Business report: Românii au plătit anul trecut 1,5 miliarde de euro pentru pensiile speciale; Singurele locuinţe din România care se ieftinesc; RATB dispare. Firea: „Pas esenţial pentru modernizarea transportului public”

Preţul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în marile oraşe din România a crescut cu peste 10% anul trecut, potrivit indicelui imobiliare.ro. Chiar dacă scumpirile au mai încetinit, tedinţa de creştere se păstrează şi în 2018. În trimestrul al doilea al acestui an s-a constatat o majorare a preţului de 1,4% faţă de primul trimestru din 2018, conform indicelui imobiliare.ro, care măsoară preţul cerut de proprietarii de apartamente vechi şi noi la nivel naţional. În acest context, statul român, care a decis să vândă cele aproximativ 34.000 de locuinţe date în chirie tinerilor, scade preţurile an de an, potrivit Capital. Regia Autonomă de Transport Bucureşti - SA devine începând de joi Societatea de Transport Bucureşti - STB SA, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, consideră că s-a realizat astfel un pas esenţial pentru modernizarea transportului public, modificarea fiind obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de către autoritatea publică locală.Edilul Capitalei îi asigură pe toţi angajaţii Regiei că, prin această reformă, nu vor fi făcute disponibilizări de personal, toţi salariaţii urmând să fie preluaţi în structura noii societăţi comerciale. Totodată, Gabriela Firea reaminteşte faptul că, începând cu luna viitoare, vor sosi în Bucureşti primele autobuze noi, ultramoderne, Euro VI, din cele 400 recent achiziţionate de Primăria Capitalei, potrivit Digi24. În ciuda asigurărilor că Guvernul Dăncilă se preocupă și lucrează intens la derularea proiectelor de infrastructură rutieră, Ministerul Transporturilor a tăiat la rectificare din sumele alocate pe 2018 unor investiții majore, sau nu a alocat niciun leu pentru proiectele aflate în stagnare din cauza banilor. Potrivit unui răspuns oficial primit la o interpelare parlamentară pe care deputatul USR Cătălin Drulă a adresat-o Ministerului Transporturilor, instituția condusă de ministrul Lucian Șova a transmis o situație a virărilor și redistribuirilor de credite bugetare operate la rectificarea bugetară din care reiese că s-a operat reducerea cu 188 milioane lei (41,5 milioane euro) a fondurilor prevăzute pentru proiecte aferente perioadei de programare 2014-2020, potrivit Curs de guvernare. Italienii de la Tirrena Scavi continuă să domine topul constructorilor de autostrăzi şi se apropie cu paşi repezi de finalizarea lucrărilor la nodul Gilău de pe Autostrada Transilvania. Progresele raportate în septembrie i-au urcat pe nemţii de la Geiger pe a doua poziţie în clasament, în vreme ce italienii de la Astaldi au coborât pe locul al treilea. Constructorul italian Tirrena Scavi a ajuns în luna septembrie la un grad de execuţie de 85% la nodul Gilău, ce va lega autostrăzile din jurul Clujului. Progresul este de 11 puncte procentuale faţă de luna august, când lucrările erau realizate în proporţie de 74%, conform datelor de pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Economica. Românii au plătit anul trecut 1,5 miliarde de euro pentru pensiile speciale. În România, numărul de pensionari a scăzut, în trimestrul doi al acestui an, cu 16.000 de oameni, ajungând la 5,2 milioane de persoane. De menţionat că sunt 4,6 milioane de pensionari de asigurări sociale, ceea ce înseamnă că există aproximativ 600.000 de beneficiari de pensii speciale. Anul trecut existau doar 150.000 de pensionari speciali, iar sumă plătită acestora a fost de 7 miliarde de lei, adică aproximativ 1,5 miliarde de euro cu 28% mai mult decât în 2016. Pensiile speciale sunt încasate de militari, poliţişti, magistraţi, parlamentari, personal diplomatic şi consular, piloţi, grefieri, dar şi civili. Pensiile speciale variază între 3.800 de lei şi pot ajunge la 34.700 de lei, potrivit Capital. Noul proiect de act normativ prevede înfiinţarea a 20 de reprezentanţe externe în cele mai importante pieţe pentru turismul românesc.”Totodată, spre deosebire de vechea formulă, fiecare birou extern va avea câte doi angajaţi, ataşaţi în turism. Noua măsură intensifică eforturile de promovare a României ca destinaţie turistică majoră pe plan internaţional. Astfel, proiectul prevede un număr de 40 de ataşaţi în turism care vor lucra în străinătate”, a informat joi Ministerul Turismului. Rolul reprezentanţelor externe va fi acela de a stimula fluxul turiştilor străini către România, de a facilita şi de a crea noi colaborări pentru operatorii din turism, potrivit Adevarul.