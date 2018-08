Business report: Noile taxe vamale punitive americane: Trump îşi face singur rău; Sute de milioane pentru stadioane goale; Brexit alungă migranţii din Marea Britanie. Jumătate dintre lucrători sunt români şi bulgari

Runda următoare din disputa comercială SUA vs. China: ambele ţări impun noi taxe vamale punitive în valoare de miliarde de dolari. SUA vor să-şi protejeze astfel economia, dar de suferit au mai ales IMM-urile americane. „Nu vom privi pur şi simplu de pe margine cum aceste taxe pun piedici succesului nostru din prezent", spune Mike Radenbaugh. El este fondator şi şef al firmei „Rad Power Bikes" din Seattle. Acest IMM are 75 de angajaţi şi vinde biciclete electrice clienţilor din SUA, Canada şi Olanda. El este sigur că „taxele vamale nu vor proteja companiile şi consumatorii americani, ci le vor face rău." Taxele punitive afectează mai ales firmele care sunt dependente de livrări din străinătate: „Nu există producători de E-Bikes în SUA. Rad Power Bikes nu are altă variantă decât să apeleze la furnizori străini." Iar aceştia vin mai ales din China, scrie Deutsche Welle