Business: Numele mari care dezvoltă, în România, componente pentru automobilele viitorului; Cerere de insolvență împotriva firmei care deține Look TV, Look TV Plus si site-ul Profit.ro; Cercetarea românească, un lung şir de recorduri negative la nivel european

Două dintre cele mai mari grupuri din industria de componente auto, Bosch și Continental, și-au dezvoltat în România o bază puternică de producție alături de care centrele de cercetare – dezvoltare caută soluții pentru automobilele viitorului, de la propulsia hibridă sau 100% electrică până la conectivitate și deplasare autonomă.Grupul Bosch, a încheiat anul fiscal 2017 cu vânzări consolidate în valoare de 1,9 miliarde de lei (416 milioane de euro) în România, ceea ce reprezintă o creştere puternică de 26 de procente faţă de anul anterior. Vânzările totale nete de 4,2 miliarde de lei (931 milioane de euro), incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au înregistrat o creştere anuală de aproximativ 57 de procente, conform capital.ro. Eşecul ofertei de vânzare a aproape 54% din acţiunile producătorului de aluminiu Alro Slatina, deţinut de oligarhul rus Vitali Maşitski prin intermediul companiilor Vimetco şi Conef, este rezultatul mai multor conjuncturi negative internaţionale şi locale, arată o analiză G4Media.ro. Pe plan extern, în ultimele luni mai multe oferte publice iniţiale au eşuat din cauza condiţiilor dificile din piaţă, SUA au impus sancţiuni afacerilor unor oameni de afaceri ruşi, iar razboiul comercial dintre SUA şi Europa afectează direct piaţa aluminiului. Pe plan intern, incertitudinea legată de viitorul fondurilor de pensii private (Pilon 2) a dus la dezinteresul acestor investitori-cheie în oferta Alro, iar preţul cerut de acţionari a fost considerat de restul investitorilor instituţionali mult prea ridicat, scrie g4media.ro. România a avut cea mai drastică scădere a numărului de cercetători din Europa, în perioada anilor 2005 - 2015, se arată în cel mai recent studiu despre piaţa muncii, realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni. Cei mai puţini cercetători români lucrează în Biotehnologii, numai 600 de oameni, iar numărul lor continuă să scadă de la an la an. Informaţia vine în contextul în care Biotehnologiile reprezintă un sector strategic de inovare în strategia naţională de competitivitate. În acest ritm, cercetarea în Biotehnologii ar putea dispărea din peisajul cercetării din ţara noastră, atrag atenţia autorii studiului, conform economica.net Unul dintre partenerii de afaceri ai firmei Clever Media Network SRL, care deține posturile de televiziune Look TV, Look TV Plus și site-ul Profit.ro, a depus pe data de 20 iulie la Tribunalul Comercial Cluj o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva companiei, scrie Supervizor.ro. Clever Media Network SRL este deținută în principal de Adrian Gheorghe Tomșa (90%), despre care paginademia.ro a scris la momentul achiziționării posturilor de televiziune Look TV că este un apropiat a lui Zoltan Teszari. Potrivit portalului instanțelor de judecată, cererea de insolvență a fost depusă de Blaga Cristian Ionuț, agent economic din Sânicolau Român, județul Bihor, conform g4media.ro În timp ce producătorii auto germani vin doar cu update-uri de software pentru motoare Diesel mai curate, un IMM din orașul Witten a produs o soluție hardware care nu este doar convenabilă ca preț, ci și eficientă.Hamburg este primul oraș german care a impus (de la 31.05.2018) o interdicție de circulație pentru mașini cu motoare Diesel mai vechi pe două străzi foarte aglomerate. Atât pentru autoturisme, cât și pentru camioane. Vor urma cu siguranță și alte orașe mari din Germania care vor aplica acest model. Pentru că și la Düsseldorf, Kiel, Köln, Stuttgart și München nivelurile emisiilor de oxid de azot depășesc semnificativ limitele admise. Ministra Mediului Svenja Schulze (SPD) cere ca producătorii auto să vină cu soluții de tip hardware cu care să fie dotate mașinile pe Diesel, pentru a le face mai curate, scrie Deutsche Welle. Tranzacţia referitoare la Şantierul DMHI Mangalia a fost finalizată după patru luni de negocieri, a anunţat ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, precizând că acum statul deţine 51% dintre acţiuni, partenerului olandez, Damen Shipyards Group, revenindu-i diferenţa.„Cu o vastă experienţă în construcţia de nave şi în managementul şantierelor navale, dovedită inclusiv în România, la Galaţi, Damen va prelua controlul operaţional. Experienţa şi managementul olandez vor contribui la stabilizarea şantierului, fiind aşteptată o recuperare durabilă şi eficientă a activităţii. În calitate de acţionar majoritar statul român va monitoriza cu atenţie evoluţia în Şantierul Naval, pentru a se asigura în legătură cu revitalizarea obiectivului industrial”, a informat Ministerul Economiei, scrie adevarul.ro. Romania, Ungaria și Slovenia sunt statele membre care au înregistrat cea mai mare creștere a ponderii bugetarilor în totalul slaariaților, în perioada 2000 – 2016, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, procentul s-a menţinut între 15% şi 17%, în 2016 fiind de 16%. Conform Eurostat, în categoria angajaților din sectorul guvernamental intră atât funcţionarii publici şi alţi angajaţi guvernamentali (la nivel naţional, regional şi local), cât şi forţele armate.În 2016, cel mai ridicate ponderi erau înregistrate în Suedia (29% din totalul angajaţilor), Danemarca (28%), Finlanda (25%), Estonia (23%), Lituania, Franţa şi Ungaria (toate cu 22%). Cele mai reduse ponderi – în Germania (10%), Luxemburg (12%), Olanda (13%), Italia (14%), Portugalia, Irlanda şi Spania (toate cu 15%) şi România (puţin peste 15%), scrie cursdeguvernare.ro.