​Business report:Când Partidul are Interesul să-și recunoască oficial Incompetența: Curiosul caz de manipulare privind autostrada Ploiești – Brașov; Preţul plătit de Banca Transilvania pentru a ajunge lider de piaţă: circa 1.800 de angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă; Veste bună de la RCS&RDS. Românii vor avea viteze la internet de 10 Gbps

Anul trecut, firmele care se ocupă de comercilizarea maşinilor noi au raportat afaceri totale de 460 milioane de lei, adică aproape 100 milioane de euro. In jur de 90% dintre aceşti bani sunt trecuţi în dreptul a zece societăţi. Cele mai importante sunt: Casa Auto SRL, Sandra Trading SRL şi ATI Motors Holding SRL. Caimacul de pe piaţa vânzărilor de maşini noi din judeţ este luat de doar câţiva oameni de business, care deţin aproape 90% din afacerile locale, scrie ziaruldeiasi.ro Așa-numitul studiu de fundamentare adoptat miercurea trecută de guvern pentru autostrada Ploiești-Brașov conține prima recunoaștere oficială și publică a faptului că PSD și ALDE nu sunt interesate să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de infrastructură. Documentul prognozează și un termen până la care vom constata ceea ce se bănuiește deja: strategii guvernului apreciază că orizontul de timp în care vom constata ratarea fondurilor europene pentru infrastructură este de 5 (nu 4, nu 6) ani, conform cursdeguvernare.ro După ce va fi gata integrarea Bancpost, la 1 ianuarie 2019, Banca Transilvania va deveni cea mai mare bancă din România. Reversul medaliei: banca va trebui să plătească salarii compensatorii pentru 1.800 de salariaţi care vor dispărea de pe statele de plată de la 1 ianuarie 2018. Salariu mediu în Banca Transilvania este de 4.800 de lei net. Salariu mediu net la Bancpost este de circa 4.600 lei. Cum 1.000 de salariaţi au depus cererea de concediere la cerere, scrie economica.net Digi|RCS &RDS, numărul patru pe piaţa locală telecom, a devenit un concurent serios şi se pregăteşte să ofere clienţilor viteze de peste 10 Gbps.Compania are 3,37 milioane clienţi abonaţi la serviciile mobile şi se pregăteşte de licitaţia 5G, cât şi de lansarea serviciilor în Ungaria. “În Ungaria avem o licenţă de comunicaţii mobile şi urmează să lansăm serviciile şi acolo. Vom lansa serviciile 4G în momentul în care reţeaua pe care o dezvoltăm va avea o acoperire bună. Competitorii principali sunt Telekom, Vodafone, UPC şi Telenor (preluat de un fond de investiţii din Cehia)”, a precizat Popoviciu, conform capital.ro Liviu Dragnea le-a prezentat liderilor social – democrați care au participat sâmbătă la ședința Comitetului Executiv (CEx) un document cu proiectele legislative prioritare ale ultimelor patru luni din acest an. Documentul prezintă o serie de inițiative, de la proiecte grandioase precum Canalul Dunăre – București sau o linie de cale ferată pentru trenuri de mare viteză (în condițiile în care actuala viteză medie este inferioară celei din 1990), până la reglementări ce vizează mult discutata amnistie sau transferarea inetrceptărilor de la SRI, la o autoritate controlată politic, scrie cursdeguvernare.ro