​Business Report: ​România profundă: judeţele în care majoritatea salariaţilor câştigă minimul pe economie; Adio locuinţe accesibile; BNR: Sporul creditului pentru populație este de 3 ori mai mare decât cel al creditului pentru companii

​România profundă: judeţele în care majoritatea salariaţilor câştigă minimul pe economie.Majoritatea salariaţilor din 27 de judeţe câştigau în octombrie 2017 salarii sub 350 de euro brut, arată studiul privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare, în anii 2016-2017, realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) cu sprijinul Inspecţiei Muncii. Maramureşul conduce detaşat clasamentul judeţelor cu cele mai multe salarii mici din ţara noastră, cu peste 65% dintre angajaţi plătiţi cu salarii sub 350 de euro brut lunar, reiese din studiul citat, scrie Majoritatea salariaţilor din 27 de judeţe câştigau în octombrie 2017 salarii sub 350 de euro brut, arată studiul privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare, în anii 2016-2017, realizat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) cu sprijinul Inspecţiei Muncii. Maramureşul conduce detaşat clasamentul judeţelor cu cele mai multe salarii mici din ţara noastră, cu peste 65% dintre angajaţi plătiţi cu salarii sub 350 de euro brut lunar, reiese din studiul citat, scrie economica.net.





”Contaminarea economiei cu improvizații ca urmare a politicilor oficiale” – un altfel de bilanț al guvernării. Autoritățile guvernamentale au apelat la improvizații ca să soluționeze dezechilibrele provocate de propriile politici publice, potrivit rapoartelor a două mari bănci din România. Gradul ridicat de improvizație al soluțiilor va afecta pe termen lung relațiile autorităților cu partenerii interni sau externi. „România a intrat în sarabanda promisiunilor electorale din ce în ce mai generoase, a căror îndeplinire a presupus crearea unor dezechilibre pe plan bugetar, dar și economic, conform

Autoritățile guvernamentale au apelat la improvizații ca să soluționeze dezechilibrele provocate de propriile politici publice, potrivit rapoartelor a două mari bănci din România. Gradul ridicat de improvizație al soluțiilor va afecta pe termen lung relațiile autorităților cu partenerii interni sau externi. „România a intrat în sarabanda promisiunilor electorale din ce în ce mai generoase, a căror îndeplinire a presupus crearea unor dezechilibre pe plan bugetar, dar și economic, conform cursdeguvernare.ro

Creşterea dobânzilor la creditele ipotecare, venită pe fondul inflaţiei galopante, şi scumpirea locuinţelor au anulat majorările salariale. Românii s-au bucurat în 2015, 2016 şi 2017 de cel mai mare grad de accesibilitate al locuinţelor din istoria capitalistă a ţării, însă această perioadă s-a încheiat anul acesta.Dobânda ROBOR cu scadenţă la trei luni, în funcţie de care se calculează ratele la majoritatea creditelor în lei, a depăşit pragul de 3% în urmă cu o lună şi a dat peste cap previziunile analiştilor financiari care anticipau la început de an ca indicatorul să depăşească această valoare abia în 2019, conform capital.ro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat o creştere de 13,5% în termeni nominali a sumelor colectate în prima jumătate a lui 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ajustat cu inflaţia medie de fix cinci procente pe primele şase luni din anul curent, majorarea în termeni reali este de 8%, adică dublu faţă de creştere economică de 4% brut estimată provizoriu pe primul trimestru, conform cursdeguvernare.ro. După ce s-a amăgit cu exporturi de sute de camioane în Asia, fabrica Roman Braşov îşi pune ultima speranţă tot în România, unde vrea să prindă contracte noi cu Armata. Are însă nevoie de un partener, din cauză că este în insolvenţă şi nu are suficienţi bani pentru a plăti garanţiile la licitaţiile mari.Deşi România alocă tot mai mulţi bani pentru apărare, unul dintre partenerii tradiţionali ai Armatei, producătorul de camioane Roman Braşov, pare că-şi dă ultima suflare., scrie economica.net . Creditul neguvernamental a crescut cu 6,8% (1,3% în termeni reali) la 30 iunie faţă de aceeaşi dată din 2017, până la 242,45 miliarde de lei, alimentat mai ales de creşterea creditului pentru gospodăriile populaţiei, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), marţi. Totdată, creditul guvernamental s-a diminuat în iunie cu 3% faţă de luna mai 2018, până la 98,13 miliarde lei. La 30 iunie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 1,4% (-3,8% în termeni reali) faţă de 30 iunie 2017, scrie cursdeguvernare.ro