Business report: TOP 100 cele mai profitabile companii din România; Noua investiţie imobiliară a lui Ţiriac din centrul Bucureştiului; Câți bani câștigă comercianții de mașini din România 

Anul trecut a fost unul bun pentru economia românească, iar asta se vede cel mai bine în datele financiare raportate de cele mai importante companii. Marii jucători şi-au crescut profiturile, ajungând la nivelurile record înregistrate înainte de criză. Vedete au fost sectorul bancar şi energia. Mai bine de un sfert din topul celor mai profitabile 100 de companii aparţin sectorului energetic. Atât multinaţionalele, cât şi companiile de stat, au înregistrat creşteri importante ale profiturilor, potrivit Capital. După ani de amânări, omul de afaceri Ion Ţiriac investeşte din nou în imobiliare. O firmă din cadrul grupului are autorizaţie de construcţie şi pregăteşte terenul pentru un turn de birouri de 12 etaje în Capitală. Noul proiect imobiliar dezvoltat de compania omului de afaceri se află însă în oferta brokerilor pentru închiriere, la o chirie de 19 euro/mp. Turnul va avea cinci subsoluri şi va fi înalt de 12 etaje, cu 260 de locuri de parcare. Imobilul urmează să fie finalizat în trimestrul III din 2020, potrivit Economica. Execuţia bugetului general consolidat pe primele şase luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu ţinta de deficit programată pentru această perioadă de 2,21% din PIB, comunică Ministerul Finanţelor. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, deficitul bugetar este mai mult decât dublu. Veniturile bugetului general consolidat, de 132,04 miliarde lei, reprezentând 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, potrivit Economica. Vizibilă încă din 2014, revenirea pieţei auto româneşti nu se mai observă doar în volumul de maşini vândute ci şi în bilanţurile financiare. Există, desigur, şi excepţi Primele zece companii care importă și comercializează în România autoturisme și vehicule comerciale au realizat anul trecut o cifră de afaceri cumulată de 13,5 mld. lei, în creștere cu aproape 14% față de 2016. Porsche România rămâne cea mai profitabilă companie din sector, potrivit Capital. Compania Națională Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), care administrează condițiile de navigație pe sectorul românesc, a lansat etapa finală a proiectului de modernizare a Canalului Sulina. Etapa finală a proiectului de modernizare a Canalului Sulina, lansată acum de AFDJ, are ca principale obiective îmbunătățirea infrastructurii de transport naval pe Dunăre și protejarea Rezervației Biosferei Delta Dunării, în contextul creșterii transportului de mărfuri și de călători preconizate pentru perioada 2030-2035, potrivit Romania Libera. Un oraş de un miliard de dolari se construieşte în deşertul din New Mexico, însă nimeni nu va locui în el. CITE (Center for Innovation, Testing and Evaluation) este un proiect al americanilor care prevede ridicarea unui oraş în deşertul din New Mexic care ar putea găzdui 35.000 de persoane, dar unde nu va locui nimeni. Aici vor fi testate tehnologii care vor fi folosite în viitor în dezvoltarea oraşelor, potrivit Capital.