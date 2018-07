Business report: Infractorii cibernetici folosesc carduri cadou false pentru a determina utilizatorii să furnizeze date personale; Optimismul scade. Comisia de Prognoză temperează aşteptările privind creşterea economică  

În timp ce în Uniunea Europeană şi în zona euro deficitul guvernamental a scăzut cu 0,1 puncte procentuale în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, în România deficitul guvernamental a înregistrat cea mai mare creştere din rândul statelor membre, cu 1,9 puncte procentuale, de la un deficit de 2,3% din PIB în trimestrul patru 2017, până la un deficit de 4,2% din PIB în primele trei luni ale acestui an, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,1% din PIB în primul trimestru din 2018, în scădere faţă de 0,6% în precedentele trei luni, în timp ce în Uniunea Europeană deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB, în scădere faţă de 0,6%, scrie Economica. Într-un Bucureşti din ce în ce mai aglomerat, unde regulile de circulaţie sunt încălcate tot mai des, camerele video auto au devenit un accesoriu obligatoriu. Camerele video auto încep să fie achiziţionate de un număr tot mai mare de şoferi care au întâmpinat probleme în trafic sau de cei care plănuiesc călătorii în afara ţării. Aceste dispozitive se dovedesc a fi utile mai ales în cazul unor situaţii în care este vorba de cuvântul tău împotriva altuia. O cameră video montată pe maşină îi ajută pe poliţişti să vadă ce s-a întâmplat cu adevărat fără a mai asculta mărturia celor implicaţi. În plus, o astfel de cameră montată pe parbrizul maşinii îi descurajează pe şoferii violenţi. La drum lung, camera poate captura imagini din locurile prin care treci, iar filmuleţele le poţi salva ulterior pe calculator. Pe piaţă există sute de modele de camere video cu funcţii interesante, potrivit Capital Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat, joi, că a colectat venituri bugetare de aproximativ 112,8 miliarde de lei, în primul semestru, ceea ce reprezintă o depăşire cu 13,5% – indice nominal – faţă de nivelul din perioada similară a anului 2017, transmite News.ro. În primele şase luni ale anului trecut, ANAF a colectat circa 99,4 miliarde de lei. Totodată, gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de 1,96 miliarde de lei faţă de programul comunicat de Ministerul Finanţelor, respectiv 110,8 miliarde lei. La bugetul de stat s-au încasat 68,2 miliarde de lei, cu 3.213 miliarde lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2017. Încasările din TVA şi accize, care deţin ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat, au crescut cu 11,4% (la 35,6 miliarde de lei), respectiv cu 11,9% (la 12,8 miliarde de lei), informează scrie NewMoney Infractorii cibernetici folosesc carduri cadou false pentru a determina utilizatorii să furnizeze date personale, atenţionează experţii Kaspersky Lab care au descoperit răspândirea acestei tehnici frauduloase neobişnuite. 'Creând site-uri false pentru generarea de carduri cadou gratuite, infractorii cibernetici reuşesc să vândă datele utilizatorilor unor site-uri partenere, unde redirecţionează victimele. Pe de o parte, industria de securitate cibernetică şi agenţiile de aplicare a legii din întreaga lume sunt ocupate să lupte împotriva infracţionalităţii cibernetice, iar de cealaltă parte, infractorii caută mereu noi metode de a câştiga bani, altele decât malware-ul', spun experţii Kaspersky. Oferirea gratuită a ceva valoros este întotdeauna atractivă în marketing, iar infractorii profită de acest lucru, relatează Capital. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNP) şi-a mai temperat aşteptările pe care le avea pentru acest an de la creşterea economică a României, estimând un avans de numai 5,5%, faţă de prognoza iniţială de 6,1%. CNSP a publicat, în această săptămână, estimările privind proiecţia principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2018 – 2022. În primul rând, CNSP a redus creşterea Produsului Intern Brut (PIB) estimată pentru acest an, de la 6,1% la 5,5%. În rest datele au rămas identice indicând creşteri de 5,7% în 2019, 5,7% în 2020 şi 5,0% în 2021. Pentru 2022 a fost estimată o creştere PIB de 5,0%. Comisia a revizuit, în schimb, în creştere, inflaţia medie anuală pentru 2018, de la 2,8% în ultima prognoză la 4,7%. În următorii doi ani, inflaţia urmează să scadă la 2,8% în 2019 (2,5% estimarea iniţială), şi la 2,5% (2,4%, estimarea iniţială) în 2021, conform Adevărul.