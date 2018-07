Business report: Preţurile locuinţelor din Bucureşti au crescut mai mult decât cele din Viena, Paris şi Bruxelles. Topul creşterilor din Europa; Aparatele GPS refuză să dispară de pe piaţă; Prețul aurului, la cel mai scăzut nivel din acest an

Topul creşterilor din Europa. Dintre capitalele europene incluse în top, Bucureştiul ocupă locul 12 şi a depăşit capitale precum Viena, Paris sau Bruxelles, unde ritmul de creştere a preţurilor locuinţelor a fost la jumătate. În schimb, în capitale precum Londra, Roma, Kiev, Oslo sau Moscova, preţurile au scăzut. Cea mai mare creştere de preţuri din capitalele europene s-a înregistrat în Berlin, de 14,9%, urmat de Budapesta, cu 14,4% şi Amsterdam, cu 11,9%. În timp ce pentru Bucureşti ceşterea consemnată a fost de 7,1%, la Londra, preţurile locuinţelor au scăzut cu 0,6%, la Roma cu 2,2%, iar la Moscova s-a înregistrat cea mai mare scădere: 6,1%, potrivit Economica. După apariţia smartphone-urilor şi odată cu scăderea tarifelor la internet, aparatele GPS au devenit inutile pentru majoritatea utilizatorilor, însă nu pentru toţi. Drept dovadă producătorii tradiţionali continuă să le fabrice, iar acestea se găsesc în număr mare, atât în magazinele tradiţionale de electronice, cât şi în magazinele online. Cei care achiziţionează aparate GPS şi le folosesc în continuare sunt pasionaţii de călătorii. Aceştia preferă să apeleze la un astfel de aparat atunci când pornesc în turul lor cu automobilul prin Europa, deoarece acestea includ hărţi cu toate ţările europene, ecranul aparatelor este mult mai mare, având astfel o vizibilitatea mai bună, nu au nevoie de o conexiune la internet şi protejează astfel acumulatorul telefonului, potrivit Capital. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, joi, un curs de referinţă de 4,6596 lei/euro, în scădere cu 0,02% faţă de nivelul atins miercuri, în vreme ce prețul unui gram de aur a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat din decembrie 2017 până în prezent. Miercuri, euro a crescut la 4,6607 lei. Preţul gramului de aur a scăzut de la 160,0344 lei la 159,7419 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel din 22 decembrie 2017, când a fost 159,7201 lei, potrivit NewMoney. Exporturile de grâu ale României au scăzut cu 20% în primele nouă luni ale anului de marketing 2017/2018 (iulie 2017/aprilie 2018), mai ales urmare a stocurilor reduse din regiune, cu precădere din Ungaria și Serbia. În total, România a exportat 4,8 milioane de tone de grâu, față de 6 milioane de tone în perioada similară a anului trecut, arată ultimele datel ale Departamentului pentru Agricultură ale SUA (USDA). Mai mult, o schimbare majoră s-a produs în ceea ce privește destinația grâului local, astfel că peste 30% din cantitate a ajuns în alte state mambre, cu precădere în Spania care a cumpărat aproximativ 1 milion de tone, cu 250% mai mult decât anul anterior, potrivit Economica. Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,35%, potrivit datelor publicate joi de Banca Naţională a României (BNR). ”Robor-ul a crescut foarte mult din mai multe motive: lichiditatea a dispărut, condiţiile externe s-au înrăutăţit. Ne aşteptăm ca, pe termen scurt, putem să vedem corecţii, putem să vedem scăderi. Pentru decembrie, având în vedere că statul cheltuieşte mai mult, s-ar putea ca Robor-ul la trei luni să scadă chiar şi la 3,1%. Deci, pe termen scurt, putem să vedem corecţii. Dar aşa, în general, dacă ne uităm la ce se întâmplă în SUA, la ce se întâmplă în zona euro, trendul general este de creştere. Foarte probabil, nu cu astfel de salturi, cum am văzut până acum, dar trendul general e spre sus”, a declarat Csaba Balint, potrivit New Money. Ministerul Apărării Naţionale a lansat o licitaţie uriaşă pentru camioane, cisterne şi remorci. Contractul ar urma să aibă o durată de 7 ani şi ar fi de peste 3,4 miliarde de lei. Anunţul a fost publicat în SEAP, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 13 august. În total, armata vrea să cumpere peste 3200 de vehicule de mare tonaj. Mai exact este vorba de 2.902 autocamioane militare de diferite tipuri şi de 363 de remorci. Anunţul vine după ce în primăvară Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că va achiziţiona alte 173 de autocamioane militare pentru circa 128 de milioane de lei, potrivit Adevarul. Construirea Canalului Siret-Bărăgan a început în 1987, au fost finalizați 5,7 km din cei 190 km care ar lega Vrancea de București, dar după 1990 proiectul a mai primit doar finanțări nesemnificative. Deși politicienii recunosc valoarea strategică a acestei investiţii, nu fac nimic pentru a-i asigura finanţarea. Pe lângă rețeaua de autostrăzi și drumuri expres despre care se discută fără încetare, fiind principalul obiectiv în domeniul infrastructurii de transport, România mai are și alte proiecte de infrastructură importante, cum ar fi reluarea navigației pe Prut, trecută și în lista proiectelor ce ar putea primi finanțare europeană prin Strategia Dunării sau Canalul Siret-Bărăgan, un proiect cu două utilități majore, în agricultură și transporturi, potrivit Romania Libera. În contextul extern tot mai complicat al relaţiilor transatlantice, cu războiul comercial declanşat de introducerea unor tarife la importurile în SUA şi cu cerinţele tot mai ferme de a creşte contribuţia statelor europene la finanţarea armatelor în cadrul NATO, am considerat utilă o trecere în revistă a relaţiilor comerciale dintre UE şi Rusia, actor principal atât în economia internaţională, cât şi în raportul de forţe militar pe plan mondial. Anul trecut, potrivit Eurostat, Rusia s-a situat pe locul patru la export între partenerii comerciali ai UE, cu o pondere de 4,6%, în urma SUA (20%), China (11%) şi Elveţiei (8%) şi puţin înaintea Turciei (4,5%). La import a figurat pe locul trei cu un procentaj de 8%, după China (20%) şi SUA (14%) dar înaintea Elveţiei (6%) şi Norvegiei (4%), potrivit Curs de guvernare.