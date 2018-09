​Business report: România – ţara care a beneficiat cel mai mult de apartenenţa la UE. Atenţie, însă, la experienţa altora; Guvernul strânge în acest an 2,4 miliarde lei de la firme în contul persoanelor cu handicap care nu există pe statul de plată; ​Vodafone anunţă concedieri masive, inclusiv în România

România este statul membru UE care a beneficiat cel mai mult de apartenenţa la Uniune, cu o creştere a nivelului de trai exprimat în PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumpărare standard (ajustat cu nivelul preţurilor din fiecare ţară) de la doar 39% în anul 2006 până la 63% anul trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul de 24 de puncte procentuale a fost peste cel consemnat de Lituania (23 pp), Polonia (19 pp, deşi a fost singura ţară care a traversat criza fără a înregistra o scădere a economiei), Malta (18 pp, suprinzător plasată printre colegele de val de aderare din 2004), Slovacia şi Letonia (câte 14 pp) şi Estonia (13 pp), scrie cursdeguvernare.ro Potrivit OUG de rectificare bugetară pe 2018, vărsămintele de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate în muncă au crescut de la 225 de milioane de lei la sfârşitul lui 2016 înainte de apariţia noii legi, până la 2,4 miliarde de lei în întregul an 2018. Cifra este importantă pentru economie şi reflectă o taxare netransparentă efectuată de bugetul de stat a companiilor care nu angajează persoane cu handicap. Mai mult, estimarea pe 2018 a acestor tipuri de încasări era de numai un miliard de lei, iar diferenţa realizată a fost dublă, scrie economica.net Al doilea operator de telefonie mobilă din lume, Vodafone, va concedia în acest an financiar 1.700 de angajaţi de la centrele de servicii din România, Egipt şi India, aproximativ 8% din forţa sa de muncă pe acest segment, a anunţat viitorul director general al companiei, Nick Read, la o conferinţă desfăşurată la New York, informează Financial Times (FT).Concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu ce vizează reducerea costurilor cu opt miliarde de euro, după ce mai multe funcţii back-office (activităţi care nu presupun interacţiunea directă cu clienţii) vor fi preluate de roboţi, a explicat Nick Read, conform ziaruldeiasi.ro Google i-ar putea identifica în curând pe cei care folosesc motorul de căutare prin intermediul numerelor de telefon. Este un compromis pe compania este dispusă să îl facă, astfel încât să le facă pe plac autorităţilor din China şi să îşi poată relansa motorul de căutare pe această piaţă uriaşă.Este vorba despre proiectul Dragonfly, o versiune special creată pentru China a propriului motor de căutare, la care Google lucrează în prezent, potrivit unor surse apropiate companiei citate de The Intercept.Astfel, Dragonfly ar urma să le permită autorităţilor chineze să identifice fiecare utilizator pe baza numărului de telefon astfel încât să ştie exact cine şi ce caută pe internet. Accesul va veni însă cu restricţii, scrie digi24.ro BERD va acorda României un împrumut de 25 de milioane de euro pentru modernizarea serviciilor de apă şi apă uzată, precum şi reducerea pierderilor de apă în 5 judeţe din România. Modernizările vor veni în beneficiul a peste 400.000 gospodării.Pentru atingerea acestor obiective, Banca acordă un împrumut de 25 milioane de euro operatorului regional din sectorul apei şi apei uzate din România, S.C. RAJA S.A., care va fi susţinut de fonduri UE. Acordul de împrumut a fost semnat astăzi, la Bucureşti, de Preşedintele BERD, Suma Chakrabarti, şi Directorul General al RAJA, Felix Stroe, scrie adevarul.ro