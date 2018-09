Business report: ​​Cum se va calcula noua taxă auto, în vigoare din 2019. Statul nu a returnat încă banii luaţi pe taxele declarate ilegale; Dezastrul din Centrul Vechi: cum arată locul din Bucureşti care ar trebui să atragă turişti WKD; Un angajat la privat a ajuns să câștige cu 60% mai puțin decât unul la stat

Formula de calcul va fi gata până la 1 ianuarie 2019, dar noua taxă va intra în vigoare 3 luni mai târziu, la 1 aprilie. „Eu mi-am pus termen şi ştiţi că, atunci când îmi pun termen, mi-am luat angajamentul o şi fac, ca undeva, până la sfârşitul anului, să găsim forma finală ca la începutul anului viitor să ştim exact ceea ce avem de făcut, cum gândim proiectele de mediu. Să intre în vigoare de la 1 ianuarie, sau poate că perioadă de tranziţie 31 martie, ca lumea să se acomodeze pentru că aşa este normal”, a afirmat ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, potrivit Adevarul. Bucureştiul a fost vizitat în primele şapte luni din acest an de doar 25.000 de turişti în plus faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2018, peste 1,17 milioane de turişti s-au cazat în structurile de primire turistică din Capitală. Pentru o plimbare de zi, Centrul vechi nu e o atracţie senzaţională. Poate fi însă atractiv pentru viaţa de noapte, petrecută în cluburi sau la terase. Luat la pas, Centrul vechi din Bucureşti le arată turiştilor şi partea urâtă: clădiri în paragină, altele demolate şi străzi pustii, potrivit Economica. Diferența dintre salariile de la stat și cele din mediu privat s-a triplat în ultimii 3 ani. Așa arată statisticile oficiale. De exemplu un angajat la privat câștigă, în medie, cu 60% mai puțin decât un angajat din administrația publică. Iar prognozele statului arată că aceste diferențe vor continuă să crească - la fel și numărul celor care se angajează în primării, ministere și prefecturi. Institutul Național de Statistică zice că în iulie leafa lui a fost de peste 4200 de lei. Cu 1300 de lei mai mult decât un profesor. În partea cealaltă, angajatul de la privat câștigă în medie, în mână, 2600 de lei, potrivit Stirile ProTv. Ziarul britanic The Independent a întocmit un top 14 al celor mai bune vinuri din Europa de Est. Conform jurnaliştilor brianici,vinuriledin România sau Gerogia au fost tratate ca participanţi nedoriţi la petrecerile iubitorului de vin. “În ultimii ani, cu tehnologie şi know-how adesea importate de la vecinii lor occidentali, o gamă întreagă de vinuri de cea mai bună calitate sunt acum disponibile la preţuri care nu vor sparge banca din ţări precum România, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Croaţia şi Georgia”, conform ziarului site-ului independent.co.uk, citat de Capital. Reprezentanţii Industriei IT, care a crescut puternic în anii recenţi, s-au tot plâns de dificultăţile de a găsi angajaţi în piaţă, dar şi de decalajul dintre ceea ce oferă şcoala şi ceea ce au nevoie companiile. Unii jucători au început să meargă mai departe de a-şi şcoli „in house” proprii angajaţi şi au făcut pasul înspre universităţi, prin diverse programe de studii (Clujul are câteva exemple în acest sens). Acum, o asociaţie de IT lansează o altă iniţiativă, menită să încurajeze modernizarea sistemului de învăţământ. Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii lansează programul „Bursele ANIS” prin care sprijină cadrele universitare tinere cu nouă burse în valoare de 5000 de euro fiecare, potrivit Actual de Cluj. Suma alocată de Primăria Craiova în aceste an este de 160.000 lei, iar ONG-urile interesate pot depune cererile de finanţare până pe 21 septembrie. Valoarea minimă a unui proiect trebuie să fie de 5.000 lei, pentru domeniile educaţie civică şi asistenţă socială, şi de 20.000 lei pentru domeniul cultură şi tineret, iar valoarea maximă - 25.000 lei, pentru domeniile educaţie civică şi asistenţă socială, şi de 75.000 lei, pentru cultură şi tineret. Iniţial, CL Craiova alocase, pentru acest an, suma de 400.000 lei pentru proiectele ONG-urilor, însă a redus-o la 160.000 lei, potrivit Economica.



Potrivit unei postări pe Facebook, zeci de oameni aşteaptă şi 45 de minute pentru a plăti parcarea la aparatele de taxat de la aeroport. "Multi oameni, multe maşini, aparatele cele mai lente de taxat. Se blochează la cei care nu reuşesc sa iasă in 15 min. E un amuzant cerc vicios care s-ar rezolva super usor, dar oamenii astia de aici nu exista niciodată. Otopeniul se aproprie de excelenţă în a fi bătaia de joc supremă. Aşa e coada şi la celelalte aparate ale viitorului, potrivit Capital