Business report: Noua lege a asociațiilor de proprietari: Nu plăteşti întreţinerea te trezeşti cu ipotecă; Criză în sănătate: De ce dispar medicamentele?; Situația în care au ajuns mii de oameni care au luat credit pe viață pentru o locuință

În articolul 80 al noii legi se specifică: “Asociaţia de proprietari are ipotecă legală asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. De asemenea, pentru aceleaşi creanţe, asociaţia de proprietari beneficiază de un privilegiul general mobiliar asupra bunurilor mobile situate în apartamentele şi celelalte spaţii proprietăţi individuale amplasate în condominiul respectiv. Privilegiul vizează doar bunurile mobile situate în imobilul cu privire la care există sumele datorate”, potrivit Capital. "Indicatorii de performanță privind continuitatea serviciului de transport al energiei electrice au înregistrat degradări faţă de anii anteriori, cu evidenţierea unei cantităţi de energie electrică nelivrată clienţilor de 289,46 MWh (față de 224,69 MWh in 2016, 38,36 MWh în 2015) și un timp mediu de întrerupere de 2,76 min/an (față de 2,11 min/an in 2016, 0,36 min/an în anul 2015)", se arată în raportul ANRE, potrivit Economica. Ritmul de creștere a numărului de Contracte Individuale de Muncă în sectoarele economice dominate de capitalul autohton privat a fost în 2017 de 6,72%. Ceea ce înseamnă că a depășit ritmul de creștere al numărului total de CIM la nivel național și a fost dublu față cel înregistrat în celelalte sectoare (dominate de capitalul extern și de companiile de stat) – 3,32%. Datele sunt prezentate în “Studiul privind dinamica pieței muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare din România în perioada 2016 – 2017”, realizat la cererea Patronatului Investitorilor Autohtoni , potrivit Curs de guvernare. Ministerul Finanțelor se împrumută masiv pentru a acoperi deficitul bugetar, astfel că, în primele cinci luni ale anului, datoria externă totală a crescut cu 2,563 miliarde de euro, apropiindu-se de pragul de 100 de miliarde de euro. Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), totalul datoriei externe a ajuns, în primele cinci luni, la 96,04 miliarde de euro, față de 93,47 miliarde euro în perioada similară a anului trecut. Statul a preferat să se împrumute pe termen scurt, astfel că datoriile pe termen scurt au crescut cu 14,6% față de nivelul din decembrie, ajungând la suma de 28,5 miliarde de lei. În schimb, datoria externă pe termen lung a scăzut ușor, cu 1,6%, până la suma de 67,5 miliarde de euro, la 31 mai 2018, potrivit Romania Libera. În Brașov, dezvoltarea imobiliară născută din ruinele Uzinei ”Tractorul”, pune la încercare mii de oameni care s-au împrumutat pe viață pentru o locuință. Aceștia spun că au primit străzi și spații verzi doar pe hârtie în noul cartier întins pe 100 de hectare. În tot acest haos, autoritățile locale au venit și cu soluții neobișnuite, ce-i drept, cu câțiva ani întârziere: dezvoltatorii au fost obligați să facă străzile pe banii lor, iar de acum încolo nimeni nu mai primește autorizație de construcţie dacă nu face infrastructuraă înainte să ridice blocurile, potrivit Stirile ProTv. România a reuşit să consemneze în primele cinci luni din acest an cel mai ridicat ritm de creştere a exporturilor dintre ţările din regiune per total (+8%), situându-se pe locul 2 ca ritm de creştere, după Bulgaria la livrările intracomunitare şi pe primul loc (după Polonia şi la egalitate cu Cehia), pe piaţa extracomunitară. Din păcate, datele publicate de Eurostat arată că ne-am situat tot pe primul loc şi la creşterea importurilor (+9%). Tot pe locul 2, după Bulgaria, pe piaţa intracomunitară, şi pe primul loc, împreună cu Polonia, pe piaţa extracomunitară. Aceleaşi date ne certifică şi drept ţara cu cel mai mare minus rezultat din schimburile externe de mărfuri, cu -5,1 miliarde de euro, potrivit Curs de guvernare. În ultimii ani, au dispărut de pe piaţă în jur de 2.000 de medicamente la preţuri accesibile, din cauza cadrului fiscal şi a politicii de preţuri nefavorabilă pentru industria producătoare de medicamente. Iar alte 2.000 de medicamente, din toate ariile terapeutice, sunt în pericol de a dispărea în următoarea perioadă. Criza a devenit deja cronică. Unii dau vina mai ales pe taxa clawback. De exemplu, Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice a transmis miercuri liderilor coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu, o scrisoare deschisă prin care solicită aplicarea unei formule diferenţiate de calcul a taxei clawback, pentru a preveni dispariţia tratamentelor ieftine din farmacii, potrivit Capital.