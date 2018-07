Business report: Autostrada Sebeş – Turda: lotul unde "aluneci ca pe gresie", depistat cu probleme şi la cele mai noi teste. Constructorul le neagă; Ce efecte ascunde plafonarea la 55 de lei/Mwh a preţului din producţia internă de gaze; Comoara uriaşă pe care stă România. Am putea achita datoria externă

Ce au în comun o companie din Big Four, una dintre cele mai mari bănci și un important discounter? Deși nu îi leagă domeniile de activitate, toate se luptă cot la cot cu companiile de teh­no­logie pentru creie­rele românești din IT. Și nu sunt singurele. „Deloitte are peste 350 de specialiști IT care lucrează la acest centru de tehno­lo­gie, iar strategia noastră de a angaja 800 de oameni până în 2020 rămâne ne­s­chimbată“, explică pentru NewMoney Mark Shaw, managing director al Deloitte Technology