociațiilor și fundațiilor, pe scurt ONG-uri, potrivit Digi24.