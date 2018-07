Business report: Autostrada Sebeş – Turda: luni ar putea fi deschisă circulaţia pe loturile 3 şi 4; Întrebare cu răspuns neașteptat. De ce pleacă tinerii din țară?; Ţara unde locuitorii nu se mai uită la televizor. Ce preferă aceştia?

Bugetul general consolidat a înregistrat la finele semestrului I din 2018 un deficit de aprope 15 miliarde de lei, sumă echivalentă cu 1,61% din PIB estimat pentru anul în curs. Rezultatul a fost cu circa 8,7 miliarde lei mai slab decât în prima jumătate a lui 2017, când deficitul bugetar s-a situat la doar 0,73% din PIB. Adică mai puţin de jumătate din cifra pe 2018!.Ceea ce este din foarte îngrijorător prin prisma obiectivelor similare fixate pentru finalul ambilor ani imediat sub 3% din PIB (obiectiv îndeplinit la limită în 2017). Simplificat, această evoluţie negativă, de aproape 0,9% din PIB, a fost consecinţa exclusivă a majorării cu circa 1,4% din PIB a cheltuielilor, deşi încasările au crescut cu 0,5% din PIB, scrie Curs de Guvernare. Luni, 30 iulie, ar putea fi deschisă circulaţia pe loturile 3 şi 4 din Autostrada Sebeş – Turda (A10), după inspecţia programată la ora 11 a Comisiei de Recepţie, a spus pentru Economica.net Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Economica a relatat încă de săptămâna trecută că inspecţia ar putea avea loc pe 30 iulie, după ce constructorul lotului 3 urma sa frezeze şi să reasfalteze circa trei kilometri de autostradă, depistaţi cu probleme de rugozitate şi planeitate şi la cele mai recente teste. Conform unui clip video postat pe forumul Asociaţiei Pro Infrastructură (API), constructorul s-a mobilizat pe şantier şi a efectuat lucrările respective.Pentru prima dată în istorie numărul abonaţilor la serviciile de streaming precum Netflix, Amazon Prime şi Now TV din Marea Britanie l-a depăşit pe cel al abonaţilor la serviciile de cablu oferite de companii precum Sky, Virgin TV, BT TV, Talk Talk TV sau YouView. Serviciile de streaming au 15.4 milioane de abonaţi în timp ce operatorii de cablu tradiţionali au raportat 15.1 milioane abonaţi, conform datelor Ofcom. În ceea ce priveşte industria muzicală, Apple Music şi Spotify au crescut în popularitate. Vânzările au crescut cu 6% la peste 577 milioane de lire sterline. Formatele clasice precum CD-urile au înregistrat o scădere de 7%, la 470 milioane de lire sterline, relatează Capital Recent, un tânăr olimpic român aproape că a șocat cu declarația sa, în care, în esență, spunea că mai are un an de școală după care vrea să plece la o universitate americană și nici nu se mai gândește să se întoarcă în țară. Adevărul supără. Numai că oricât de tare ar supăra o realitate și un adevăr, prea multe lucruri nu se fac. Este un fenomen care a început de câțiva ani. Tot mai mulți tineri pleacă sau vor să plece din România. De altfel, plecările din țară s-au accentuat odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Și până atunci românii plecau să lucreze în Europa sau se duceau să cumpere o mașină second-hand din Occident pe care o vindeau în țară. Dar situația era com­plicată de vize și de dreptul de muncă, iar cei care plecau în Europa erau cu adevărat curajoși sau dădeau dovadă de spirit întreprinzător, notează NewMoney Acţiunile Twitter Inc. au scăzut cu 17% în deschiderea şedinţei de vineri de la Bursa din New York, ajungând la 36,24 dolari/titlu, după ce compania a anunţat că numărul utilizatorilor lunari s-a redus cu un milion în cel de-al doilea trimestru al acestui an şi a estimat, totodată, că declinul va continua pe măsură ce reţeaua socială va lupta, în continuare, împotriva ştirilor false şi a spam-urilor, transmit Reuters şi Bloomberg. Deprecierea acţiunilor Twitter vine la numai o zi după ce titlurile Facebook au consemnat un declin de 20% pe Bursa de la New York, pe fondul unei încetinirii a creşterii veniturilor reţelei sociale, în contextul scandalului Cambridge Analytica. Vineri, Twitter a anunţat 335 de milioane de utilizatori lunari, în scădere de la 336 milioane în primul trimestru, dar în creştere cu 2,8 procente faţă de perioada similară a anului trecut, conform Economica