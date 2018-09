Business report: Se întâmplă în Craiova: Bucătar cu salariu de 1.500 de euro pe lună și medic cu 5.700 de euro; Salariaţii au plătit 11 miliarde de lei în jumătate de an ca să susţină Sănătatea pentru care ministrul Finanţelor cere noi surse de bani; Bugetarii mai primesc un cadou din bani publici. Ce categorii sunt vizate

Ca urmare a faptului că în anumite domenii de activitate nu se mai găsesc specialiști pentru a fi angajați, unele firme private care caută cu disperare specialiști au crescut în mod natural salariile. De exemplu, la restaurantele cu tradiție din Craiova, un bucătar bun este plătit cu un salariu de 1.500 de euro net pe lună. Datele oficiale confirmă astfel de creșteri salariale în domeniile în care este criză de personal, însă, pe lângă creșterile salariilor impuse de piața muncii în domeniul privat, au fost și creșteri forțate, dictate de stat, astfel că în Craiova sunt medici care activează în Spitalul Județean de Urgență Craiova și care câștigă chiar și 3.000 de euro pe lună, mergând până la un salariu record în domeniul medical de stat de 5.700 de euro pe lună, salarii comparabile cu cele din Occident, potrivit Gazeta de sud. ministrul Finanţelor Publice a vorbit recent despre intenţia de a schimba sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în sensul introducerii unui pachet de servicii extinse care să conţină servicii medicale pe care, în prezent, pachetul de servicii medicale de bază, de care beneficiază toţi asiguraţii din România, nu le prevede. Schimbarea ar asigura o mai bună finanţare a sistemului sanitar şi ar creşte eficienţa sa. În acest context, Economica.net a calculat care sunt acum cei mai importanţi finanţatori ai sistemului sanitar: salariaţii, angajatorii şi producătorii de medicamente sunt cei care ţin în spate sistemul sanitar. În primul semestru din 2018, salariaţii au virat cei mai mulţi bani la Sănătate, circa 11,8 miliarde lei, în timp ce restul plătitorilor au adus, cumulat, puţin peste 4 miliarde de lei.Guvernul Dăncilă a decis în ședința de săptămâna trecută să modifice o lege în vigoare pentru a crește suma de bani alocată bugetarilor care se află în delegații sau detașări. Astfel, bugetarii aflaţi în delegaţii în localităţi aflate la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locul de muncă vor primi începând de la 1 ianuarie 2019 o indemnizaţie de delegare de 20 de lei/zi, mai mare cu peste 53% faţă de cea în vigoare astăzi. Mai mult, noua lege prevede că personalul autorităţilor şi instituţiilor publice delegate într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de locul de muncă pot primi o alocaţie de cazare de 230 de lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare, potrivit Capital. Un tunel feroviar de aproape 800 de metri este construit pe ruta viitoarei magistrale de cale ferată de mare viteză Coridorul IV Pan-European, care va lega Constanţa de Arad şi de mai multe capitale europene. Tunelul va fi unul dintre cele mai spectaculoase sectoare ale căii ferate pe care trenurile vor putea circula cu 160 de kilometri pe oră. Cele mai complexe lucrări efectuate pe tronsonul Vinţul de Jos – Simeria de pe viitoarea magistrală feroviară de mare viteză au loc în apropiere de Orăştie. Pentru realizarea lui, a fost nevoie de construirea unor pasaje pe Drumul Naţional 7 şi modificarea traseului şoselei, însă lucrările la tunel sunt departe de a finalizate, potrivit Adevarul. O măsură care va aduce beneficii pe termen lung, dar care va avea un impact direct şi negativ asupra buzunarelor şoferilor din România, imediat ce va fi adoptată. În mod normal, având în vedere şi presiunile venite dinspre Comisia Europeană, noua lege ar trebui să fie gata anul acesta. Un amendament extrem de important, susţinut, spun sursele Capital, nu doar de către ASF, asigurători şi brokeri, dar şi de către service-uri este eliminarea posibilităţii ca asigurarea RCA să se încheie pe alte perioade decât şase luni sau un an. Se propune, defapt, revenirea la forma de dinaintea adoptării ultimei legi RCA, potrivit Capital. România a fost anul trecut ţara din UE cu cele mai mici venituri publice raportate la PIB (30,5%), cu excepţia Irlandei (care a fost într-o situaţie specială prin supraevaluarea PIB). Potrivit datelor publicate de Eurostat, ne plasăm la o distanţă semnificativă în acest top ad-hoc de următoarele ţări, Lituania (33,8%) şi Bulgaria (36,1%). De altfel, dacă am fi avut valori similare cu acestea ale intrărilor de bani la buget, nu am mai fi avut probleme cu îndeplinirea criteriului de deficit bugetar de maxim trei procente din PIB. După o serie de scădere a veniturilor demarată în 2015, de-abia în acest an ar trebui să consemnăm o oarecare revenire a acestui indicator, potrivit Curs de guvernare. Germania a inaugurat primul tren din lume cu combustibil pe bază de hidrogen, care va circula pe o distanţă de 100 de kilometri între oraşele Cuxhaven şi Buxtehude din nordul ţării. Trenurile Coradia iLint pot circula pe o distanţă de aproximativ 1.000 de kilometri între oraşele Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde şi Buxtehude din nordul Germaniei - o rută deservită până acum de trenuri echipate cu motoare diesel cu un singur rezervor de hidrogen şi nu produc emisii poluante. "Primul tren din lume cu combustibil pe bază de hidrogen intră în serviciul comercial şi este pregătit pentru producţia în serie", a declarat Henri Poupart-Lafarge, CEO Alstom, la ceremonia de lansare din Bremervoerde, staţia unde trenurile vor fi alimentate cu hidrogen, potrivit Gandul.