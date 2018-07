Business report: Primarul Gabriela Firea anunță ca finalizat un proiect care nici nu a demarat; Cum a dat faliment compania românească care a ajutat la dezvoltarea Dubaiului. Produsele sale erau secrete de stat; Un moldovean a rămas să se bată singur cu turcii pentru primii kilometri istorici de autostradă din Moldova

O declarație a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, privind finalizarea unui termninal intermodal în primii doi ani de mandat s-a dovedit falsă, biroul de presă al instituției recunoscând la solicitarea Capital că acesta „este un proiect care va fi realizat in perioada următoare”. desi Firea s-a lăudat cu «realizarea unui terminal multimodal la intersecţia Pantelimon cu Vergului», cu parcare de tip Park&Ride de 450 de locuri, la faţa locului se poate observa chiar şi acum că terminalul intermodal este doar la stadiul de groapă înconjurată cu un gard, potrivit Capital.ro.

Telefonul este realizat în întregime din Corning Gorilla Glass și aluminiu utilizat și în construcția aeronavelor, având o rezistență sporită. Moto z3 play are o diagonală de 6 inci, iar ecranul ocupă o suprafață cu 13% mai mare și include un număr superior de pixeli per inch comparativ cu generația anterioară, ale cărei dimensiuni ale carcasei erau similare. Motorola moto z3 play are un ecran AMOLED cu aspect 18:9 și rezoluție Full HD+ (2160 x 1080 pixeli), scrie Playtech.ro