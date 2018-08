Business report: Studiu: Fantomele consumului – două treimi din firmele subcapitalizate nu au venituri; România își urcă tirurile în tren; Creșterile salariale sunt anulate de inflație

Economia României este tot mai vulnerabilă din cauza firmelor tot mai numeroase care nu declară venituri, au pierderi și datorii peste capacitatea de plată și propagă un comportament toxic, tolerat de reglementări și supraveghere îngăduitoare. Mai mult, potrivit unui studiu elaborat de economistul Iancu Guda, majoritatea firmelor toxice sunt înregistrate în domenii legate de consum, deci existenţa lor a fost încurajată de politica guvernamentală de stimulare nesustenabilă a acestuia ca urmare a relaxării fiscale şi a creşteri salariilor, conform cursdeguvernare.ro Qualitance, companie românească de tehnologie și inovație care dezvoltă produse si platforme digitale, ţinteşte o cifră de afaceri de 10 milioane de euro pentru 2018, în creştere cu faţă de 2017, când a obţinut afaceri de 9 milioane de euro. Spre deosebire de anii anteriori, când o mare parte din proiectele companiei erau realizate în principal pentru clienţi din străinătate, în acest an îşi propune să se concentreze mai mult pe piaţa locală. "În 2018, am demarat primul proiect complex de inovație în România, alături de una dintre cele mai mari instituții financiar-bancare de pe piața locală. După o etapă intensă de cercetare și prototipare, în acest moment ne aflăm în faza de dezvoltare propriu-zisă. De asemenea, am construit o soluție de infrastructură de ultimă generație pentru una dintre cele mai mari companii de telecomunicații de pe piața europeană", scrie economica.net Operatorul naţional de transport de marfă pe calea ferată gestionează proiectul de logistică feroviară prin care tirurile ce tranzitează România vor fi transportate mai rapid, economic și nepoluant, de vagoane speciale. În ultimii ani Italia, Slovenia, Austria, Ungaria, Franța și Elveția obligă şoferii de tiruri să parcurgă anumite zone numai dacă autovehiculele sunt încărcate în tren pentru protejarea mediului înconjurător.Ministerul Transporturilor, prin CFR Marfă, beneficiază de milioane euro, bani europeni nerambursabili, pentru subvenţionarea transportului de tip RO-LA, un program care are scopul de a reduce cheltuielile privind uzura tirurilor, decongestionează traficul, diminuează numărul de accidente şi protejează mediului înconjurător, scrie capital.ro Un document al Autorităţii Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) transmis Comisiei Europene arată ce s-a întâmplat la Carniprod Tulcea, înainte și după ce laboratorul de referință a dat verdictul de pestă porcină africană.10 iunie anul curent avea să fie începutul necazurilor pentru crescătorii de porci din Tulcea, și mai ales pentru Nicolae Ciuleac și ceilalți acționari ai companiei Carniprod SRL, un business cu un profit net de 5,3 milioane de lei în 2017, potrivit datelor Ministerului de Finanțe. Atunci s-a confirmat primul focar de infecție cu pestă porcină africană în Tulcea, purtători fiind niște porci mistreți și porci dintr-o gospodărie privată, scrie economica.net Dacă în ultimul an nu aţi beneficiat de o creştere salarială de măcar 100 de lei, atunci puterea dumneavoastră de cumpărare s-a erodat din cauza inflaţiei. Cu alte cuvinte, puteţi cumpăra din salariu mai puţine lucruri decât anul trecut pe vremea asta.În sectorul bancar, salariul nominal net a crescut cu 4,39%, de la 4.581 în iunie 2017 la 4.782 de lei în iunie 2018. Din cauza inflației, însă, salariul real, reflectat de puterea de cumpărare, a scăzut cu 1 la sută. Cu alte cuvinte, pe hârtie angajaţii au câștigat, în medie, 200 de lei. În realitate însă, sunt cu 45 de lei mai săraci. În industria tutunului, deși salariul mediu a crescut cu 3,76 procente - de la 4.094 de lei în iunie 2017 la 4.248 de lei în iunie 2018 - puterea de cumărare a scăzut de fapt cu 1,64%, scrie digi24.ro