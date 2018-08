​Business report: Reguli mai aspre la ITP. Aceste maşini nu mai sunt lăsate să circule; Noua şosea construită în Munţii Parâng la peste 1.500 de metri. Încep lucrările la drumul turistic de 17 milioane de lei; Aplicația care îți arată unde sunt cetățile din România

Dacă până de curând se putea efectua inspecţia tehnică periodică la autoturisme cu aceste defecte, în prezent toate maşinile sunt respinse. De la 1 ianuarie cei cu maşini mai vechi de 12 ani trebuie să treacă de ITP anual. Autoturismele care au sub 12 ani trebuie să treacă ITP-ul o dată la doi ani, iar maşinile noi trebuie să fie verificate o dată la 3 ani. Cât despre şoferii care circulă cu ITP-ul expirat, aceştia vor rămâne fără certificatul de înmatriculare al maşinii şi vor fi şi amendaţi. Valoarea sancţiunii este cuprinsă între 1.305 şi 2.900 de lei, potrivit Capital. O şosea de aproape patru kilometri va fi construită la peste 1.500 de metri altitudine, în Masivul Parâng. Investiţia depăşeşte 17 milioane de lei, iar contractul de execuţie a lucrărilor a fost semnat. Lucrările de construcţie a 3,75 kilometri de şosea în staţiunea montană Parâng, între Cabana Rusu şi Cabana Parapantiştilor, vor începe în luna septembrie, potrivit Consiliului Judeţean Hunedoara. Luni a fost semnat contractul de execuţie a proiectului, în valoare de peste 17 milioane de lei, câştigătorul licitaţiei fiind societatea Strabag. Proiectul are un termen de finalizare de 27 de luni şi va fi derulat de Consiliul Judeţean cu fonduri obţinute prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, potrivit Adevarul. E plin sezon de „vânat” locuinţă pentru închiriat, înainte de începerea noului an universitar, iar piaţa locală e activă: cei mai mulţi caută apartamente de două camere, iar cartierele referate, în această perioadă, sunt cele care „găzduiesc” nu numai apartamente, ci şi facultăţi – Gheorgheni, Mărăşti, Mănăştur şi Zorilor, arată cele mai recente date ale portalului CompariImobiliare.ro, dintr-o analiză cu privire la utilizatorii site-ului. Menţionăm în primil rând că în capitala Transilvaniei, viaţa de chiriaş e mult mai solicitantă decât în alte oraşe centre universitare: bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns la 250 de euro pe lună în vara acestui an, potrivit Actual de Cluj. Peste 300 de fortificaţii din România pot fi cunoscute acum şi prin aplicaţia "Drumul Cetăţilor". Practic, dacă pleci la drum, îţi porneşti aplicaţia şi vei primi notificări cu cele mai apropiate forticaţii. Coordonatele GPS te pot duce direct la cetatea din zonă şi, cu ajutorul telefonului, poţi afla povestea locului. Cum funcționează aplicația ? Utilizatorul intră în prima secțiune unde găsește harta cu toate cele 315 cetăți, o să vadă exact unde ar putea să dea check in, potrivit Digi24.



Începând cu data de 3 decembrie, europenii vor putea să facă achiziţii online fără să fie supuşi unor discriminări nejustificate, oriunde s-ar afla în UE. Europenii nu vor trebui să se mai teamă că un site web le va bloca accesul sau îi va redirecţiona doar pentru că ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o altă ţară. Începând de anul viitor, cetăţenii vor putea să compare mai uşor costurile de livrare a coletelor şi să beneficieze de preţuri mai accesibile pentru livrarea transfrontalieră de colete, potrivit Capital. Potrivit unei analize, singurele două sectoare economice din România care au crescut de peste 10 ori în ultimul deceniu sunt cele privind repararea echipamentelor de comunicaţii, urmat de sectorul activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului. Pe locul 3 în acest top sunt activităţile de asistenţă spitalicească, care au ajuns la venituri de până la 1 miliard de lei, la finele anului trecut, urmate de comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin interne, potrivit Adevarul. Potrivit managerilor teraselor şi restaurantelor de la malul mării, în condiţiile în care voucherele asigură gratuit cazare şi în unele cazuri şi masă, există un număr tot mai mare de turişti care se limitează la acest tip de serviciu sau mizează pe consumul de alimente sau băutură din supermarketuri. Mulţi investitori se gândesc să pună lacăte pe afecerile în care au investit, din cauza lipsei clienţilor, dar şi a unor reguli de urbanism în comerţul stradal, potrivit consultantului, potrivit Gandul.