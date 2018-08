Business report: Pomenile de vară ale Gabrielei Firea: 3500 de profesori și 2000 de elevi, în vacanțe, pe banii primăriei Capitalei; Câți bani s-au cheltuit la Untold: Suma este uriașă; În România începe criza forței de muncă

Conform site-ului de licitații publice, contractual pentru taberele destinate elevilor, profesorilor, antrenorilor și părinților a fost atribuit anul trecut pentru o perioadă de patru ani: 2017, 2018, 2019, 2020 și are o valoare totală de 70.551.912 lei., fără TVA. Printre criteriile de departajare a participanților au fost: acces la piscină, acces la terenurile de sport sau alte facilități. La Costinești, participanții la tabere vor fi cazați la Hotelul Regal aparținând unul controversat om de afaceri Gigi Adrian Mazilu, potrivit G4media. Cel mai mare festival de muzică electronică din România a ajuns la final. Peste 355.000 de oameni din țară și din străinătate s-au distrat la Cluj-Napoca în cele patru zile de muzică. De patru ani încoace evenimentul are un impact economic important asupra orașului. Doar anul trecut, festivalul a generat cheltuieli ale participanților de aproximativ 65 milioane lei, iar pentru cazarea în oraș participanţii au cheltuit alte peste 20 milioane lei, potrivit Capital. . După majorarea de la 1 august, preţul final reglementat pentru clienţii casnici ai Engie, adică cei din jumătatea de sud a ţării, este de 135,87 lei/MWh, fără TVA, pentru categoria de consum B2, cea mai întâlnită pentru cei care au şi centrale murale pe gaz, între 23 şi 116 MWh de gaz pe an. Pentru clienţii E.On, respectiv clienţii casnici care nu au remunţat la furnizarea reglementată din jumătatea de nord a ţării, preţul final reglementat este de 140,68 lei/MWh, aferenţi aceleiaşi tranşe de consum, potrivit Economica. Din ce în ce mai mulți muncitori din Vietnam, China, India, Turcia sau Moldova, dar și din alte țări, vin să lucreze în România, pentru că salariile oferite sunt mai atractive decât în țările lor. Acest fenomen este în creștere ca urmare a deficitului de forță de muncă cu care se confruntă multe companii, în special din industrie și construcții, din cauza exodului românilor la muncă în străinătate, dar și ca urmare a faptului că mulți dintre cei rămași în țară se mulțumesc cu ajutoarele sociale și cu ce mai câștigă din munca la negru, potrivit Romania Libera. Omul de afaceri Ştefan Vuza, care deţine indirect firma Iaşitex, s-a hotărât să pună cruce pe firma ieşeană. Închiderea societăţii îi va aduce însă în conturi o sumă de ordinul milioanelor de euro şi va lăsa în urmă 175 de oameni fără loc de muncă. El vede concedierea lor ca un act benefic pentru ei, dar tot el prin avocaţii lui refuză prin diverse tertipuri să plătească oamenilor salarii compensatorii aşa cum prevede contractul colectiv de muncă. Mai mult, a refuzat în repetate rânduri să salveze fabrica, potrivit Ziarul de Iasi. Ministerul Finanţelor, Ministerul de Interne şi Ministerul Sănătăţii sunt principalii beneficiari în urma primei rectificări bugetare din acest an, în timp ce SRI, Ministerul Cercetării şi Ministerul Energiei sunt instituţiile care se vor confrunta cu diminuări de fonduri. Ministerul de Interne primeşte 366,3 milioane de lei pentru cheltuieli de personal (100 milioane lei), plata pensiilor militare de stat (100 milioane lei) şi asigurarea mobilităţii terestre şi înzestrarea cu echipamente şi mijloace pentru combaterea criminalităţii (150 milioane lei), potrivit Romania Libera.