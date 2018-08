​Business report: Puterea de cumpărare la nivel de oraş - Bucureştiul devansează Budapesta dar se plasează în urma Braşovului; Trei argumente care demonteaza mitul războiului economic declanșat de Vest împotriva României; Îşi revine Tarom? La şase luni, are cele mai mari venituri din ultimii patru ani și pierderi la jumătate faţă de 2017

. Avem o ţară care oferă mii de locuri de muncă, dar am ajuns în situaţia în care nu are cine să le ocupe. Şomajul care a ajuns la început de an la minime istorice şi migraţia forţei de muncă, în special cea tânără, le dau bătăi de cap angajatorilor care se confruntă cu cel mai mare deficit de talente din ultimii 11 ani. Sunt peste 61.000 de joburi neocupate în economie, iar declinul demografic face ca tot mai puțini tineri să intre pe piața muncii, potrivit Capital.ro