Business report: Muncitori într-o lungă pauză de masă pe şantierele metroului în Drumul Taberei: Mai durează mult şi bine; Urmează un recensământ al porcilor din gospodării. Prefectura va decide care animale vor fi ucise; 1000 de km cu restricții severe de viteză în infrastructura feroviară: dar CFR cumpără 100 de Săgeți Albastre

Numărul companiilor dizolvate a crescut cu 35% în primele şapte luni. ”Potrivit datelor oficiale, cele mai riscante trei sectoare din economie, din acest punct de vedere, sunt comerţul (2.812 insolvenţe în 2017), construcţiile (1.324) şi industria prelucrătoare (1.089). La polul opus se află sănătatea & asistenţa socială (28), învăţământul (35) şi industria extractivă (39)”, arată analiza. Potrivit analiştilor de la KeysFin, la prima vedere, business-ul românesc e pe plus, consumul e la cote maxime, salariile cresc, ”se construieşte la foc continuu”, însă în aceeaşi măsură apar şi tot mai multe semnale îngrijorătoare. Dincolo de evoluţia inflaţiei şi acutizarea crizei de pe piaţa forţei de muncă, un alt semnal de îngrijorare este legat de scăderea apetitului pentru business, potrivit News. Metroul nu ajunge încă în Drumul Taberei. Autorităţile vin însă, periodic, cu noi promisiuni şi noi termene. Cel mai recent anunţ: în martie 2019 ar urma să fie gata. Doar că lucrările n-au avansat spectaculos în ultima lună - progrese s-au făcut doar la finisaje. Şi doar testarea trenurilor va dura luni de zile, precizează specialiştii. Reporterii Digi24 au fost azi pe şantierele metroului şi i-au găsit pe muncitori într-o lungă pauză de masă. "În trei ani, aici va fi staţia ta de metrou". Au trecut aproape şapte ani, plini de promisiuni, potrivit Digi24. În perioada următoare, autorităţile vor face un recensământ al porcilor din gospodăriile populaţiei aflate pe raza a 10 km depărtare de fermele de porcine. Ulterior, se va decide unde este cazul ca animalele să fie ucise preventiv şi pentru cât timp oamenii nu vor mai avea dreptul să crească porci. Despăgubiri sunt doar pentru porcii ucişi nu şi pentru interdicţia de a repopula gospodăriile. În perioada imediat următoare, reprezentanţii Centrului Naţional de Combatere a Bolilor (CLCB) la nivel judeţean vor merge în gospodăriile oamenilor aflate pe o rază de 10 km de fermele de porci comerciale pentru a face un recensământ al animalelor, au declarat pentru Economica. CFR Călători negociază achiziţia a 100 de trenuri rulate de tip „Săgeata albastră”, urmând să finalizeze negocierile cu firme europene până la sfârşitul anului, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova. „CFR Călători este în negocieri avansate privind obţinerea unui contract de leasing operațional pentru achiziţionarea a 100 de automotoare rulate, de tip „Săgeata albastră”, cu două-trei rame, moderne şi care consumă puţin. Acestea vor spijini compania, deoarece are piaţă. Din păcate, pe de altă parte, lipsa acestor vagoane generează un volum de trafic redus din perspectiva numărului de pasageri pe care îi transportă, cu consecinţe nefericite privind absorbţia de subvenţii, pentru că subvenţia este raportată la volumul de pasageri”, spune el, potrivit Curs de guvernare. Partea frumoasa a unui amanet este ca nu trebuie sa vindeti intotdeauna obiectele pentru a obtine bani. De fapt, cea mai mare parte a caselor de amanet furnizeaza imprumuturi confidentiale cu garantii. Le oferiti, de exemplu, o bijuterie pentru a va acorda un imprumut si va vor da imediat bani in avans. Nu exista verificari de credite de care sa va faceti griji, si chiar daca aveti alte imprumuturi, nu va vor afecta creditul, asa cum se intampla in cazul unui imprumut la banca. Obtinerea unui imprumut la un amanet este recomandata pentru ca nu trebuie sa renunti la obiect pentru totdeauna. Este cel mai simplu mod de a obtine bani rapid si, de indata ce platiti datoria, puteti sa va rascumparati obiectul oferit garantie, potrivit Capital. Având în vedere că prețurile terenurilor în București sunt prohibitive pentru majoritatea celor care doresc să își construiască o casă, cererea se mută către localitățile din județul Ilfov. Unele dintre cele mai căutate zone sunt Ștefănești, Pantelimon, Berceni, Domnești, Chitila sau Otopeni, prețul pe mp variind în funcție de localizare și proximitatea față de mijloacele de transport în comun și prezența utilităților, de la 10.000 de euro până la 40.000 de euro, pentru un lot de 400 mp, scrie Newmoney. Parlamentari, miniştri, preşedintele ţării, şefi de parchete sau instanţe, dar şi multe alte persoane din posturi importante, numite „persoane expuse politic”, vor avea scutire de la legea care ar trebui să le monitorizeze mai atent tranzacţiile şi relaţiile de afaceri. Modificarea a fost făcută marţi de senatorii care au dezbătut proiectul privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. România trebuia să transpună încă de anul trecut, din luna iunie, cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, care înăspreşte normele actuale şi permite contracararea cu mai multă eficacitate a unor astfel de operaţiuni, precum şi a celor legate de finanţarea terorismului, scrie Adevarul. Potrivit unor surse guvernamentale, până în decembrie 2018, Guvernul ar avea nevoie de 13 miliarde de lei, bani pe care nimeni nu ştie de unde să-i aducă la bugetul statului. Ministrul Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici i-ar fi cerut şefului ANAF, Ionuţ Mişa să facă rost de aceşti bani, însă Mişa i-ar fi replicat că nu poate obţine mai mult de 6 miliarde de lei. Presiunea este în acest moment foarte mare şi cei de la Fisc ar intenţiona să înăsprească şi mai mult controalele la firme şi a aplica amenzi pentru a reuşi să reducă din deficitul care există astăzi la Guvern, scrie Capital.