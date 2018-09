Business report: Tun imobiliar cu terenuri gratuite de la stat: Judeţul Brăila; Soluţia PPP aprobată de Guvern pentru A3, un dezastru. Motivele? Stabilirea traseului prin mijlocul râului Prahova şi al staţiunilor; România, campioana Europei la creşterea preţurilor. Între 2000-2017 au crescut cu 257%

Peste 1,8% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani care locuiesc în judeţul Brăila au beneficiat de teren gratuit de la stat pentru construirea unei locuinţe. Peste 1.400 de tineri s-au bucurat de acest privilegiu până la finalul anului trecut, număr care plasează Brăila pe locul opt în topul judeţelor cu cei mai mulţi beneficiari ai legii, după Călăraşi, Timiş, Vaslui, Arad, Bihor, Iaşi şi Ialomiţa. Cele peste 46,8 de hectare de teren oferit gratuit sunt printre cele mai mari suprafeţe împărţite tinerilor dintre toate judeţele ţării. Loturile au fost împărţite aproape egal între localităţile din mediul urban şi cele din mediul rural, potrivit analizei realizate în exclusivitate de revista Capital. Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă că soluţia parteneriatului public-privat pentru Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti-Braşov aprobat de Guvern este un "dezastru iminent", din cauza stabilirii traseului prin mijlocul râului Prahova şi al staţiunilor de pe Valea Prahovei. Ei menţionează că ideea construirii pe aliniamentul din studiul de fezabilitate din 2002 ar însemna un "dezastru ecologic" pentru Valea Prahovei, cu consecinţe negative pentru turism, şi critică şi modalitatea de ofertare. Potrivit Asociaţiei Pro Infrastructură, Guvernul a aprobat studiul de fundamentare al Parteneriatului Public-Privat (PPP) pentru Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti-Braşov, execuţia şi operarea tronsonului Ploieşti-Braşov şi operarea sectorului Bucureşti-Ploieşti, scrie Adevarul RATB va circula pe o nouă linie expres, 781 IFA Măgurele - Gara Basarab, potrivit propunerilor Asociaţiei care se ocupă de transportul în comun din Bucureşti şi Ilfov. De asemenea, expresul 783, care circulă de la Aeroportul Otopeni la Piaţa Unirii, va avea şi program de noapte. Propunerile apar în studiul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI). În şedinţa din 6 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) va fi dezbătut un "proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov", potrivit Economica. În România preţurile băuturilor alcoolice şi al ţigărilor au crescut cel mai mult în perioada 2000-2017, cu 726%, peste media europeană, care a fost 92,1%. De asemenea, creşteri semnificative de preţuri în perioada analizată s-au înregistrat la combustibili, locuinţe, apă, gaz şi electricitate (536%), în timp ce media europeană a fost 57,2%. Transportul în România a crescut în perioada analizată cu 338%, iar restaurantele şi spaţiile de cazare au crescut preţurile şi tarifele cu 328%, media europeană în acest sector fiind de 56%. Românii plătesc mai mult şi pentru educaţie, cu 297% în perioada 2000-2017, în timp ce media europeană a fost 91%, potrivit Gandul. Ministerul Educației lansează o licitație de 210 milioane de lei pentru instalarea de rețele wi-fi în 4.500 de școli, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică. Banii vor veni în principal de la Uniunea Europeană (177 de milioane de lei), cu o contribuție de la bugetul de stat de 32 de milioane de lei. Proiectul a făcut obiectul unor lupte subterane serioase, fiind unul dintre motivele pentru care șeful PSD, Liviu Dragnea, a amenințat într-un interviu la Antena 3 pe 21 august că va scoate SRI din procedura de aprobare a marilor contracte de IT, potrivit surselor G4Media. Asocierea condusă de spaniolii de la Comsa, care construieşte lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva, a depus singura ofertă pentru breteaua de la nodul Holdea, scoasă separat la licitaţie. Dacă va fi acceptată oferta lor, constructorii vor avea la dispoziţie trei luni pentru a finaliza această lucrare.Având în vedere aceste termene, dar şi progresul de doar 1,5 puncte procentuale din august, până la un grad de execuţie de 84,5% pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj – Deva, este puţin probabil ca spaniolii să finalizeze în acest an lucrările, potrivit Economica. Ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, anunța săptămâna trecută, la televizor, că fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului e gol – un argument în plus că președintele Iohannis pune guvernului bețe în roate atunci când amână să avizeze rectificarea bugetară. Cifrele seci scot la iveală un paradox: Eugen Teodorovici are dreptate: guvernul a cheltuit nu doar toți banii, ci chiar dublu din cât prevăzuse inițial în buget. Dar niciun leu pentru combaterea pestei porcine – de departe cea mai mare calamitate economică și socială din ultimii ani, potrivit Curs de guvernare.