Business Report: "Varianta propusă de PSD este soluția clara de faliment" - Jocurile de la Putere! Aceasta poate fi cea mai mare pușculiță pentru politicieni!; Românii au făcut în iulie 44.430 de tranzacţii imobiliare; 2% din impozit - bani virați către SMURD, dar ajunși la clubul de karate

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții reprezintă unul dintre cele mai controversate proiecte guvernamentale din ultima perioadă. Planul este să includă 33 de companii de stat, cu 10 în plus faţă de varianta iniţială şi un capital social de 9 miliarde de lei.Foarte mulţi analişti s-au pronunţat deja cu privire la această măsură, fie pro, fie contra, însă numărul românilor care au înţeles ce reprezintă cu adevărat un astfel de proiect şi ce impact poate avea în economia României este foarte mic, scrie capital.ro Conducerea Hidroelectrica va prezenta, în luna septembrie, acţionarilor un nou plan de afaceri, care, dacă va fi aprobat, va conduce la sporirea investiţiilor în amenajările hidroenegetice neterminate, şi diversificare surselor de producţie, dar care vor necesita cheltuieli suplimentare care ar putea diminua capacitatea companiei de a acorda statului dividendele record de până acum, scrie economica.net Numărul de tranzacţii imobiliare înregistrate în luna iulie în România a fost de 44.430, cu 17% mai mic decât în aceeaşi lună a anului trecut, arată datele transmise marţi de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).În iulie 2017, numărul tranzacţiilor a fost de 53.498. ”Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel naţional, în cea de-a şaptea lună a acestui an este cu 9.068 mai mic faţă de luna iulie 2017”, se arată în comunicat, conform romanialibera.ro Dacă tot am pierdut lupta cu Ungaria pentru uzinele Daimler și BMW, este bine de știut că și grupul Volkswagen are în plan construirea unei noi uzine în Europa. Deși infrastructura ne va fi din nou piatra de moară, modul în care vom ști să ne prezentăm atuurile poate fi hotărâtor.Grupul Volkswagen are în plan construirea unei noi uzine în care să producă „in house” baterii pentru modelele electrificate pe care le vor asambla în viitor mărcile Audi, Porsche, SEAT, Skoda şi Volkswagen, scrie capital.ro Agenția Națională de Administrare Fiscală a trimis contribuabililor scrisori prin care aceștia sunt rugați să își confirme opțiunea privind virarea a 2% din impozitul pe venit către anumite entități. Portița lăsată deschisă de autorități pentru ONG, prin care acestea pot depune personal la Fisc, cu borderou, mai multe Declarații tip 230 ale contribuabililor care le susțin (2% din impozitul pe venit datorat pentru 2017), a început din nou să fie din nou folosită în vederea fraudării sistemului, scrie ziaruldeiasi.ro Chiar dacă la ultimele licitaţii de titluri de stat Ministerul Finanţelor a reuşit să vândă la cotaţii în uşoară scădere faţă de costurile de finanţare de până acum, tendinţa care se păstrează este de creştere, fapt care va conduce statul la un cost al împrumuturilor de circa 5% la sfârşitul anului dacă nu chiar mai mult. Unii analişti financiari văd vârful costurilor de finanţare pe termen lung la cel mai înalt nivel abia în 2019, de 5,5%, de exemplu, la titlurile de stat în lei emise pe o perioadă de zece ani, scrie economica.net