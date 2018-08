Business report: Ce a evitat să spună premierul Dăncilă în legătură cu situația dezastruoasă a bugetului din acest an; Încă o autostradă în Ungaria. CE îi oferă 200 mil. euro pentru construcţie; Ţara care a importat 60.000 de tone de grâu din România

România nu va mai avea o lege unitară a redevenţelor, aşa cum se aştepta, iar redevenţele pentru fiecare domeniu vor intra în legislaţia specifică a fiecărui domeniu. Declaraţia a fost făcută de ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă. ANRM confirmă situaţia şi anunţă că redevenţele pentru petrol şi gaze vor fi cuprinse în noua lege a petrolului. "Pe 18 martie cele trei legi, a Apelor, a Minelor şi a Redevenţelor, au fost preluate de la Ministerul Economiei la Secretariatul General al Guvernului. Echipa de la Minister s-a ocupat în continuare alături de cei de la Secretariatul General de finalizarea textelor legislative. În prezent, Legea Minelor şi Legea Apelor Minerale, precum şi normele de aplicare pentru aceste legi, sunt elaborate şi se află la SGG. În ceea ce priveşte redevenţele, s-a ajuns la concluzia că soluţia optimă de reglementare este introducerea acestora în legislaţia specifică a fiecărui domeniu. În perioada imediat următoare, legile menţionate vor intra în procesul de transparenţă decizională", a declarat ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, potrivit Economica Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că o suplimentare importantă de fonduri va fi făcută pentru Programul „Rabla”, pentru acordarea a încă 30.000 de tichete pentru achiziţia de autoturisme. „Astfel, vom ajunge la 50.000 de tichete alocate în acest an programului «Rabla», dublu faţă de anul 2017. Totodată, demarăm un program pentru înnoirea aparaturii electrocasnice pentru a încuraja achiziţia de aparate performante cu consum redus de energie", a arătat Viorica Dăncilă. Ediţia cu numărul 15 a Programului „Rabla” a demarat pe 15 martie 2018, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, cu două luni mai devreme faţă de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei. Din bugetul total alocat pentru cele două secţiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei sunt pentru „Rabla Clasic”, iar 120 de milioane de lei pentru „Rabla Plus”, scrie Capital Veniturile pe Trimestrul 2/2018 la bugetul general consolidat s-au situat doar la 97,2% din programul trimestrial, mai ales din cauza nivelului foarte scăzut (45,4%) al sumelor venite de la Uniunea Europeană. Execuția bugetară pe trimestrul doi a apărut pe site-ul MFP joi, în ziua în care premierul Viorica Dăncilă a anunțat date aproximative ale primei rectificări bugetare, despre care a spus că va fi una pozitivă, fiind realizate încasări suplimentare de 6 miliarde lei față de programare. „Nivelul încasărilor bugetare este sub nivelul programului trimestrial, în principal ca urmare a nerealizării veniturilor programate a fi încasate de la UE, datorită gradului scăzut de absorbție al fondurilor europene”, este cea dintâi concluzie a raportului Ministerului Finanţelor (MFP) privind execuţia bugetară pe T2 / 2018, relatează Curs de Guvernare Pentru a echilibra finanțele publice, Guvernul a tăiat masiv de la investiții, atât de la cofinanțările pentru proiectele realizate din fonduri europene, cât și de la cheltuielile de capital, arată un raport al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Cu toate acestea, deficitul bugetar a urcat iunie la aproape 15 miliarde de lei, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din 2017. În al doilea trimestru din acest an, respectiv în perioada aprilie-iunie, veniturile bugetului general consolidat (toate taxele, impozitele și contribuțiile colectate) s-au ridicat la 65,7 miliarde de lei, gradul de realizare fiind de 97,2%. Altfel spus, în perioada aprilie-iunie, la vistieria publică s-au încasat cu aproape două miliarde de lei mai puțin decât era programat în legea bugetului pe 2018. Dacă adăugăm și nerealizările din primele trei luni ale anului reiese că în primul semestru, la bugetele publice s-au strâns cu cinci miliarde de lei mai puțin decât ar fi trebuit, potrivit calculelor NewMoney , pe baza rapoartele MFP.Aproximativ 200 de milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite în construcţia unei autostrăzi între Berettyoujfalu şi Debrecen, în estul Ungariei, informează Comisia Europeană, printr-un comunicat de presă. "Acest proiect finanţat de Uniunea Europeană va permite oamenilor din regiune să călătorească mai rapid şi mai sigur şi să transfere mărfuri mai repede, creând noi oportunităţi economice şi perspective de creştere", a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu. Această autostradă face parte din reţeaua centrală a reţelei transeuropene de transport (TEN-T) şi include infrastructura asociată necesară: poduri, podeţuri şi utilităţi, pentru a facilita accesul la noua autostradă, conform Economica. GASC a cumpărat 180.000 de tone de grâu din Rusia şi 60.000 de tone de grâu din România, continuând dominaţia grâului de la Marea Neagră, care a reprezentat şi la precedentele licitaţii cea mai mare parte din cantitatea achiziţionată de autorităţile de la Cairo. Livrările vor fi efectuate în perioada 11 - 20 septembrie. Preţul mediu plătit de GASC este de 253 de dolari pe tonă FOB (Free on Board - preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pentru ca marfa să fie încărcată la bord - n. r.), în creştere faţă de preţul mediu de 217 dolari pe tonă, plătit la precedenta licitaţie pentru 60.000 de tone de grâu din Rusia, arată Capital